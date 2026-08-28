Galaxy S27 Pro na prvních obrázcích: takto bude vypadat menší dvojče příští Ultry

- Samsung na zimu chystá hned čtyři vlajkové smartphony řady Galaxy S27
- Nováčkem bude nová varianta „Pro“ s přibližně 6,6″ displejem
- Tento telefon bude mít stejnou výbavu jako Galaxy S27 Ultra, ale v kompaktnějším balení
Samsung příští rok rozšíří řadu svých vlajkových smartphonů – k řadovým nástupcům letošních modelů přibude nový model Galaxy S27 Pro, což má být menší obdoba top modelu Galaxy S27 Ultra ochuzená o integrovaný stylus. Jak bude tento telefon vypadat a jaké bude mít rozměry, odhalují nejnovější rendery serveru Android Headlines.
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Takto bude vypadat Galaxy S27 Pro
Samsung Galaxy S27 Pro bude určen pro uživatele, kteří touží po top modelu v kompaktním balení. Tento smartphone by měl být totožný hardware jako vrcholný Galaxy S27 Ultra, avšak ve znatelně menším těle – jeho rozměry by měly být podle CAD výkresů 154,06 × 73,77 × 7,95 mm, což odpovídá zhruba telefonu s 6,6″ displejem. Ve srovnání s Galaxy S27 Ultra by měl být Galaxy S27 Pro o 9 mm nižší a o 5 mm užší – srovnání obou modelů ukazuje následující obrázek.
Kromě rozměrů, hmotnosti a velikosti displeje se bude Galaxy S27 Pro od varianty Ultra lišit ještě ve dvou věcech – v jeho výbavě nenajdeme integrovaný stylus S Pen, a také musíme počítat s menším akumulátorem, spekuluje se o kapacitě 5 200 mAh. Zbytek výbavy by ale měl být totožný.
Minus jeden teleobjektiv
Samsung plánuje u svých příštích top modelů nasadit zbrusu nový design hlavního fotoaparátu. Namísto tradičního „semaforu“ tří čoček pod sebou vsadí na řešení, které částečně připomíná poslední iPhony – přes celou šířku telefonu se v horní část zad bude rozprostírat široký obdélníkový ostrůvek s čočkami situovanými do levé části. Díky tomuto řešení by se telefon nemusel na stole tolik kolíbat, a navíc by měl být lépe připraven na magnetické doplňky.
Počet čoček v modulu fotoaparátu se smrskne ze čtyř na tři – Samsung po letech odstraní 3× teleobjektiv a v telefonu ponechá pouze periskopickou kamerku s 5× optickým zoomem, snímky s menší úrovní přiblížení budou pocházet z hlavního 200Mpx fotoaparátu.
Oba prémiové telefony by měl pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 Pro, ovšem je možné, že na některých trzích Samsung nakonec vsadí na vlastní Exynos 2700 – první testy mu totiž přisuzují velmi dobrý výkon.
Premiéra řady Galaxy S27 se uskuteční někdy v prvním čtvrtletí příštího roku, pravděpodobně ještě před veletrhem Mobile World Congress, který příští rok startuje 1. března.