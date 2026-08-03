Pixel Tag: takto bude vypadat první lokalizační štítek od Googlu

- Google příští týden představí nové Pixely a společně s nimi i nové příslušenství
- Kromě hodinek a sluchátek se pravděpodobně dočkáme lokalizačního štítku Pixel Tag
- Podívejte se, jak bude vypadat
Google příští týden odhalí nové smartphony Pixel 11 a společně s nimi i nějaké drobné příslušenství. V nové generaci dorazí hodinky Pixel Watch a sluchátka Pixel Buds, a kromě toho se dočkáme zbrusu nového zařízení z kategorie, které se Google dosud nevěnoval.
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Google Pixel Tag: oválný tracker s podporou Find Hub
Google aktivně vyvíjí svoji síť Find Hub sloužící pro vyhledávání ztracených zařízení a předmětů. Díky aktivní základně milionů Android zařízení lze skrze tuto síť dohledávat ztracené telefony, tablety, hodinky, sluchátka nebo jakékoliv předměty opatřené lokalizačními štítky. Tyto štítky lze zakoupit ve všech možných podobách od různých výrobců, sám Google ale dosud žádný vlastní tracker nepředstavil. Zatím.
Už příští týden Google s vysokou pravděpodobností odhalí lokalizační štítek Pixel Tag. Podle obrázku, který zveřejnil server 9to5google, se bude jednat o drobné příslušenství oválného tvaru. Na čelní straně je patrné logo Googlu a informační LED. Podle předběžného popisku ve slovinském e-shopu BigPartner má být štítek vybaven i vlastním reproduktorem, který na sebe v případě ztráty upozorní.
V tuto chvíli bohužel neznáme technické podrobnosti – nevíme například, zda Pixel Tag bude podporovat technologii UWB, anebo jak u něj bude řešené napájení. Vzhledem k oválnému tvaru se do něj pravděpodobně nevejde standardní knoflíková baterie CR2032, která krmí jablečný AirTag. Z hlediska nošení se novinka od Googlu bude zřejmě spoléhat na vlastní kryty, neboť neobsahuje žádný viditelný průvlak pro poutko.
Pixel Tag má nést modelové označení GA12506, nabízen má být v barvě Foo Light, tedy světle šedé. Slovinský e-shop u něj uvádí cenu 39,9 eur, což je v přepočtu asi tisíc korun. Premiéru si Pixel Tag odbyde nejspíše společně s novými smartphony Pixel příští středu 12. srpna.