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Tvůrce Telegramu podle Ruska podporuje terorismus. Durov poslal Putinovi jasný vzkaz

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 30. 7. 15:00
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Pavel Durov na panelové diskuzi TechCrunch v roce 2015
  • Ruská tajná služba FSB obvinila zakladatele Telegramu Pavla Durova z podpory terorismu
  • Neodstranil totiž kanály a boty, které podle Kremlu mají na svědomí životy a majetek
  • Durov a Telegram na ruské obvinění reagovali drsným způsobem

Ruská federace a svoboda slova je jako voda a olej. Snaha šířit myšlenky či jen konverzovat bez toho, aniž by na obsah jednotlivých zpráv nahlížely orgány činné v trestním řízení je v největší zemi světa stále těží, nicméně některé „ostrůvky pozitivní deviace“ se stále najdou, přičemž jeden z nich je i komunikační platforma Telegram. Ta je ruským úřadům už delší dobu trnem v oku a nyní se rozhodly zasáhnout – konkrétně ruská tajná služba FSB obvinila zakladatele Pavla Durova z podpory terorismu a umístila ho na mezinárodní seznam hledaných zločinců.

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Prostředníček pro Putina

Obvinění z ruské strany přišlo poté, co Durov neodstranil kanály a boty na Telegramu, které podle FSB byly využívány teroristy ke koordinaci útoků a sabotáži na území Ruska. Podle trestního práva Ruské federace odmítnutí odstranění těchto kanálů způsobilo „masové vraždy“ a značné finanční škody, přičemž mezi postiženými měly být ženy i děti a peněžité škody se počítají v miliardách rublů. Spor mezi Ruskem a Durovem trvá už nějaký ten pátek, nicméně toto obvinění je prozatím tím nejzávažnějším.

Podnikatel si z toho ale vůbec nic nedělá. Celý proces označil za „smutnou přehlídku toho, jak se stát bojí vlastních občanů“ a obvinil Kreml z hledání nových záminek pro to, aby si ospravedlnil omezování Telegramu na území Ruska. Aplikace Telegram se vyjádřila ještě ostřeji – podle ní je skutečný cíl Moskvy je odstranit konkurenci a přinutit uživatelé přejít na státní platformu Max, která je navržena pro hromadné sledování a cenzuru. Oficiální účet Telegramu na sociální síti X také zveřejnil fotografii Pavla Durova ukazující prostředníček, což si nelze vyložit jinak, než jako přímý vzkaz Vladimiru Putinovi.



Létající průhledné logo aplikace Telegram



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Rusko se snaží zvyšovat tlak na Telegram posledních několik měsíců, přičemž aktivnější začala být ruská strana v létě loňského roku. Telegram si ruská garnitura nevybrala náhodou, neboť tato platforma je poměrně oblíbená v postsovětských zemích a je naprosto nezbytná pro vedení války na Ukrajině, a to jak pro obránce, tak i pro agresory. Nutno podotknout, že kritika ze strany Kremlu není zcela postavená na vodě – Telegram je skutečně oblíbený i u kriminálních živlů, za což jej kritizují i západní vlády. Pro Pavla Durova se nicméně v praxi moc nezmění, neboť jako držitel pasů Francie a Spojených arabských emirátů s nejspíše nebude vydán tamním úřadům.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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