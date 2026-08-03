BMW ve velkém propouští, kvůli Číně přijde o práci 8 tisíc zaměstnanců

- Mnichovská značka do konce roku 2027 propustí okolo osmi tisíc zaměstnanců
- Propouštění se bude týkat především administrativních a vývojových pozic
- Důvodem je tlak ze strany Číny a nová dohoda s Qualcommem
Evropské automobilky, především pak ty německé, se v poslední době potýkají s velkými problémy. Nejviditelnější je aktuální restrukturalizace koncernu Volkswagen, v rámci které chystá gigant z Wolfsburgu uzavírat továrny, rušit celé modelové řady a propustit tisíce zaměstnanců. Volkswagen ale není jediný, kdo se musí uskromnit a tíživá situace dorazila také do hlavního města Bavorska. BMW nyní oznámilo, že chystá velké propouštění, které se dotkne přibližně osmi tisíc zaměstnanců.
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Přesun od vlastních kapacit k externím dodavatelům
Automobilka škrtne tyto pozice do konce roku 2027, přičemž redukce zaměstnanců se bude týkat především administrativních pozic a vývoje, výroba by měla zůstat ušetřena. Tlak na optimalizaci fungování pochopitelně přichází z východu – ve druhém kvartále klesly prodeje BMW v Číně o 30 procent, což se projevilo také na předpokládaných ziscích. Nový generální ředitel BMW Milan Nedeljković zaměstnancům sdělil, že pravidla hry se citelně změnila, stejně jako základy samotné značky a tradiční bavorská automobilka na to musí reagovat.
BMW si nicméně uvědomuje také zvyšující se tlak na implementaci moderních technologií do vozidel, což se značka rozhodla řešit strategickou dohodou s Qualcommem, kterého si zvolila za svého hlavního dodavatele čipů pro příští desetiletí. Dohoda se týká jak digitálního kokpitu, tak systémů pro automatizované řízení, které využívají čipy Snapdragon Digital Chassis od Qualcommu. Zajímavé na této dohodě je, že obě zakázky byly svěřeny jedné společnosti, neboť běžnou strategií v tomto ohledu je diverzifikace.
Pro mnichovskou automobilku se nicméně nejedná o žádného nového spojence. Systém Snapdragon Ride Pilot z dílny Qualcommu již umožňuje jízdu bez zásahu řidiče v elektromobilu BMW iX3, prvním voze z nové modelové řady Neue Klasse. Směr BMW je tedy v tomto ohledu jasný – hodnota moderního automobilu se přesouvá od řemeslné dovednosti k propracovanému softwaru, což znamená přesun od vlastních inženýrů k externím dodavatelům čipů. Zda se jedná o správnou strategii se teprve ukáže.