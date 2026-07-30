Tvůrce Telegramu podle Ruska podporuje terorismus. Durov poslal Putinovi jasný vzkaz

- Ruská tajná služba FSB obvinila zakladatele Telegramu Pavla Durova z podpory terorismu
- Neodstranil totiž kanály a boty, které podle Kremlu mají na svědomí životy a majetek
- Durov a Telegram na ruské obvinění reagovali drsným způsobem
Ruská federace a svoboda slova je jako voda a olej. Snaha šířit myšlenky či jen konverzovat bez toho, aniž by na obsah jednotlivých zpráv nahlížely orgány činné v trestním řízení je v největší zemi světa stále těží, nicméně některé „ostrůvky pozitivní deviace“ se stále najdou, přičemž jeden z nich je i komunikační platforma Telegram. Ta je ruským úřadům už delší dobu trnem v oku a nyní se rozhodly zasáhnout – konkrétně ruská tajná služba FSB obvinila zakladatele Pavla Durova z podpory terorismu a umístila ho na mezinárodní seznam hledaných zločinců.
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Prostředníček pro Putina
Obvinění z ruské strany přišlo poté, co Durov neodstranil kanály a boty na Telegramu, které podle FSB byly využívány teroristy ke koordinaci útoků a sabotáži na území Ruska. Podle trestního práva Ruské federace odmítnutí odstranění těchto kanálů způsobilo „masové vraždy“ a značné finanční škody, přičemž mezi postiženými měly být ženy i děti a peněžité škody se počítají v miliardách rublů. Spor mezi Ruskem a Durovem trvá už nějaký ten pátek, nicméně toto obvinění je prozatím tím nejzávažnějším.
— Telegram Messenger (@telegram) July 29, 2026
Podnikatel si z toho ale vůbec nic nedělá. Celý proces označil za „smutnou přehlídku toho, jak se stát bojí vlastních občanů“ a obvinil Kreml z hledání nových záminek pro to, aby si ospravedlnil omezování Telegramu na území Ruska. Aplikace Telegram se vyjádřila ještě ostřeji – podle ní je skutečný cíl Moskvy je odstranit konkurenci a přinutit uživatelé přejít na státní platformu Max, která je navržena pro hromadné sledování a cenzuru. Oficiální účet Telegramu na sociální síti X také zveřejnil fotografii Pavla Durova ukazující prostředníček, což si nelze vyložit jinak, než jako přímý vzkaz Vladimiru Putinovi.
Rusko se snaží zvyšovat tlak na Telegram posledních několik měsíců, přičemž aktivnější začala být ruská strana v létě loňského roku. Telegram si ruská garnitura nevybrala náhodou, neboť tato platforma je poměrně oblíbená v postsovětských zemích a je naprosto nezbytná pro vedení války na Ukrajině, a to jak pro obránce, tak i pro agresory. Nutno podotknout, že kritika ze strany Kremlu není zcela postavená na vodě – Telegram je skutečně oblíbený i u kriminálních živlů, za což jej kritizují i západní vlády. Pro Pavla Durova se nicméně v praxi moc nezmění, neboť jako držitel pasů Francie a Spojených arabských emirátů s nejspíše nebude vydán tamním úřadům.