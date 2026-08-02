O půlnoci to končí! Xiaomi 17T Pro koupíte se slevou za tu nejlepší cenu už jen dnes

Už jen do dnešní půlnoci platí mimořádná sleva až 3 500 Kč na novou řadu Xiaomi 17T. Pokud jste nad koupí novinek uvazovali, máte poslední možnost, jak zaváděcí slevu nakombinovat s výkupním bonusem až 2 500 Kč a srazit tak výslednou cenovku telefonů na nejnižší možnou částku.
Nejnižší možné ceny a koloběžka zdarma
Pokud při/po nákupu nového Xiaomi u Mobil Pohotovosti zároveň prodáte na protiúčet své starší zařízení (telefon, tablet, notebook nebo chytré hodinky), získáte k jeho výkupní ceně ještě bonus až 2 500 Kč. V kombinaci s končící slevou 3 500 Kč se tak dostanete na ty nejnižší možné ceny:
- Xiaomi 17T od 11 990 Kč (běžně 16 490 Kč)
- Xiaomi 17T Pro od 14 490 Kč (běžně 20 490 Kč) + koloběžka zdarma
Ke dražšímu modelu Xiaomi 17T Pro se navíc váže ještě jeden velmi příjemný bonus. Pokud si smartphone pořídíte a následně na něj napíšete krátkou recenzi, získáte jako dárek elektrickou koloběžku Xiaomi v hodnotě 7 tisíc korun zcela zdarma.
Mimořádná sleva 3 500 Kč končí dnes 2. srpna ve 23:59. Výkupní bonus i možnost získat koloběžku zdarma platí do 30. srpna.
Vlajková loď za mnohem nižší cenu
Hlavním tahounem nové řady je vybavenější Xiaomi 17T Pro, který v mnoha ohledech soupeří s nejdražšími smartphony na trhu, nicméně jeho cenovka je posazena výrazně níž. Telefon staví na profesionální fotosoustavě vyvinuté ve spolupráci s legendární značkou Leica, trojici 50Mpx snímačů a pokročilém 5násobném teleobjektivu, který zvládne až 120× AI UltraZoom.
Zásadním skokem vpřed prošla výdrž i samotný výkon a výdrž. Telefon disponuje obří 7000mAh baterií s podporou extrémně rychlého 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. O špičkový výkon se stará nejmodernější Dimensity 9500 spolu s 12GB pamětí. Mezi špičku ve své třídě patří i 6,83″ AMOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí. Nechybí ani kompletní balíček funkcí umělé inteligence Xiaomi HyperAI s podporou češtiny.