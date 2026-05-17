Brýle Ray-Ban Display dostaly geniální novinku: zprávy můžete psát pomocí gest

Chytré brýle jsou jedním z diskutovaných témat u řady technologických gigantů, z poslední doby především Applu a Samsungu. Zatímco u těchto dvou firem se o představení nových produktů spadajících do této kategorie prozatím jen spekuluje, v případě Mety se jedná o realitu. Společnost sdružující největší sociální sítě světa se se svými brýlemi Meta Ray-Ban (které doplnily Meta Oakley) nezdráhala přijít na trh a poměrně překvapivě udělala díru do světa.
Aktualizace přináší nejen psaní zpráv
Úspěch ale rozhodně neznamená, že by Meta usnula na vavřínech. Právě naopak, pro stávající majitele představila nové funkce, konkrétně pro vlastníky chytrých brýlí Meta Ray-Ban Display. Mezi ně patří například zpřístupnění možnosti psát zprávy pouhými gesty rukou všem uživatelům. Tuto funkci budete moci využívat v aplikacích WhatsApp, Messenger, Instagram a také v nativních aplikacích pro zasílání zpráv v systémech Android a iOS, jak uvádí přímo Meta.
Tato funkce, která využívá neuronový náramek dodávaný s brýlemi Meta Ray-Ban Display, byla jednou z nejzajímavějších funkcí, která zaujala ihned při samotném představení. Při uvedení na trh však nebyla k dispozici, ale v lednu ji Meta spustila v předběžném přístupu pro WhatsApp a Messenger. Meta přináší také několik dalších vylepšení – například funkci, kterou Meta nazývá nahrávání displeje, skrze kterou budete moci pořídit video, jež kombinuje to, co vidíte na displeji brýlí s tím, co vidíte ve skutečném světě, společně se zvukem z okolí.
Navigace pro pěší je nyní k dispozici ve Spojených státech a ve velkých světových metropolích, jako je Londýn, Paříž, Řím a další. Také živé titulky budou k dispozici na WhatsApp, Facebook Messenger a u hlasových zpráv v Instagramu. Společnost také zpřístupnila možnost vytvářet aplikace pro Meta Ray-Ban Display v náhledu pro vývojáře, včetně toho, že vývojářům umožnila nasazovat webové aplikace do brýlí.