Brýle Ray-Ban Display dostaly geniální novinku: zprávy můžete psát pomocí gest

Dominik Vlasák 17. 5. 12:00
Chytré brýle Meta Ray-Ban Display
  • Chytré brýle Meta Ray-Ban Display dostaly důležitou aktualizaci
  • Hlavní novinkou je možnost psaní zpráv hned v několika aplikacích
  • Tím ale nálož nových funkcí nekončí

Chytré brýle jsou jedním z diskutovaných témat u řady technologických gigantů, z poslední doby především Applu a Samsungu. Zatímco u těchto dvou firem se o představení nových produktů spadajících do této kategorie prozatím jen spekuluje, v případě Mety se jedná o realitu. Společnost sdružující největší sociální sítě světa se se svými brýlemi Meta Ray-Ban (které doplnily Meta Oakley) nezdráhala přijít na trh a poměrně překvapivě udělala díru do světa.

Aktualizace přináší nejen psaní zpráv

Úspěch ale rozhodně neznamená, že by Meta usnula na vavřínech. Právě naopak, pro stávající majitele představila nové funkce, konkrétně pro vlastníky chytrých brýlí Meta Ray-Ban Display. Mezi ně patří například zpřístupnění možnosti psát zprávy pouhými gesty rukou všem uživatelům. Tuto funkci budete moci využívat v aplikacích WhatsApp, Messenger, Instagram a také v nativních aplikacích pro zasílání zpráv v systémech Android a iOS, jak uvádí přímo Meta.

Chytré brýle Meta Ray Ban Display
Nové funkce ocení všichni majitelé Meta Ray-Ban Display

Tato funkce, která využívá neuronový náramek dodávaný s brýlemi Meta Ray-Ban Display, byla jednou z nejzajímavějších funkcí, která zaujala ihned při samotném představení. Při uvedení na trh však nebyla k dispozici, ale v lednu ji Meta spustila v předběžném přístupu pro WhatsApp a Messenger. Meta přináší také několik dalších vylepšení – například funkci, kterou Meta nazývá nahrávání displeje, skrze kterou budete moci pořídit video, jež kombinuje to, co vidíte na displeji brýlí s tím, co vidíte ve skutečném světě, společně se zvukem z okolí.



Ray-Ban Meta



Navigace pro pěší je nyní k dispozici ve Spojených státech a ve velkých světových metropolích, jako je Londýn, Paříž, Řím a další. Také živé titulky budou k dispozici na WhatsApp, Facebook Messenger a u hlasových zpráv v Instagramu. Společnost také zpřístupnila možnost vytvářet aplikace pro Meta Ray-Ban Display v náhledu pro vývojáře, včetně toho, že vývojářům umožnila nasazovat webové aplikace do brýlí.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

