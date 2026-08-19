Další únik GTA 6! Internet zaplavila videa z hraní, Rockstar zahlazuje stopy

- Na internetových fórech se objevila série údajných záběrů přímo z hraní očekávaného GTA 6
- Vydavatel Take-Two proti některým videím zasahuje pomocí žádostí o stažení
- Za únikem má stát skupina, která hrozí dalšími akcemi proti velkým herním vydavatelům
Jen několik dní před tím, než studio Rockstar exkluzivně na Netflixu zveřejní dosud neviděné záběry z připravovaného Grand Theft Auto 6 se na internetu objevila nová série údajných videí přímo ze hry. Sociální sítě a herní fóra zaplavila krátká videa, která mají ukazovat některé herní mechanismy i části světa. Jejich pravost sice zatím nikdo oficiálně nepotvrdil, proti šíření některých záznamů však už začal zasahovat vydavatel Take-Two pomocí žádostí o stažení kvůli porušení autorských práv.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
GTA 6 v novém úniku
Jeden z prvních klipů měl například ukazovat hlavního hrdinu Jasona při hraní basketbalu před jeho domem. Další údajné záběry pak zachycují pohyb po herním světě, jízdu autem, interakce s NPC nebo policejní pátrání.
I don't think it's a good idea to leak GTA 6 lol
Anyway is this looking good?? Kinda looks mid though 😕 #gta6leak pic.twitter.com/BVKddwNaQV
— Vincentcrack (@InvestorCrack) August 18, 2026
Podle informací, které se kolem úniku šíří, se ve videích objevily také náznaky dalších funkcí. Hovoří se například o šestihvězdičkovém stupni hledanosti, systému výbavy, správě telefonu, ukazateli výdrže nebo dokonce o možnosti doplňovat palivo do automobilů. Část záběrů má ukazovat i dosud neznámé lokace a vedle videí se údajně objevila také mapa herního světa. Nic z toho však Rockstar Games ani Take-Two oficiálně nepotvrdily.
Právě skutečnost, že některé příspěvky začaly z internetu mizet po zásazích právního oddělení Take-Two, dodává celé kauze na věrohodnosti. To ale samo o sobě není definitivním důkazem, že všechny šířené materiály skutečně pocházejí z finální nebo aktuální verze hry. Objevily se i spekulace, zda nejde o podvrh vytvořený pomocí umělé inteligence.
Protest proti vydavatelům?
Celá situace má navíc ještě jeden poměrně bizarní rozměr. K odpovědnosti za únik se údajně přihlásila osoba nebo skupina vystupující pod názvem CYBERLEEK. Její identita ani skutečný rozsah aktivit nejsou ověřeny, podle zveřejněného prohlášení však nemá jít jen o jednorázový útok namířený proti Rockstaru.
NEW GTA VI leakers CYBERLEEK release their motive for today’s GTA leaks, including the full map and basketball gameplay with Jason: pic.twitter.com/afS1KnmY8N
— Cameron (@salbertMVP) August 18, 2026
Skupina tvrdí, že chce bojovat proti některým praktikám velkých herních vydavatelů. Vadí jí například digitální předobjednávky, placený obsah označovaný jako DLC nebo omezování a rušení obsahu pro jednoho hráče. CYBERLEEK dokonce pohrozil, že pokud vydavatelé své chování nezmění, mohou následovat další „narušující akce a úniky“.
Rockstar má být podle tohoto prohlášení jedním z prvních cílů, mimo jiné kvůli způsobu prodeje Grand Theft Auto 6 a obsahu navázanému na dražší edice hry. Zda má však údajný leaker skutečně k dispozici další materiály nejen z GTA 6, ale také z jiných velkých her, zatím nelze ověřit.
Oficiální ukázka už za pár dní
Jak už zaznělo, uniklá videa a záběry zaplavují internet, nicméně studio zodpovědné za autorská práva je promptně maže. Fanoušci každopádně nebudou muset na další oficiální materiály čekat dlouho. Rockstar Games chystá na 27. srpna prezentaci Grand Theft Auto 6: An Extended Look, která má nabídnout dosud nejpodrobnější pohled na jednu z nejočekávanějších her posledních let.
A právě načasování nového úniku je proto poměrně pikantní. Pokud jsou zveřejněná videa pravá, dostávají fanoušci první pohled na některé prvky hratelnosti ještě před tím, než je bude chtít ukázat sami vývojáři z Rockstar. Grand Theft Auto 6 má v současnosti vyjít 19. listopadu 2026 pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S.