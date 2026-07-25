Chytré brýle od Samsungu odkrývají svou bezpečnostní výbavu: obavy o soukromí jsou liché

- Samsung představil na své poslední akci Galaxy Unpacked chytré brýle
- Vytvořil je ve spolupráci s Googlem a značkami Gentle Monster a Warby Parker
- Výrazně se u nich zaměřuje nejenom na chytré funkce, ale i na soukromí a bezpečnost
Na akci Galaxy Unpacked jsme se konečně dočkali vyhlížených chytrých brýlí od Samsungu. I po oficiálním představení je několik věcí okolo nich stále nejasných, jako například cena či datum uvedení do prodeje, ale co se funkcí týče, známe prakticky vše. Uživatelé, kteří se u tohoto typu elektroniky obávají o soukromí, mohou zůstat v klidu, protože Samsung se u těchto brýlí výrazně zaměřil právě na tento aspekt.
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Bezejmenné chytré brýle od Samsungu
Ačkoliv jsou tyto inteligentní brýle obecně označovány jako Galaxy Glasses, zajímavým faktem je to, že přímo Samsung jejich oficiální jméno nikde neuvádí. V promo materiálech jsou vedeny pod obecným označením Intelligent Eyewear, ale dá se předpokládat, že jakmile vstoupí do prodeje, dostanou nějaké konkrétnější jméno.
Nás ale bude více než jméno zajímat to, co tyto brýle vlastně umí a jak jsou vybaveny. Jejich design vznikl ve spolupráci se značkami Gentle Monster a Warby Parker, přičemž každá z těchto dvou značek má svůj nezaměnitelný designový styl. Vzniklo hned několik modelů, každý s trochu jiným charakterem pro různé příležitosti a preference.
Soukromí na prvním místě
S tím, jak segment chytrých brýlí roste, panují obecné obavy o bezpečnost a soukromí uživatelů. Tyto brýle jsou totiž většinou vybaveny kamerkou, která snímá to, co jejich nositel vidí a nepostrádá ji ani model od Samsungu. I proto byly tyto nové brýle vybaveny informační diodou, která při používání kamery svítí a informuje tak všechny okolo o pořizování záznamu.
Tento prvek funguje podobně jako u brýlí Ray-Ban od Mety. Kontrolka je umístěna na opačné straně než kamera, a to jak v přední části rámu, tak na jeho vnitřní straně, aby ji mohl vidět i uživatel. Když je kamera aktivní, kontrolka začne svítit a brýle poznají, když se ji uživatel bude snažit zakrýt nebo jinak deaktivovat. V tomto případě se fotoaparát automaticky deaktivuje.
Funkce postavené kolem AI
Chytré brýle by bez funkcí samozřejmě nemohly existovat a v tomto směru vypadají inteligentní brýle od Samsungu velmi dobře. Nabídnou třeba překlad z cizího jazyka v reálném čase – bude se stačit podívat na text v cizím jazyce, brýle ho přeloží a výsledek se přehraje prostřednictvím vestavěných reproduktorů. Součástí výbavy je také AI platforma Gemini od Googlu.
Díky ní bude možné využívat většinu funkcí bez nutnosti využívat dotykové ovládání, které však zůstává rovněž k dispozici. Z dalších funkcí stojí za zmínku například navigace s hlasovými pokyny či schopnost asistence podle kontextu – brýle vědí, kde se uživatel nachází, i co dělá, a podle toho dokážou nabídnout informace, které se k aktuálnímu dění hodí.
Cena a dostupnost
Chytré brýle od Samsungu sice byly oficiálně představeny, ale konkrétní datum uvedení do prodeje zůstává neznámé. Jihokorejský výrobce nicméně potvrdil, že budou k dispozici někdy v průběhu podzimu tohoto roku. Nic se zatím neví ani o ceně, odhaduje se, že budou stát 350 až 450 dolarů (8 990 Kč až 11 590 Kč včetně DPH).