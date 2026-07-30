Microsoft trhá rekordy. Cloud a firemní služby letí nahoru, Windows a Xbox naopak klesají

- Microsoft má za sebou další rekordní kvartál
- Tržby i zisk letí raketově vzhůru, hodnota firmy roste
- Největšími přispěvateli byly tradičně cloud a firemní služby
Microsoft se v noci na dnešek pochlubil výsledky svého hospodaření za druhý kvartál letošního roku, který v případě redmondské firmy uzavírá fiskální rok 2026. Americký gigant v tržbách i zisku stanovil nové rekordy a opět investorům dokázal, že je po jeho produktech velký hlad, zejména ve firmách. Ve spotřebitelském segmentu ale Microsoft bohužel setrvale ztrácí.
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Microsoft trhá finanční rekordy
Microsoft v druhém kvartále letošního roku utržil rovných 90 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu korun), což je o 18 procent víc než ve stejném období v loňském roce. O stejné procento narostl i provozní zisk, a to na 40,6 miliard dolarů (asi 857 miliard korun), čistý zisk vyrostl o 31 procent na 35,8 miliard dolarů (asi 756 miliard korun).
Tahounem tržeb se staly tradičně cloudové služby a nabídky služeb pro firemní zákazníky. Nejvyšší příspěvek do společné kasy přinesla divize Intelligent Cloud, která vygenerovala tržby ve výši 39,3 miliard dolarů (o 32 procent víc než vloni). Velký díl na tomto růstu má služba Azure, která za celý fiskální rok vůbec poprvé v historii vydělala víc než 100 milionů dolarů. Příjmy Microsoft Cloud dokonce za celý rok přesáhly 214 miliard dolarů.
Divize Productivity and Business Processes utržila 37,8 miliard dolarů (o 16 procent víc než vloni), a to především díky službám Microsoft 365, Dynamics 365 a LinkenIn, které zaznamenaly dvouciferný růst. Microsoft si pochvaluje nárůst zájmu o službu Microsoft 365 Copilot, kterou si údajně předplácí 30 milionů aktivních uživatelů.
Na chvostu tradičně zůstává „spotřebitelská“ divize More Personal Computing, jejíž tržby meziročně klesly o 4 procenta na 12,9 miliard dolarů. Na tuto jednotku citelně dopadá paměťová krize, která stojí za poklesem prodeje hardwaru – prodeje zařízení a licencí Windows se propadly o 7 procent, obsah pro konzole Xbox dokonce o 10 procent.
Burza na finanční výsledky Microsoftu reagovala velmi pozitivně, cena akcií narostla o 8 procent. I tak ale celková hodnota firmy výrazně zaostává za konkurenčním Applem, který v tomto týdnu překonal hranici 5 bilionů dolarů.