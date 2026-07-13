Honor Magic V6 recenze: tenký a skvěle vybavený, tak co mu chybí?

- Honor Magic V6 ze všeho nejvíce posiluje pozici skládacích telefonů na trhu
- Zbavil se prakticky všech kompromisů, má spoustu výkonu, dobrou výdrž i skvělý fotoaparát
- Cena je dle očekávání sebevědomá, i s akčním kuponem vyjde novinka na necelých 48 tisíc korun
Ještě před několika lety byly skládací telefony především technologickou demonstrací. Byly těžké, tlusté, drahé a často plné kompromisů. Honor se ale vydal jinou cestou než většina konkurence a už několik generací se snaží dokázat, že skládací telefon může fungovat jako běžný smartphone, který se jen v případě potřeby promění v malý tablet. Jeho nejnovější vlajková loď Magic V6 v této filozofii pokračuje. Je tenčí, lehčí, výkonnější a zároveň vybavenější než jeho předchůdci. Zbavil se konečně všech kompromisů?
Design a zpracování9.2/10
Výkon a optimalizace8.9/10
Hardwarová výbava8.7/10
Kvalita fotografií a videí8.9/10
Výdrž baterie8.8/10
Klady
- rekordně tenké tělo, kvalitní konstrukce
- skvělé OLED displeje
- povedená sestava fotoaparátů
- 7letá softwarová podpora
- konečně i solidní výdrž baterie
Zápory
- horší ergonomie kvůli tenkému tělu
- systém plný bloatwaru
- žádné vylepšení multitaskingu
- vysoká cena
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Honor Magic V6 vstoupil na český trh teprve zkraje července, a rozhodně se nebojí zaujmout sebevědomou cenovkou. Výrobce si jej cení na 47 590 korun za variantu 16/512 GB, jiná na českém trhu dostupná nebude. Prodej odstartoval celkem omezeně, podle našich informací pouze u Alzy a Datartu, přičemž ceníková cena je ještě o 8 tisíc korun vyšší, na tu námi zmíněnou se dostanete po zadání speciálního kuponu „HONORMAGICV68400“ (bez uvozovek). Loňský model mezitím zlevnil na necelých 30 tisíc korun, to jen tak pro kontext.
Obsah balení
Honor ani letos nepatří mezi výrobce, kteří by zákazníka po otevření krabice nechali tápat, zda si náhodou nezapomněl objednat příslušenství zvlášť. Uvnitř balení najdete samotný telefon, USB-C kabel, nástroj pro vysunutí SIM karty a ochranný kryt s integrovaným stojánkem. Ten sice stále nepůsobí tak prémiově jako samotný telefon, ale jako základní ochrana během prvních dnů používání poslouží dobře.
Nabíječka samozřejmě chybí, výrobce ji nedává zdarma ani bokem. Pokud chcete adekvátně výkonný adaptér, připravte si dalších 600 korun – jen pozor, tato starší 80W nabíječka stále disponuje velkým USB-A portem, přitom k telefonu dostanete v balení kabel USB-C. Na trhu je i 100W adaptér Honor SuperCharge, jenže ten stojí už tisícovku. Ano, zvláštní to nepřijde jenom vám…
Pro koho je Honor Magic V6 určený?
- Nároční manažeři a podnikatelé: Velký vnitřní displej je ideální pro multitasking, práci s tabulkami, čtení smluv a videokonference.
- Technologičtí nadšenci a vizionáři: Lidé, kteří vyžadují absolutní hardwarové maximum a chtějí reprezentativní zařízení.
- Uživatelé přecházející z ekosystému Apple: Honor u tohoto modelu extrémně zapracoval na cross-platformní kompatibilitě, čímž cílí na majitele iPhonů a Maců, kteří chtějí skládačku, ale nechtějí přijít o propojení se svými dosavadními Apple produkty.
Design a zpracování
Pokud existuje oblast, ve které Honor v segmentu skládacích telefonů dlouhodobě udává směr, je to konstrukce. V základu sice převzal původní knížečkový (či motýlí) typ skládací konstrukce od Samsungu nebo Huawei, postupem času jej ale jako první vypiplal do ultra-tenkého zpracování, které už dnes nabízí i konkurence. Magic V6 pokračuje v tom, co začal už Magic V2 a později výrazně rozvinul Magic V3.
Hlavním cílem je nabídnout zařízení, které v zavřeném stavu působí jako obyčejný prémiový smartphone a ne jako dvě slepené poloviny telefonu. A přesně to se Honoru opět povedlo. Ve složeném stavu působí Magic V6 překvapivě normálně. Tloušťkou 8,8 milimetru se dostává velmi blízko klasickým vlajkovým telefonům a hmotnost kolem 220 gramů znamená, že v ruce nepůsobí výrazně těžším dojmem než nejnovější iPhone nebo vrcholný Samsung Galaxy S26 Ultra.
Rozměry Honor Magic V6 vs. konkurence
- Honor Magic V6 – 156,7 × 145,6 × 4 mm (rozložený), 156,7 × 74,5 × 8,8 mm (složený)
- Samsung Galaxy Z Fold 7 – 158,4 × 143,2 × 4,2 mm (rozložený), 158,4 × 72,8 × 8,9 mm (složený)
- Motorola Razr Fold – 160,1 × 144,5 × 4,7 mm (rozložený), 160,1 × 73,6 × 10,1 mm (složený)
- Huawei Mate X7 – 156,8 × 144,2 × 4,5 mm (rozložený), 156,8 × 73,8 × 9,5 mm (složený)
A právě to je možná největší vítězství Honoru. U většiny skládacích telefonů totiž neustále vnímáte, že používáte skládací telefon. U Magicu V6 na to během několika hodin prakticky zapomenete. Jednodušší je u něj ovládání jednou rukou, lépe se vejde i do kapsy u kalhot nebo saka. Ještě před dvěma nebo třemi lety něco podobného u velkých skládacích telefonů jednoduše neexistovalo. Dnes už je to více méně standard, ale Honor (i dle našeho srovnání výše) je v tom – čistě tabulkově – nejlepší. V praxi se pak rozdíly stírají.
Samotná konstrukce působí mimořádně pevně. Pant drží v otevřených pozicích jistě, telefon se nekroutí a ani při lehkém tlaku nevzbuzuje pocit křehkosti. Dokonce v něm ani nelupe, což byl častý neduh starších skládacích smartphonů, Honor nevyjímaje. Čínský výrobce navíc opět zapracoval na odolnosti. Telefon disponuje certifikací IP68/69, takže mu nevadí déšť ani krátkodobé ponoření do vody a zároveň nabízí maximální ochranu proti prachu. Dlužno zmínit, že toto není v segmentu úplná samozřejmost.
Samotný design je pak čistě subjektivní. Někomu přijde filosofie, kterou Honor vyznává, jako moc východní, moc čínská, možná až pouťová. Dojem jakéhosi platonického luxusu zvýrazňuje i námi testovaná zlatá varianta. Prim hraje samozřejmě masivní kruhový fotomodul, který zabírá skoro polovinu zad. V praxi ani tolik nevadí to, že hodně vystupuje, nýbrž že se kvůli němu telefon při nejistém držení převažuje.
Displeje jako z partesu
Honor ani letos neměl důvod dělat v oblasti displejů zásadní revoluci. A to je vlastně dobře. Jeho skládací novinka je výkladní skříní čínského výrobce displejových panelů BOE. Vnitřní LTPO2 OLED panel s úhlopříčkou 7,95″ je podle všeho stejný jako u posledních dvou generací. Znovu nabízí vynikající 2K rozlišení, adaptivní obnovovací frekvenci 1–120 Hz a velmi vysoký maximální jas až 1 200 nitů při běžném používání, či až 5 000 nitů na bod při sledování obsahu v HDR. V praxi jde o jeden z nejlepších displejů, které lze dnes ve smartphonech najít.
Barvy jsou výrazné, kontrast prakticky nekonečný a díky vysokému jasu není problém s čitelností ani během slunečného letního dne. A totéž platí i o vnějším displeji. Ten mírně povyrostl na 6,52″, nabízí solidní 2,5K rozlišení a samozřejmě i dynamickou obnovovací frekvenci až 120 Hz. Jeho svítivost při HDR dosahuje dokonce až 6 000 nitů, běžně se však dostanete na hodnotu kolem 2 500 nitů – a i to je setsakra dobré.
Ohyb? A co když tu je…
Každá generace skládacích telefonů slibuje menší a méně viditelný ohyb – to je to místo, kde se obrazovka v polovině překlápí. Realita modelu Magic V6 je podobná jako minulý rok. Ano, ohyb je menší než u prvních generací skládacích telefonů. Ano, při běžném používání jej prakticky přestanete vnímat.
Ale zároveň platí, že stále existuje, je patrný hmatem a pod určitým úhlem je i dobře vidět. Honor se nerozhodl utrácet peníze za vývoj (či kamarádský odkup od konkurence) technologie, která by umožnila minimální ohyb, jako v případě Oppo Find N6. Na druhou stranu, během používání samozřejmě nepředstavuje žádný problém. Prst se o něj nezadrhává, dotyková vrstva funguje bezchybně a po několika hodinách jej mozek jednoduše přestane registrovat.
Výkon a výbava
Uvnitř telefonu pracuje Snapdragon 8 Elite 5. generace, tedy momentálně nejvýkonnější mobilní čipset od Qualcommu. Výkonu je zde více než dost – ať už jde o multitasking, editaci fotografií, práci s videem nebo hraní her, nejnovější skládací Honor nezaváhá prakticky v žádné situaci. Ve spojení s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm jde o konfiguraci, která bude dostačovat ještě mnoho let.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,7 × 145,6 × 4,0 mm (otevřený), 156,7 × 74,5 × 8,8 mm (zavřený), hmotnost: 219 g nebo 224 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6660 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Benchmarky potvrzují, že se telefon pohybuje mezi absolutní špičkou současného trhu a bez problémů konkuruje Galaxy Z Fold 7 nebo nejvýkonnějším klasickým vlajkovým telefonům.
|Benchmark
|Honor Magic V6
|Honor Magic V5
|Samsung Galaxy Z Fold 7
|Xiaomi 17 Ultra
|Geekbench 6 – Single Core
|3 558 bodů
|2 961 bodů
|2 910 bodů
|3 628 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|9 880 bodů
|8 780 bodů
|9 055 bodů
|10 896 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|6 653 bodů
|5 795 bodů
|5 952 bodů
|6 948 bodů
|AnTuTu 11
|2 473 384 bodů
|1 999 428 bodů
|3 065 623 bodů
|3 863 387 bodů
Fyzikální zákony ale obejít nelze, řeč je teplu, které telefon při vysoké zátěži generuje. Stejně jako u předchozích generací představuje hlavní limit extrémně tenká konstrukce. Při běžném používání je telefon příjemně chladný a ani delší práce s fotoaparátem nebo navigací nepředstavuje problém. Situace se mění až při dlouhodobé maximální zátěži.
Během benchmarku 3DMark Wild Life Extreme Stress Test se teplota zařízení dostala až na přibližně 49 °C, s čímž logicky přichází throttling a násilné omezení výkonu. Přestože teplota skoro 50 °C je velmi nelichotivá, jde spíše o „papírovou hodnotu“, které jsme dosáhli pouze extrémně náročným grafickým benchmarkem. Při běžném používání se na tuto hranici nedostanete.
Honor naštěstí nešetřil ani na zbytku výbavy. K dispozici je Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, podpora eSIM i dvou fyzický nanoSIM karet a nechybí ani infračervený port pro ovládání domácí elektroniky. Stereo reproduktory patří mezi lepší v kategorii skládacích telefonů a potěší i rychlá boční čtečka otisků prstů integrovaná do zapínacího tlačítka. Standardně je k dispozici verze s 16 GB RAM (plus až 16 GB virtuální paměti) a 512GB úložištěm, ze kterého ukusuje systém 27 GB.
Baterie a nabíjení
Pokud by měl Magic V6 jednu oblast, která budí největší respekt, je to právě baterie. Výrobce totiž dokázal do těla tenkého skládacího telefonu vměstnat akumulátor s doslova ďábelskou kapacitou 6 660 mAh. Ještě před několika lety by něco podobného působilo jako science fiction. Za vším ale hledejme moderní křemíkovo-uhlíkovou technologii, která umožňuje dosáhnout vyšší energetické hustoty než klasické lithium-iontové články. Jinými slovy, má při zachování stejných rozměrů vyšší kapacitu, ale hlavně i efektivitu.
Magic V6 se při běžném používání bez problémů dostává na jeden a půl dne provozu a při střídmějším zacházení není nereálné ani překonání hranice 48 hodin. To je v kategorii skládacích telefonů stále poměrně výjimečný výsledek. Velmi ale záleží na tom, jak moc používáte vnitřní displej – přece jen větší plocha vyžaduje více energie a pokud strávíte celý den s rozevřeným telefonem, večer nečekejte u ikonky baterie žádné hody.
|Naměřená rychlost nabíjení 80W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|14 minut
|25 minut
|37 minut
|58 minut
Podporováno je 80W kabelové nabíjení a 66W bezdrátové nabíjení. Pro oba případy potřebujete speciální adaptér, pro rychlé dobíjení bez kabelu také i originální dobíjecí stojánek. Ten však v Česku oficiálně nekoupíte, takže počítejte spíše se standardním Qi2 s výkonem 15 W, který už máte možná doma. Z nuly na sto procent se telefon dostane přibližně za 60 minut, což patří mezi nejlepší výsledky v této kategorii, zvláště když přihlédneme ke kapacitě akumulátoru. Pro fajnšmekry nechybí reverzní bezdrátové nabíjení.
Android 16 v převleku
Honor Magic V6 přichází s Androidem 16 a nadstavbou MagicOS 10, u námi testovaného modelu navíc s bezpečnostní záplatou datovanou ke květnu 2026. Honor se v posledních letech výrazně posunul především v oblasti dlouhodobé podpory a dnes již nabízí 7letou podporu bezpečnostních aktualizací i nových verzí systému.
Samotné MagicOS stále patří mezi výraznější čínské nadstavby. Nabízí množství animací, vlastních aplikací a poměrně agresivní práci s vizuálními efekty. Nově dorazil překryv zvaný „režim propustnosti“, který vlastně využívá podobných pseudo-průhledných prvků, jako vloni uvedené iOS 26. Průsvitnost systémových prvků lze regulovat, případně zcela vypnout.
Nechybí ani pokročilý multitasking, který bychom u skládacích telefonů očekávali. Honor umožňuje spouštět několik aplikací vedle sebe, používat plovoucí okna nebo rychle přesouvat obsah mezi jednotlivými aplikacemi. Někdy vás ale překvapí, že extrémně populární aplikace u Honoru nepodporují zobrazení v dualitě, kupříkladu Chrome. Možná chyba, možná záměr, ale s Firefoxem žádný problém nebyl.
Významnou roli v systému hrají také AI funkce. MagicOS 10 přináší několik takzvaných AI agentů, kteří fungují více kontextově než klasické AI funkce známé z minulých let. AI Settings Agent například dokáže doporučit vhodná nastavení telefonu podle situace, AI Photos Agent pomáhá s úpravou fotografií a AI Screen Suggestions zase na základě obsahu obrazovky nabízí relevantní aplikace nebo akce.
Honor zároveň přidal několik funkcí, které dávají větší smysl právě na velkém vnitřním displeji. Funkce Fast Flex umožňuje rychle aktivovat rozdělenou obrazovku jednoduchým pohybem při otevírání telefonu a režim Multi-Flex se snaží, dle výrobce, přiblížit práci na počítači. Na téměř 8″ displeji totiž zobrazíte až tři aplikace současně, jenže ne v oknech, ale na samostatných plochách, takže mezi nimi musíte prstem přecházet. Jakž takž to funguje, aplikace se otevřou, ale vždy můžete být aktivní pouze na jedné z nich. Běžné rozdělení obrazovky vedví je jednoduše praktičtější.
Fotoaparát a video
Honor se už několik generací snaží dokázat, že skládací telefon nemusí dělat kompromisy ani v oblasti fotografie. A Magic V6 pokračuje ve stejné filozofii. Na zadní straně se nachází trojice fotoaparátů tvořená hlavním 50Mpx snímačem, ultraširokoúhlým fotoaparátem a periskopickým teleobjektivem. Kompletní přehled:
- Hlavní – neznámý fotočip, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Širokoúhlý – neznámý fotočip, rozlišení 50,3 Mpx, 1/2,88″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, fázové ostření (PDAF).
- Teleobjektiv – neznámý fotočip, rozlišení 63,7 Mpx, velikost čipu 1/2″, clona f/2.5, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, ohnisková vzdálenost 70 mm, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Dva přední – neznámé fotočipy, rozlišení 19,6 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, úhel záběru 90°
Výsledky jsou velmi dobré. Hlavní snímač nabízí vysokou úroveň detailů, přesné podání barev a velmi dobrý dynamický rozsah. Honor tradičně sází na výraznější, ale stále poměrně realistické zpracování fotografií.
Taktéž teleobjektiv patří mezi silné stránky telefonu. Portréty vypadají výborně, oddělení objektů od pozadí je přesná a optické přiblížení si zachovává vysokou úroveň detailů i za horšího světla. Musíte však myslet na to, že v nočních scénách začíná více pracovat software a umělá inteligence.
Velmi dobře však funguje konzistence barev mezi jednotlivými objektivy, což stále není samozřejmost ani u dražších vlajkových telefonů. Ultraširokoúhlý fotoaparát samozřejmě mírně zaostává za hlavním snímačem, ale stále patří k lepším řešením mezi skládacími telefony.
Pokud jde o video, Magic V6 podporuje záznam až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Potěší možnost přepínání mezi jednotlivými objektivy během natáčení, rychlé přeostřování i kvalitní stabilizace obrazu. Mírným zklamáním je, že přední selfie kamerka neumí 4K záznam v 60 fps, což u vlajkových lodí vnímáme už jako úplnou samozřejmost. Můžete sice využít zadní sestavu, ale ergonomicky to není ideální; připadáte si jako turista, který fotí památky tabletem.
Závěrečné hodnocení
Honor Magic V6 není revoluce, ale to ani nebyl jeho cíl. Jde o další krok v dlouhodobé evoluci zařízení, které se každým rokem o něco více vzdaluje představě skládacího experimentu a přibližuje se běžné vlajkové lodi. Ve složeném stavu působí telefon překvapivě normálně, dobře se drží a díky tenké konstrukci snadno zapomenete, že používáte skládací model. Když ale potřebujete větší pracovní plochu, stačí jej otevřít a během okamžiku máte k dispozici téměř osmipalcový tablet.
Samozřejmě ani Magic V6 není bez kompromisů. Ohyb displeje stále úplně nezmizel, při extrémní zátěži se telefon dokáže výrazně zahřát a otevírání není tak pohodlné jako u některých konkurentů. Přesto jde o jeden z nejvyspělejších skládacích telefonů současnosti, který kombinuje špičkové displeje, výbornou výdrž, vysoký výkon i velmi dobré fotoaparáty. Pokud vás dosud od skládacích telefonů odrazovaly jejich rozměry nebo kompromisy, právě Magic V6 může být modelem, který váš pohled změní.