Jak Zeiss vyvíjí fotoaparáty pro Vivo: nahlédli jsme do vývojových laboratoří [reportáž]

- Dostali jsme unikátní možnost navštívit sídlo Zeissu v německém Oberkochenu včetně testovacích a vývojových laboratoří
- Zajímalo nás, co spolupráce s Vivem přináší fotografům a jak se projevuje na snímcích z telefonu
- Společný vývoj zahrnuje návrh objektivů, potlačení odlesků i barevné podání a portrétní efekty
- Vlastnosti optiky se nejprve simulují v počítači, teprve potom vznikají fyzické prototypy
Zeiss si většina fotografů spojuje hlavně s tradičními a profesionálními objektivy, jeho jméno ale už několik let najdeme také na telefonech Vivo. Co vlastně spolupráce obou značek přináší a jak ji pozná člověk, který vytáhne mobil z kapsy a pořídí fotku?
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Odpovědi jsme hledali přímo v německém Oberkochenu, kde jsme měli exkluzivní možnost navštívit sídlo Zeissu a nahlédnout do jeho testovacích a vývojových laboratoří.
Zajímalo nás, jak se zkušenosti s optikou promítají do drobných mobilních objektivů a co pomáhá zachovat jemné detaily, omezit odlesky v protisvětle nebo přirozeně zachytit barvy.
Několik čoček, spousta rozhodování
Na příčném řezu mobilním objektivem není na první pohled nic zvláštního. Několik drobných plastových čoček působí obyčejně. O výsledku ale rozhodují jejich vlastnosti a vzájemné uspořádání, které musí fungovat v omezeném prostoru telefonu.
Experti na optiku Oliver Schindelbeck a Elliot Shih nám během návštěvy popsali cestu od počítačových simulací přes prototypy až po dokončení produktu. Podle technických podkladů Viva využívají vývojáři takzvaná digitální dvojčata. Na virtuálním modelu mohou zkoušet vlastnosti objektivu a upravovat jeho konstrukci ještě předtím, než se začne vyrábět.
Sledují přitom několik různých problémů. Objektiv může deformovat tvary, ztmavovat obraz u okrajů nebo vytvářet barevné lemy kolem kontrastních hran. Důležitá je také schopnost zachovat kontrast jemných detailů, popisovaná parametrem MTF. Právě tyto vlastnosti pomáhají určit, kolik drobných struktur zůstane ve fotografii skutečně rozlišitelných.
Následují fyzické zkoušky. Vivo v dubnu 2022 popsalo metodiku zahrnující více než 20 parametrů kvality obrazu, až 150 testovaných kamerových modulů a přes 5 000 zkušebních fotografií pro každý nový přístroj. Jde o tehdy zveřejněný postup, nikoli o potvrzený počet testů pro každý dnešní model.
Co dělá antireflexní vrstva
Jednou z názorných ukázek v Oberkochenu bylo porovnání odrazů u optiky s antireflexní úpravou a bez ní. Právě povrch čoček má velký vliv na to, zda se kolem jasného světla objeví rušivé odlesky nebo závoj, který sníží kontrast fotografie.
Se Zeissem je spojené označení T*. Tenké vrstvy na optických površích omezují nežádoucí odrazy a takzvané světelné duchy. V mobilu se jejich přínos projeví například při fotografování proti slunci nebo v noční ulici s lampami v záběru. Podle Zeissu je použití označení T* u mobilních fotoaparátů spojené se splněním jeho požadavků a kontrolou kvality.
Historie této technologie sahá do roku 1935, kdy fyzik Olexander Smakula u Zeissu vynalezl a patentoval antireflexní povlak. Dnešní mobilní fotoaparáty tak využívají princip, jehož vývoj začal desítky let před vznikem chytrých telefonů.
Spolupráce ovšem pokračuje i za objektivem. Zeiss se podílí na profilech přirozeného barevného podání a na portrétních stylech inspirovaných klasickými objektivy. Příkladem je Biotar, jehož charakteristické vířivé rozostření pozadí telefony řad Vivo X60 a X70 napodobovaly výpočetním zpracováním. Vzhled takového portrétu tedy vzniká také v softwaru.
Od řady X60 k teleobjektivům
Vivo a Zeiss oznámily strategické partnerství před téměř šesti lety, konkrétně 17. prosince 2020. Prvním výsledkem byl společně vyvíjený fotografický systém pro řadu Vivo X60. Součástí dohody se stal také společný výzkumný a vývojový program Vivo Zeiss Imaging Lab.
V srpnu 2025 firmy spolupráci obnovily a rozšířily. Mezi její dosavadní výsledky zařadily vedle objektivů, vrstev T* a portrétních stylů také 200Mpx fotoaparát s teleobjektivem Zeiss APO a přídavný telekonvertor. Oznámily rovněž záměr spolupracovat na zobrazovacích technologiích mimo samotné smartphony.
Pro posouzení konkrétního telefonu zůstávají podstatné jeho výsledné fotografie. Samotné logo neřekne, jak si přístroj poradí s pohybem, nocí nebo náročným protisvětlem. Návštěva vývoje ale ukazuje, jaké konkrétní úkoly se pod partnerstvím obou značek skrývají.
V Oberkochenu se potkávají mobily, film i výroba čipů
Kořeny Zeissu leží v Jeně, kde Carl Zeiss v roce 1846 otevřel dílnu pro přesnou mechaniku a optické přístroje. Postupně se zaměřil na mikroskopy. Další rozvoj ovlivnili fyzik Ernst Abbe, který se k němu připojil v roce 1866, a odborník na optická skla Otto Schott.
Oberkochen se stal součástí příběhu až po druhé světové válce. V roce 1946 zde vznikla společnost Opton Optische Werke Oberkochen, která začínala v prázdných továrních budovách. Dnešní areál soustřeďuje vývoj i výrobu pro několik velmi odlišných oborů.
Při prohlídce pracovišť filmové optiky připomínají její využití plakáty Jamese Bonda, Avatara nebo Pána prstenů. O kus dál se práce se světlem týká výroby polovodičů. Zeiss dodává optické systémy pro litografické stroje nizozemské firmy Asml, které přenášejí jemné vzory na křemíkové destičky. U pokročilé EUV litografie pracující se zářením o vlnové délce 13,5 nanometru hrají hlavní roli mimořádně přesná zrcadla.
Zastavte se do Zeiss muzea, je to zdarma
Historickou část tohoto záběru zachycuje místní muzeum optiky. Na přibližně 1 000 metrech čtverečních vystavuje přes 1 000 exponátů: mikroskopy, fotografickou techniku, medicínské přístroje i planetária. Připomíná také objektivy použité při prvním přistání lidí na Měsíci. Mobilní fotoaparát je v takové společnosti jednou z nejmladších kapitol.
Návštěva Oberkochenu nám velmi pěkně demonstrovala, kolik práce se skrývá za drobným fotoaparátem v telefonu. Spolupráce Viva a Zeissu sahá od návrhu čoček po zpracování obrazu a pro uživatele má především praktický smysl: zachovat detaily, omezit rušivé odlesky a přirozeně podat barvy.
Pokud budete mít cestu kolem, můžete část světa optiky poznat i sami v místním muzeu Zeiss. Vstup je zdarma a otevřeno je od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00. O víkendech, státních svátcích a celý měsíc srpen je zavřeno. Vedle fotografické techniky si tu prohlédnete také mikroskopy, medicínské přístroje či planetária a zjistíte, kam všude optika této značky za svou historii pronikla.