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Nula milimetrů! Tecno to dokázalo a ukázalo telefon s bezrámečkovým displejem

Jakub Karásek
Jakub Karásek 2. 8. 7:00
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Smartphone Tecno s bezrámečkovým displejem
  • Značka Tecno ukázala smartphone s displejem zcela bez rámečků
  • Obrazovka tak vyplňuje téměř 100 procent čelní plochy telefonu
  • Prezentace tohoto zajímavého konceptu proběhne v září na veletrhu IFA v Berlíně

Co největší displej v co nejmenším těle, to je svatý grál snad všech výrobců smartphonů. Pokud pomineme ohebné, rolovací a kdovíjak konvertibilní telefony, je jedinou cestou k tomuto cíli maximální zmenšení rámečků okolo displeje tak, aby ideálně celá čelní plocha telefonu patřila právě obrazovce. V minulosti jsme viděli hned několik konceptuálních zařízení, kterým se podařilo tohoto cíle dosáhnout, ale do sériové výroby se zatím žádné z nich nedostalo. Svůj příspěvek do této oblasti nyní přidává i čínská společnost Tecno.

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Žádné rámečky, ale jenom displej

Tecno se připravuje na blížící se veletrh spotřební elektroniky IFA, na kterém chce prezentovat hned několik konceptuálních zařízení. Jedním z nich je právě zcela bezrámečkový telefon, který čínská značka s předstihem ukázala na tiskových snímcích. Zatímco u současných vlajkových smartphonů patří displeji zhruba 90-95 procent čelní strany, u Tecna to má být téměř 100 procent. Rámeček okolo displeje má tloušťku přesně nula milimetrů, což znamená, že obrazovka přímo navazuje na tenký kovový rám telefonu.

Smartphone Tecno s bezrámečkovým displejem
Smartphone Tecno s bezrámečkovým displejem

Aby bylo možné tohoto stavu docílit, bylo nutné zcela přepracovat strukturu displeje – bylo nutné použít pokročilý systém vnitřního vrstvení a novou techniku pouzdření, kromě toho musela být zcela přepracována konstrukce rámu telefonu. Výsledkem má být pohlcující a ničím nenarušený obrazový zážitek.

Konceptuální smartphone Tecno vedle iPhonu 17 Pro
Konceptuální smartphone Tecno vedle iPhonu 17 Pro

Hnidopišsky musíme dodat, že o zcela bez narušení tento zážitek není – Tecno totiž nadále počítá s kruhovým otvorem pro selfie kamerku, která přeci jen drobný prostor z obrazovky ukrojí a při konzumaci multimédií může překážet. Také musíme doufat, že Tecno má konstrukci promyšlenou i z hlediska fyzické odolnosti.

Z minulosti totiž pamatujeme na smartphone HTC U11, u kterého se sklo displeje přímo dotýkalo kovového unibody rámečku (bez pružné separační mezivrstvy), a i drobný ohyb telefonu mohl vést k prasknutí samotného skla.







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V případě společnosti Tecno se stále jedná pouze o neprodejný koncept, byť s příslibem, že budoucí telefony této značky by měly nést stejnou designovou identitu. Více bychom se měli dozvědět na veletrhu IFA, který se letos odehraje mezi 4. a 8. zářím v Berlíně.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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