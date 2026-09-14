Galaxy S27 Pro a Ultra nadchnou displejem: Samsung chce použít to nejlepší, co má

- Samsung usilovně pracuje na nové vlajkové řadě Galaxy S27
- Její premiéra by se měla uskutečnit počátkem příštího roku
- Vše nasvědčuje tomu, že se můžeme těšit na velmi zajímavý upgrade v oblasti displeje
Řada Galaxy S27 od Samsungu je velmi očekávaná, protože po delší době dorazí s větším počtem novinek. Kromě přepracovaného designu modelu Ultra se dočkáme také zbrusu nové varianty Pro, která bude menším provedením právě verze Ultra. Této dvojice se týká také dnešní novinka, která odhaluje použití špičkového displeje.
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Galaxy S27 Pro a Ultra s novými displeji
Podle informací jihokorejského webu ET News dostanou vrcholné modely Galaxy S27 Pro a Galaxy S27 Ultra nový typ displeje M16. Ten pochází přímo z dílen Samsungu a jedná se o jeho nejpokročilejší OLED panely, takže by bylo s podivem, kdyby ho jihokorejský výrobce do svých vlastních vlajkových telefonů neosadil.
Je ale zajímavé, že se nebude jednat o první telefony, které ho dostanou. Ještě dříve z jeho předností bude těžit řada iQOO 16, která by měla být představena tento měsíc. V podobě této značky bude mít M16 OLED panel od Samsungu obnovovací frekvenci 165 Hz, 2K rozlišení a pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 3 300Hz.
Pixel 11 ostrouhal, stejný displej používá i Apple
Původně se spekulovalo o tom, že tento nový displej budou využívat telefony Pixel 11 od Googlu, ale k tomu nakonec nedošlo a tyto novinky používají upravenou verzi panelu M14. Řada iQOO 16 tedy bude v ekosystému Androidu první, která tyto moderní displeje využije, ale mimo tento operační systém se však panel M16 již vyskytuje.
Údajně ho totiž používají všechny tři nové iPhony 18, tedy iPhone 18 Pro, Pro Max a také skládací model Duo. Mimo modely Pro a Ultra ale tento displej bohužel čekat nemáme a níže postavené verze Galaxy S27 a S27+ by měly dostat verzi M14. I tak se ale bude jednat o vylepšení, protože aktuální řady Galaxy S26 využívá starší generaci M13.
Jasnější, efektivnější a odolnější
Tento nový OLED panel je oproti předchozím generacím lepší ve všech směrech – nabízí vyšší jas, lepší efektivitu, kvalitnější podání barev a také delší životnost. Představuje zkrátka to nejlepší, co umí Samsung v tomto segmentu nabídnout. Výrazný posun by se měl týkat také nové generace řady Galaxy Z Fold, která v aktuální iteraci spoléhá na starší typ M13.