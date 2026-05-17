Tenhle dolar chcete do sbírky! Je na něm vyobrazen Steve Jobs

- Pokud narazíte na tenhle dolar, jistě si ho budete chtít schovat na památku
- Americká mincovna totiž vydala speciální edici se Stevem Jobsem
- Koupit si jej můžete i na aukčním portále eBay, jen si za něj pořádně připlatíte
Za jeden dolar dostanete ve směnárně přibližně dvacet korun, podle aktuálního kurzu. Některé mince ale mají přeci jen o něco vyšší hodnotu, než tu nominální. Nemáme teď na mysli vzácné mince z určitých let, ale ty pamětní, které Spojené státy vydávají jako připomínku význačných osobností. Tentokrát se ne jednodolarovou minci podívá rovnou samotný spoluzakladatel Applu, jehož vize do značné míry pomáhala utvářet svět, ve kterém dnes žijeme.
Speciální jednodolarová mince se Stevem Jobsem
Na minci v hodnotě 1 dolaru s motivem spoluzakladatele kalifornského technologického giganta je vyobrazen mladý Steve Jobs ve svém typickém roláku, džínách a teniskách, sedící na pozadí severokalifornské krajiny. Jobs je prý „zachycen v okamžiku zamyšlení“, přičemž „jeho držení těla a výraz odrážejí, jak ho toto prostředí inspirovalo k vizi proměnit složitou technologii v něco tak intuitivního a přirozeného jako sama příroda“. Podle archivu Steve Jobs Archive, který se na tomto designu podílel s podporou kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, Jobs pociťoval hluboké pouto a vděčnost vůči přírodní kráse Kalifornie.
„Inovativní a podnikatelský duch Steva Jobse ztělesňoval to nejlepší z Kalifornie a vytvořil budoucnost, jakou dnes všichni známe,“ uvedl Newsom v tiskové zprávě oznamující uvedení mince do oběhu. „Jeho vytrvalost a neohrožené úsilí o splnění kalifornského snu umožnily splnění mnoha amerických snů. Kéž se všichni pokusíme jít v jeho stopách při hledání našich vlastních kalifornských snů.“ Sběratelské mince jsou k dostání v rolích po 25 kusech za 61 dolarů, tedy za 2,44 dolaru za kus. Sáček se 100 mincemi stojí 154,50 dolarů.
Program American Innovation $1 Coin zahájila americká mincovna v roce 2018 s cílem uctít průkopnické inovace a inovátory ze všech států USA, z území a z District of Columbia. Pokud chcete i vy vlastnit tuto minci mezi prvními, patrně se nevyhnete cestě do Spojených států. Pokud si nechcete udělat výlet, k dostání jsou již nyní na aukčním portálu eBay, nicméně počítejte s tím, že jejich cena je na hony vzdálená jejich nominální hodnotě.