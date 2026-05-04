Tohle se Porsche povedlo! Speciální závodní polep oslavuje 50 let od založení Applu

- Porsche si u příležitosti 50. výročí Applu vzpomnělo na jednu historickou spolupráci
- Své moderní závodní vozy „přebarvilo“ do barev giganta z Cupertina
Že technologický gigant Apple slaví v letošním roce 50 let od založení, to patrně nikomu z vás neuniklo. Co je možná ale ještě zajímavější, je skutečnost, že se k oslavám přidala také světoznámá automobilka ze Stuttgartu Porsche. Tu pojí s Applem jedno překvapivé partnerství z minulosti, o kterém jste patrně nikdy neslyšeli. V rámci aktuální spolupráce byly dva vozy Porsche 963 opatřeny polepem inspirovaným počítači Apple ve čtvrtém kole šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Championship v Laguna Seca, které se odehrálo 3. května.
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Porsche ve stylu Apple Computers
Porsche uvádí, že tento jedinečný design má připomenout 75. výročí založení Porsche Motorsport a 50. výročí založení společnosti Apple. Polep je poctou vozu Porsche 935 K3, který se účastnil závodů v sezóně 1980 a startoval také na Le Mans.
Viceprezident Porsche Motorsport Thomas Laudenbach uvedl, že Porsche i Apple jsou „ikonami, které symbolizují inovace a neustálý vývoj v podání odborníků ze Zuffenhausenu, Weissachu a Cupertina“. Obnovenou „retro“ spolupráci si pochvaloval také viceprezident Applu Oliver Schusser.
„S Porsche nás pojí dlouholetý vztah, který sahá až do roku 1980, kdy závodní vůz Porsche poprvé nesl logo Apple. Tento okamžik znamenal začátek společné vášně pro inovace a kreativitu, která dodnes charakterizuje naši spolupráci. V době, kdy Apple slaví své 50. výročí, jsme hrdí na to, že se opět spojujeme s Porsche a společně vytváříme design, který vzdává hold původnímu designu z roku 1980,“ uvedl Schusser ve svém prohlášení.
Epic livery incoming alert!
Shot on track at 2012 Nurburgring Oldtimer GP https://t.co/Ns8PXwGCQy pic.twitter.com/W4nkJZxx3G
— Jochen – Frozenspeed (@Frozenspeed) May 1, 2026
Závodní okruh Laguna Seca se nachází přibližně 130 kilometrů jižně od areálu Apple Park a čtvrté kolo by mělo trvat dvě hodiny a 40 minut. Vůz Porsche 963 s číslem 6 sdílejí Francouz Kévin Estre a Belgičan Laurens Vanthoor, zatímco vozidlo s číslem 7 sdílejí Francouz Julien Andlauer a Brazilec Felipe Nasr. V samotném závodě obě posádky vozů Porsche neskončily vůbec špatně – obsadily šesté a sedmé místo. Pokud vás tento zajímavý polep zaujal, na oficiálních stránkách Porsche si můžete stáhnout tapety pro vaše zařízení.