Nula milimetrů! Tecno to dokázalo a ukázalo telefon s bezrámečkovým displejem

- Značka Tecno ukázala smartphone s displejem zcela bez rámečků
- Obrazovka tak vyplňuje téměř 100 procent čelní plochy telefonu
- Prezentace tohoto zajímavého konceptu proběhne v září na veletrhu IFA v Berlíně
Co největší displej v co nejmenším těle, to je svatý grál snad všech výrobců smartphonů. Pokud pomineme ohebné, rolovací a kdovíjak konvertibilní telefony, je jedinou cestou k tomuto cíli maximální zmenšení rámečků okolo displeje tak, aby ideálně celá čelní plocha telefonu patřila právě obrazovce. V minulosti jsme viděli hned několik konceptuálních zařízení, kterým se podařilo tohoto cíle dosáhnout, ale do sériové výroby se zatím žádné z nich nedostalo. Svůj příspěvek do této oblasti nyní přidává i čínská společnost Tecno.
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Žádné rámečky, ale jenom displej
Tecno se připravuje na blížící se veletrh spotřební elektroniky IFA, na kterém chce prezentovat hned několik konceptuálních zařízení. Jedním z nich je právě zcela bezrámečkový telefon, který čínská značka s předstihem ukázala na tiskových snímcích. Zatímco u současných vlajkových smartphonů patří displeji zhruba 90-95 procent čelní strany, u Tecna to má být téměř 100 procent. Rámeček okolo displeje má tloušťku přesně nula milimetrů, což znamená, že obrazovka přímo navazuje na tenký kovový rám telefonu.
Aby bylo možné tohoto stavu docílit, bylo nutné zcela přepracovat strukturu displeje – bylo nutné použít pokročilý systém vnitřního vrstvení a novou techniku pouzdření, kromě toho musela být zcela přepracována konstrukce rámu telefonu. Výsledkem má být pohlcující a ničím nenarušený obrazový zážitek.
Hnidopišsky musíme dodat, že o zcela bez narušení tento zážitek není – Tecno totiž nadále počítá s kruhovým otvorem pro selfie kamerku, která přeci jen drobný prostor z obrazovky ukrojí a při konzumaci multimédií může překážet. Také musíme doufat, že Tecno má konstrukci promyšlenou i z hlediska fyzické odolnosti.
Z minulosti totiž pamatujeme na smartphone HTC U11, u kterého se sklo displeje přímo dotýkalo kovového unibody rámečku (bez pružné separační mezivrstvy), a i drobný ohyb telefonu mohl vést k prasknutí samotného skla.
V případě společnosti Tecno se stále jedná pouze o neprodejný koncept, byť s příslibem, že budoucí telefony této značky by měly nést stejnou designovou identitu. Více bychom se měli dozvědět na veletrhu IFA, který se letos odehraje mezi 4. a 8. zářím v Berlíně.