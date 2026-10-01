Řada Galaxy S26 v Česku výrazně zdražila. Vyhlídky nejsou dobré ani pro Galaxy S27

- Paměťová krize negativně ovlivňuje celý technologický svět
- Český Samsung navýšil ceny u všech třech modelů řady Galaxy S26
- Vypadá to, že se vyšším cenám nevyhne ani chystaná série Galaxy S27
Umělá inteligence je dobrý sluha, ale může být zlý pán. Když dáme stranou obavy o to, že nám ukradne práci nebo že povede k záhubě lidstva, jeden její výrazný negativní dopad můžeme vnímat už dnes. Vlivem neustále rostoucích požadavků na výkon výpočetních center roste cena operačních pamětí, což vede ke zdražování elektroniky. Prakticky žádný výrobce vůči tomu není imunní a zdražování čeká i nadcházející vlajkovou řadu Galaxy S27 od Samsungu.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Ani Samsung se zdražení nevyhne
Vyšší náklady na operační paměti dohnaly prakticky všechny výrobce, a i když se někteří u nich (například Apple) snažili rozložit tyto náklady jinde, do nekonečna to samozřejmě praktikovat nelze. Samsung poměrně výrazně zdražil už svou aktuální řadu Galaxy S26 a bohužel to vypadá, že se bude stejná situace opakovat i s řadou Galaxy S27.
Dle nejnovějších zpráv z Jižní Koreje je ve hře další vlna zdražování, která by se měla vůbec poprvé dotknout i standardního modelu Galaxy S27. Toto základní provedení nebylo zdraženo po dobu tří posledních generací, právě naopak – v rámci řady Galaxy S24 došlo k jeho zlevnění a tuto cenu si základní telefon řady Galaxy S držel dodnes (když nepočítáme aktuální zdražení, viz. níže).
Zdraží nejen základní model, ale i vyšší varianty
U základního provedení Galaxy S27 se aktuálně mluví o navýšení ceny o zhruba 100 až 130 tisíc jihokorejských wonů (1 600 až 2 100 korun). Vzhledem k aktuálnímu zdražení řady Galaxy S26 by to na našem trhu znamenalo cenu blížící se hranici 30 tisíc korun. Toto zdražení platí pro základní variantu s pamětí 256 GB a u vyšších kapacit bude navýšení cen pravděpodobně ještě výraznější.
Ceny neporostou jen u základní varianty, ale samozřejmě i u modelů Galaxy S27+ a Galaxy S27 Ultra. Spekuluje se o tom, že vrcholné provedení s pamětí 1 TB vůbec poprvé prolomí hranici 2 tisíc dolarů, což by u nás pravděpodobně znamenalo výrazné překonání hranice 50 tisíc korun. K navýšení dojde i kvůli očekávanému nasazení nových pamětí typu LPDDR6.
Špatné zprávy z domácího trhu
Informace o tomto očekávaném zdražení pochází z Jižní Koreje a týkají se právě domovského trhu Samsungu. Není tedy úplně důvod k panice, protože prozatím není jasné, zda se vyšší ceny promítnou na všech trzích, nebo jen někde. Oficiální ceny nové řady Galaxy S27 se dozvíme po její premiéře, která by se měla odehrát počátkem příštího roku.
Aktuální řada Galaxy S26 zdražila
Pokud jste dnes zavítali na český web Samsungu, možná jste si všimli nových cen v rámci celé řady Galaxy S26. Zdražily všechny modely a základní provedení Galaxy S26 s pamětí 256 GB aktuálně vychází na nemalých 26 790 Kč (+ 2 800 Kč).
Varianta S26+ nově stojí 32 890 Kč (+ 2 200 Kč) a vrcholná specifikace Ultra začíná na částce 37 790 Kč (+ 2 100 Kč). Samsung ale nabízí alespoň 10% slevový kód, díky kterému se dá částečně přiblížit k původním cenám.
I další čeští prodejci zatím drží původní ceny – například Mobil Pohotovost už má sice výchozí ceny navýšené, ale díky kupónu se dá stále u všech třech smartphonů dostat na lepší částku. Podle našich informací by tyto slevové kódy měly být platné až do konce října.
Ve hře jsou tedy dva scénáře – pokud Samsung skutečně zdraží ještě nad hranici aktuálních cen řady Galaxy S26, dočkáme se opravdu dramatického meziročního navýšení cen. Je ale možné, že si jihokorejský výrobce tímto zdražením připravuje půdu pro příchod nové série Galaxy S27 a ta bude stát zhruba stejně, kolik aktuální generace po zdražení.