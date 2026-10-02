Huawei Mate 90: čtyři top modely s výkonnými čipsety a perfektní fotovýbavou

- Značka Huawei představila novou řadu vlajkových smartphonů
- Huawei Mate 90 přichází ve čtyřech různých variantách
- Telefony lákají na atraktivní design a špičkovou výbavu ve všech ohledech
Mobilní podzim zdaleka nekončí. Po vydatném „techtemberu“ nyní přichází „techtober“. První říjnový den využila společnost Huawei k odhalení nové řady vlajkových smartphonů Mate 90, kterou tvoří hned čtyři perfektně vybavené telefony.
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Huawei Mate 90: velmi dobře vybavený základ
Značka Huawei u letošních novinek částečně zrecyklovala loňský design, což rozhodně není na škodu – kruhový prstenec s fotoaparáty se za rok nijak neokoukal. Čínský výrobce navíc letošní modely ozvláštnil „dvoubarevnými“ zády, u nichž se liší spodní čtvrtina. Základní Huawei Mate 90 bude v nabídce ve čtyřech barevných variantách – zelené, růžové, bílé a černé. Telefon má v pase 7,95 mm, váží 217 gramů a slibuje vysokou odolnost IP68 a IP69, přičemž Huawei slibuje schopnost přežít pod vodní hladinou až v hloubce 6 metrů.
Huawei Mate 90 zepředu reprezentuje 6,75″ OLED displej s rozlišením 1 280 × 2 832 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a schopností zobrazit více než 1 milion barev. Ochranu displeje zabezpečuje třetí generace skla Kunlun Glass. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů, nechybí ale ani 3D skener obličeje, který je společně s 13Mpx selfie kamerkou umístěn do trojice kruhových výřezů.
Ve vystouplém prstenci na zádech se nachází tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a dynamickou clonou f/1.4-f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv s 4× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.2
Součástí fotovýbavy je i spektrální senzor Red Maple ve třetí generaci. Ten má podle Huawei zajistit o 37 procent přesnější barvy a o 62 procent přesnější tóny pleti.
Motorem telefonu je čipset Kirin 9030 spárovaný s 12 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB, a 1 TB. Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 6 600 mAh a podporou rychlého (až 66 wattů) i bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení, a to včetně reverzní podoby. Telefon podporuje veškeré moderní bezdrátové standardy jako Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a NFC, dokonce nechybí ani infraport a satelitní konektivita Beidou. O podpoře sítí 5G se výrobce bohužel ve specifikaci nezmiňuje, zmíněna je pouze podpora eSIM.
Huawei Mate 90 Pro: vyšší výkon, jasnější displej, lepší teleobjektiv
Vyšší model s přídomkem Pro je základní variantě velmi podobný, bude ale nabízen v lehce odlišných barvách – konzervativní černou a bílou doplňuje výraznější zelená a oranžová. Huawei Mate 90 Pro je stejně velký jako základní model, je totiž vybaven stejně velkým 6,75″ displejem.
Rozlišení i obnovovací frekvence jsou totožné, avšak zobrazovací schopnosti jsou výrazně lepší. Výrobce totiž použil dvouvrstvý OLED panel, který slibuje špičkový jas až 12 000 nitů (avšak pouze na 1 procentu obrazovky) a o 138 procent delší životnost. I v tomto případě je součástí displeje čtečka otisků prstů, 3D skener obličeje a 13Mpx selfie kamerka.
Hlavní a širokoúhlý fotoaparát jsou stejné jako u základního modelu, změna se odehrála pouze na pozici teleobjektivu. Ten u tohoto modelu tvoří 50Mpx snímač typu RYYB, který zvládá 4× optické přiblížení při světelnosti f/2.1. Tento fotoaparát lze zároveň použít pro focení makro snímků, a to už z 5 centimetrů.
Huawei Mate 90 Pro pohání čipset Kirin 9035, který má být o 20 procent rychlejší než minulá generace, v nejvyšší konfiguraci bude telefon k dispozici s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Akumulátor má totožnou kapacitu 6 600 mAh, avšak zvládne rychlonabíjení výkonem až 100 wattů. Podporováno je i bezdrátové nabíjení s výkonem 50 wattů, včetně reverzní podoby.
Huawei Mate 90 Pro Max: větší displej, ještě výkonnější čipset
Smartphone Huawei Mate 90 Pro bude možné zakoupit i ve verzi „Max“, která dostala do výbavy větší displej, a tím pádem i větší tělo – telefon má v pase 8,15 mm a váží 235 gramů. Změnila se i barevná paleta – oranžový model vystřídala světlejší růžová.
Huawei 90 Pro Max zepředu reprezentuje 6,9″ obrazovka s rozlišením 1 320 × 2 848 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Stejně jako u modelu Pro se jedná o duální OLED obrazovku se špičkovým jasem 12 tisíc nitů, která je navíc schopná zobrazit ultraširoký barevný gamut BT.2020. I v tomto případě nechybí čtečka otisků prstů a 3D skener obličeje.
Huawei Mate 90 Pro Max má stejný hlavní a širokoúhlý fotoaparát jako jeho „sourozenci“, ten hlavní ale disponuje lepším HDR s výkonem až 18 EV a výkonnější optickou stabilizací s certifikací CIPA 7.5. Teleobjektiv u tohoto modelu tvoří 200Mpx snímač typu RYYB, který nabízí 4× optické přiblížení při světelnosti f/2.6. Ani tento telefon není ochuzen o spektrální senzor Red Maple.
Huawei Mate 90 Pro Max pohání čipset Kirin 9050 (Pro), v maximální konfiguraci bude k dispozici s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Díky většímu tělu se do telefonu vešel akumulátor s kapacitou 6 800 mAh a podporou 100W rychlého a 50W bezdrátového nabíjení.
Huawei Mate 90 RS: specialita pro fajnšmekry
Poslední představenou novinkou je vrcholný model Huawei Mate 90 RS, který je de facto designově upravený Huawei Mate 90 Pro Max Collectors Edition. Tento telefon vsází na odlišný design – namísto prstence schovává fotoaparáty do osmiúhelníkového modulu, záda jsou poté vyvedena v textuře připomínající karbon. Telefon bude nabízen v červené, černé a bílé barvě.
Displej i fotoaparáty jsou identické jako u Huawei Mate 90 Pro Max, nechybí ani podpora přídavného fotoaparátu Ruiying Z10. Telefon pohání čipset Kirin 9050 Pro s 16 GB RAM, v maximální konfiguraci lze získat až 2TB úložiště. Akumulátor disponuje kapacitou 6 800 mAh, podporováno je 100W rychlé nebo 50W bezdrátové nabíjení.
Ceny a dostupnost
Novinky od Huawei lze zakoupit již nyní v Číně, a to za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK
|Huawei Mate 90
|12/256 GB
|5 999 CNY
|asi 23 400 Kč s DPH
|Huawei Mate 90
|12/512 GB
|6 999 CNY
|asi 27 300 Kč s DPH
|Huawei Mate 90
|12 GB/1 TB
|8 499 CNY
|asi 33 200 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro
|12/256 GB
|6 999 CNY
|asi 27 300 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro
|12/512 GB
|7 999 CNY
|asi 31 300 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro
|16/512 GB
|8 499 CNY
|asi 33 200 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro
|16 GB/1 TB
|9 999 CNY
|asi 39 100 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro Max
|12/512 GB
|9 499 CNY
|asi 37 100 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro Max
|16/512 GB
|9 999 CNY
|asi 39 100 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro Max (Sběratelská edice)
|16/512 GB
|10 999 CNY
|asi 43 000 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 Pro Max (Sběratelská edice)
|16 GB/1 TB
|12 999 CNY
|asi 50 800 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 RS Ultimate Design
|16/512 GB
|12 999 CNY
|asi 50 800 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 RS Ultimate Design
|16 GB/1 TB
|14 999 CNY
|asi 58 500 Kč s DPH
|Huawei Mate 90 RS Ultimate Design
|16 GB/2 TB
|18 999 CNY
|asi 74 300 Kč s DPH
O dostupnosti novinek od Huawei na globálním trhu nemáme zatím žádné informace.