BMW řady 7 dostalo očekávanou vizuální proměnu: Neue Klasse vypadá neskutečně

- BMW řady 7 konečně dostalo designový posun v novém stylu Neue Klasse
- Kromě vizuálních změn jsme se dočkali také novinek s ohledem na řízení
- Vozy této řady budou k dispozici už v létě letošního roku
Bavorská automobilka BMW prochází v posledních letech radikální designovou proměnou, a jak už to tak u Mnichovanů bývá, není to bez pořádné kontroverze. Ať už jste příznivci nového vizuálního směru s názvem Neue Klasse, nebo máte raději starší designové styly, automobilka se již jednou rozhodla a nově nastavený kurz drží. S tím se pojí příchod nové verze automobilů z luxusní řady 7, které budou nově také obsahovat prvky designového jazyka Neue Klasse.
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Luxusní BMW ve stylu Neue Klasse
„Nové BMW řady 7 představuje nejrozsáhlejší modernizaci, jakou kdy BMW Group na svém voze provedla. Nové BMW řady 7, nyní vstupující do své sedmé generace, opět představuje velký skok vpřed. Jako vlajková loď nabídky značky BMW zaujímá hlavní úlohu také při zavádění technologií z modelů Neue Klasse do stávajících modelových řad. Tento krok rovněž znamená začátek zavádění technologií napříč různými generacemi modelů a variantami pohonných systémů, na nichž budou postaveny všechny budoucí vozy BMW,“ uvádí automobilka.
Design řady 7 pochopitelně přejímá výrazné vizuální prvky, jako je monolitický vzhled, osvětlená masa ve tvaru ledvinek (posměšně nazývaná „bobří zuby“) či minimalistické křišťálové světlomety. Modely M Performance, M sportovní pakety a volitelné prvky BMW Individual, mezi něž patří i dvoubarevné lakování, poté nabídnou možnosti personalizace, třeba prostřednictvím až 22palcových kol.
Mezi hlavní prvky interiéru patří ovládací koncept BMW Panoramic iDrive s novým displejem před spolujezdcem, obrazovka Theatre Screen pro cestující na zadních sedadlech, vnitřní osvětlení a zvukový systém Bowers & Wilkins. Nechybí ani komfortní prvky, jako jsou zadní sedadla Executive Lounge, čtyřzónová klimatizace a panoramatická skleněná střecha. BMW nezapomíná ani na moderní technologie. Vylepšená navigace, integrace telefonů, BMW Digitální klíč Plus a dálkové aktualizace jsou samozřejmostí, stejně jako displeje s vysokým rozlišením, streamování, hraní her a možnost videohovorů.
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Nové BMW řady 7 nabízí spalovací motory s mild hybridní technikou, plug-in hybridní pohony a elektrické varianty. Díky technologii BMW eDrive šesté generace s cylindrickými články dosahují elektrické modely dojezdu přes 720 km podle metodiky WLTP. Asistenční systémy s AI mají za cíl zvýšit komfort a bezpečnost při částečně automatizovaném řízení a parkování. Funkce jako Motorway Assistant a City Assistant nabízejí pomoc při řízení, zatímco vylepšená vizualizace činnosti těchto systémů usnadňuje orientaci. Na trhu se nové BMW řady 7 objeví v červenci letošního roku.