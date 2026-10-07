Natáčejí vás, ani o tom nevíte? Norsko chce na vybraných místech zakázat chytré brýle

- Severská země chystá zákaz chytrých brýlí s kamerami a umělou inteligencí
- Důvodem jsou obavy o soukromí lidí
- Zákaz by nicméně neměl být plošný, o detailech se teprve jedná
Vyfotit někoho nebo jej natočit tak, aby to bylo nenápadné, je docela kumšt. Přeci jen pokud držíte telefon v pozici pro natáčení či focení, automaticky vzbudíte pozornost řady kolemjdoucích a dost často i člověka, který by se měl na záznamu objevit. S nástupem chytrých brýlí už ale skryté natáčení není tak složité a nápadné, přeci jen brýle má na hlavě každý druhý a všimnout si, kdo k nim má zrovna připevněnou kameru a nahrává už tak jednoduché není. V Norsku se nevyžádaného pořizování záznamů jiných lidí obávají a proto vyrazili do boje proti chytrým brýlím.
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Obavy ze skrytého natáčení
Norská vláda plánuje na omezenou dobu zakázat používání brýlí s umělou inteligencí na vybraných veřejných místech, přičemž tento záměr oznámila s tím, že by lidé mohli být natáčeni nebo nahráváni bez svého vědomí. Zákaz by se mohl vztahovat na místa, kde se často schází veřejnost, jako jsou parky, pláže, muzea, nákupní centra a veřejné akce. Kromě toho by se mohl vztahovat také na školy, dětská hřiště, mládežnické kluby, ordinace lékařů, plovárny a tělocvičny s šatnami.
„Mám obavy z toho, že se zavádějí nové, výkonné technologie, díky nimž lidem hrozí, že budou fotografováni, natáčeni nebo nahráváni, aniž by o tom věděli,“ uvedl Torgeir Micaelsen, norský ministr pro digitalizaci. Vláda však uvedla, že neplánuje úplný zákaz. Soukromé použití a použití, při kterém nehrozí, že by byli ostatní natáčeni bez svého souhlasu, by i nadále bylo povoleno, a vláda rovněž zváží, zda by se toto opatření mělo vztahovat i na univerzity a vysoké školy.
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Norové nicméně zatím nerozhodli, na která zařízení by se zákaz měl vztahovat. Mohl by se týkat brýlí s kamerou a mikrofonem, brýlí s kamerou a funkcemi umělé inteligence nebo jiných technologií nositelných na těle, které dokážou totéž. Menšinová vláda plánuje předložení návrhu zákona parlamentu co nejdříve, přičemž plánuje zřídit také skupinu odborníků, která bude poskytovat poradenství ohledně trvalých pravidel pro tato zařízení. Tlak na regulace brýlí s kamerami roste i jinde v Evropě – kupříkladu nedávno přestal nizozemský řetězec s brýlemi Hans Anders v Nizozemsku a Belgii prodávat brýle Ray-Ban od společnosti Meta.