Kolik budou stát letošní iPhony? První odhady nevyznívají příliš pozitivně

- Letošní iPhony zcela nepochybně zdraží
- Na vině jsou výrazně vyšší ceny za paměťové moduly a čipsety
- Podle analytiků můžeme očekávat navýšení ceny o stovky dolarů
Apple před nedávnem zdražil Macy, iPady a vybrané příslušenství, a je jen otázkou času, kdy navýší ceny i u iPhonů. Pravděpodobně se tak stane už po zářijové premiéře letošní generace, které bude nepochybně dražší než ta loňská. Analytici očekávají, že zdražení bude poměrně citelné, navzdory tomu ale Apple očekává obrovský zájem, který zřejmě ani nebude schopen pokrýt.
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O kolik zdraží nové iPhony? Zřejmě o stovky dolarů
Zdražování mobilních komponent nebere konce. Ceny pamětí rostou do nebeských výšin a strhávají s sebou další komponenty. Qualcomm například v tomto týdnu připustil, že kvůli sníženým dodávkám vlastních čipů bude nucen zdražovat také, hovoří se dokonce o dvouciferném procentuálním nárůstu cen.
Na základě těchto střípků analytické společnosti předpokládají, že letošní iPhony zdraží o stovky dolarů. Agentura Counterpoint Research například vypočítala, že cena materiálu na výrobu prémiových smartphonů meziročně narostl téměř o 50 procent, u střední třídy o 52 procent a u levných telefonů o 70 procent. Paměťové moduly jsou aktuálně nejdražší součástkou, jejich cena dokonce převyšuje í samotný čipset.
Kvůli vysokým cenám pamětí bude u letošních iPhonů platit úměra, čím vyšší úložiště, tím výraznější zdražení. iPhone 18 Pro Max s 1TB úložištěm by například mohl být až o 300 dolarů (asi 7 600 korun s DPH) dražší než jeho předchůdce, a to nejen kvůli paměti, ale také kvůli čipsetu. Letošní iPhony totiž bude pohánět čipset Apple A20 Pro vyráběný nejmodernějším 2nm procesem od TSMC, který má být podle deníku China Times až o 50 procent dražší než stávající 3nm proces.
Earnings Note – AAPL Downgrade from Buy to Hold:
* Valuation looks full after a 19% outperformance vs. Nasdaq in the past month; upside appears limited.
* F3Q26 beat, F4Q26 guide softer: Revenue $109.4B (+16% YoY) and EPS $2.03 (+30% YoY) topped expectations, but F4Q revenue…
— Jeff Pu (@sssjeffpu) July 31, 2026
Podobnou míru zdražení očekává i analytik Jeff Pu z GF Securities, podle něhož by mohly letošní iPhony 18 Pro (Max) zdražit o 250-300 dolarů. Uvedené důvody jsou stejné jako u agentury Counterpoint – dražší paměti a čipsety. Navýšení ceny by podle něj mohlo ovlivnit poptávku, neboť hardwarová vylepšení nebudou oproti stávající generaci natolik viditelná.
O tom, že iPhony nepochybně zdraží, reportuje i uznávaný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg – ten kromě pamětí a čipsetu viní ze zdražení navíc ještě fotoaparáty. Gurman počítá zhruba se stejným zdražením, jaké postihlo iPady a Macy, tedy někde mezi 100 a 200 dolary.
U ohebného iPhonu Ultra Gurman odhaduje startovací cenu na hranici 2 000 dolarů, ne-li vyšší. Apple bude svoji první skládačku prezentovat jako prémiový produkt, který rozhodně nepůjde do cenové války se Samsungem. Pro zajímavost – Galaxy Z Fold 8, který bude ohebnému iPhonu hlavním konkurentem, v USA startuje na ceně 1 899 dolarů.
Apple nebude stíhat vyrábět
I přes nevyhnutelné navýšení cen je Apple do jisté míry optimistický. Odcházející ředitel Tim Cook ve svém posledním hovoru k investorům připustil, že v nadcházejícím kvartále očekává po nových iPhonech obrovskou poptávku, kterou nebude dodavatelský řetězec schopen uspokojit. Cook přitom zdůraznil, že na vině nebude nedostatek dílů či vysoké ceny RAM, ale pouze a jen neuvěřitelně vysoká poptávka zákazníků.
Otázkou je, nakolik je tato predikce pravdivá, anebo si chtěl Cook pouze naklonit investory. Spíše bychom se přikláněli k druhé variantě, neboť se dá logicky předpokládat, že prodeje iPhonů budou v příštích kvartálech nižší než loni. Na vině přitom nebude malý technologický posun a vysoké ceny, ale prostý fakt, že Apple odsunul odhalení základního iPhonu 18 na příští rok – letošní podzim bude patřit pouze iPhonům Pro a zbrusu novému ohebnému iPhonu.
Slova Tima Cooka o neuspokojení poptávky se pravděpodobně týkala právě ohebného iPhonu, ovšem jeho existenci končící šéf Applu zatím ještě přiznat nemůže, a proto hovoří obecně. Právě u tohoto modelu se spekuluje, že bude sice představen v již v září, ale na pulty obchodů se dostane později, neboť jeho výroba je technologicky složitější a dražší.