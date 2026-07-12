Recenze sluchátek Nothing Ear (3a): ve světě praktická, v Česku poloviční

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- Sluchátka, která vystupují z davu, trh potřeboval – těch bílých a černých už bylo dost
- Paměť na nahrávky je dobrý nápad, v České republice si téhle funkce ale příliš neužijete
- Cena 2 499 Kč by dávala smysl jen kdyby funkce šly využít v plném rozsahu
Značka Nothing si ráda dělá věci po svém. Pravda, ta odlišnost většinou spočívá hlavně ve vnějším designu, ale když chcete zůstat kompatibilní se zbytkem světa, nemáte moc jiných možností. A pokud vás svazuje ještě ergonomie, moc z kreativity nezbyde. Ale jde to!
Design a zpracování8.6/10
Kvalita zvuku7.4/10
Pohodlí nošení9.0/10
Výdrž baterie8.4/10
Funkce7.1/10
Klady
- design
- výběr barev
- ovládání
- schopnost nahrávat zvuk
- duální připojení
- IP54
Zápory
- nahrávání má extrémně omezené využití
- zvuk je těžké naladit
- nepříjemná signalizace změny ANC profilu
- otevírání krabičky
- cena
Sluchátka se vybírají primárně podle zvuku a funkcí, ale když vidíte v e-shopu desítky true wireless modelů, které si nemůžete poslechnout, těžko se ubráníte vybírání očima. A z tohoto pohledu Nothing Ear (3a) perfektně padnou do očí (i uší) všem, které nudí konzervativnost.
Originální krabička
Hlavním prodejním argumentem se Nothing netají. Sluchátka řady Ear (3a) vám dorazí v papírové krabičce, ze které odstín klenotů uvnitř září už z dálky. Vybalíte si náhradní koncovky ve třech velikostech ke čtvrté, už nasazené, a vyjmete samotný boxík pro sluchátka.
Prý se designéři inspirovali platíčky léků zatavených ve fólii, aby dali krabičce přívětivější siluetu. O logice tohoto úmyslu bych měl určité pochybnosti, o přínosu nového tvaru rovněž. Dřív sluchátka Nothing a CMF odpočívala v kvádru o čtvercovém půdorysu, který ozvláštňovalo „terapeutické“ kolečko.
Teď jsou sluchátka v průhledné kapsli, takže vidíte i bez otvírání, jestli se neztratila, a ještě je žlutá výrazná i na pohled, takže si usnadníte hledání. Skrz průhledné víčko je vidět i indikátor nabíjení, pokud jsou sluchátka připojená USB-C kabelem k nabíječce.
Co se už úplně nepovedlo, je samotné otevírání. Původní krabičku bylo za co chytit, teď mě Nothing nutí cpát nehty do škvírky mezi oběma polovinami skořepiny. Sice je v místě kontaktu maličké vybrání, ale pořád mají obě polosféry na výšku jen dvě milimetry, takže prst ve většině případě chytí obě najednou. Bojím se i toho, jak bude po pár měsících pouzdro vypadat. Žloutnutí možná nebude vidět, ale mikroškrábance pilulka sbírá pilně od prvního dne.
Sluchátka
Samotná sluchátka jsou tvarově tradiční, ale jakmile si je začnete prohlížet podrobně, začnou vás určitým způsobem fascinovat. Samotný špunt vkládaný do ucha je vyrobený z lesklého plastu, ale snadno se otírá, takže i pokud máte v místě bydliště svého pana Fajsta, který by vám kontroloval špínu v uších, testováním projdete po jediném otření.
Samotná nožička je průhledná, aby nechala prosvítat elektroniku uvnitř. Bílá tečka značí levé sluchátko, červená pravé, stejně jako v krabičce. Můžete si prohlédnout i černou desku plošných spojů, jen vaše okolí místo ní uvidí jen tečkovaný kryt s označením modelu.
Nemusíte se ale bát, že budete žlutě svítit jak semafor – většina barevné plochy se nakonec schová do ucha a koukat bude jen černá nožička sloužící k ovládání a mikrofony.
Sluchátka jsou odolná dle hodnocení IP54, lehký deštík by proto měla zvládnout, což se pro model, který si říká o využití při sportu přímo říká.
Masáž nožiček
Jak už jsem naťuknul, Nothing Ear (3a) se ovládají kovovými ploškami na nožkách reagujícími na stisk. Ani po týdnu testování se nemůžu rozhodnout, jestli je to výhoda či chyba.
Samotná myšlenka zní rozumně: tlačítka na sluchátkách nepříjemně cvakají do uší, dotykové plošky zase omylem spustí třeba promočená kapuce od bundy. Což kdyby sluchátka reagovala na mačkání? Vždyť je ve výsledku jedno, jestli se dotýkáte jedním prstem, nebo dvěma.
A ono to funguje! Nothing Ear (3a) nevyžadují silný stisk, vlastně je můžete ovládat úplně lehounce a sluchátka vám poskytnou sluchovou odezvu. Na každý stisk přehrají jemné cvaknutí, takže víte, že byl dotyk zaznamenán.
Horší je, že si nemůžete ovládání zvolit libovolně. Na výběr je jednoduché, dvojité a trojité stisknutí, sevření s podržením a dvojité sevření s podržením, a konečně sevření obou sluchátek. Český překlad je trochu matoucí, zejména „dvakrát sevřete a podržte“ neříká, jestli mám dvakrát sevřít a pak podržet, nebo dvakrát zároveň sevřít a podržet, ale ikonka na řádku naštěstí správné gesto vysvětlí.
Opět se dočkáte zvukové odezvy, která je ale tentokrát extrémně nepříjemná až bolestivá. Zatímco posun v playlistu doprovází tiché cvakání, změna profilu ANC na potlačení hluku vám utrhne uši – je zhruba trojnásob hlasitá a zní, jako kdyby vám někdo mezi levou a pravou mozkovou hemisférou polknul medicinbal. Pokud se vrátíte na mód průhlednosti, sluchátka vám do ucha vzdychnou, že by se nemusely stydět ani hvězdy filmů z kategorie 18+.
Nothing bohužel nenabízí možnost tyto zvuky ztlumit nebo vypnout, nezbývá proto doufat, že budoucí firmware situaci zlepší. Ostatně i svoboda si nastavit ovládání je omezená. Jeden stisk tak vždy bude vyhrazen pauze, dvojité stisknutí může buď přeskakovat v playlistu dopředu, nebo dozadu, či spouštět hlasového asistenta. Chtěli byste na dvě cvaknutí změnit hlasitost? Smůla, aplikace Nothing X takovou možnost nenabízí. Podržením to možné je. Sevření obou sluchátek zase umí spustit zvukový snímek, nebo nebude dělat nic. A podržet obě sluchátka zase není v nabídce podporovaných gest.
Myšlenka zřejmě byla nedovolit uživateli se v jednotlivých kombinacích ztratit, ale věřím, že jich není tolik, aby mě musela sluchátka vodit za ručičku, abych nevyvedl nějakou lotrovinu.
32 megabytů záznamníku
Už jsem zmínil funkci zvukového snímku. Právě to je superschopnost, kterou Nothing Ear (3a) prezentují jako killer feature a důvod k podání přihlášky do MI5. Každý se teď může stát Jamesem Bondem a odposlouchávat tajemství arci-lotrů z celého světa.
Stačí se krátce chytit za uši (vypláznutí jazyka není nutné) a začne se nahrávat zvukový klip v délce maximálně jedné minuty. Nejásáte? A co když vám řeknu, že si můžete nahrát i 30 sekund z minulosti? Ovšem jen pokud nepoužíváte LDAC a sáhnete jen po kodeku AAC.
Na papíře to zní jako spása. Nemusíte se ptát „cože?“ když se přeslechnete, nemusíte si psát poznámky, stačí si pak nechat v aplikaci vygenerovat přepis nahrávky. A až se dostanete do slovní potyčky, můžete si pořídit důkaz o tom, kdo si začal. Bohužel jen teoreticky, protože české zákony něco takového neumožňují ani poté, co druhou stranu varujete, že se nahrávání zapnulo.
Sluchátka by měla údajně být schopná nahrávat např. telefonní hovory a hlásit druhé straně, že je nahrávána, ale v praxi to nefunguje, nahrávání se nespustí. Ba co hůř, pokud sluchátka vyhodnotí, že jste se jedné nožičky dotkli o chvilinku později než druhé, nemilosrdně se hovor ukončí.
Ani avizovaná schopnost nahrávat zvuky z okolí o délce až dvou hodin nebyla na recenzovaném kusu s testovacím firmwarem k dispozici. Nahrávat si proto přednášky ve škole je proto rovněž vyloučené.
Ve výsledku tedy umí Nothing Ear (3a) nahrávat jen minutové úryvky toho, co si pustíte z přehrávače hudby, z YouTube, nebo podobného zdroje. Žádný záznamník, žádný diktafon, dokonce ani k už pořízeným nahrávkám (a jejich exportu do souboru) se nedostanete, pokud nemáte sluchátka připojená. Tohle je obrovské zklamání tím spíš, že ani navazující přepis do textu není nijak kvalitní. Cením, že je možnost použít lokální LLM o velikosti cca 250 MB, ale odmítám platit za nejvyšší kvalitu AI měsíční poplatek.
Zvuk
Potíž je, že ani zvukově nejsou Nothing Ear (3a) vyloženě hitparáda. Pokud přes sluchátka telefonujete, druhá strana vám rozumět bude, ale bez nadšení. U hudby pak bude záležet na vašich preferencích, poslouchaných žánrech, umělcích i nastavení ekvalizéru, ale nepočítejte s tím, že si písničky užijete hned po vybalení z krabičky.
Pozitivní je, že poslech ladit jde. Sluchátka mají hardware na to, aby produkci utáhla ve všech částech akustického spektra. 12mm měniče dokážou vyprodukovat hutné basy a certifikaci Hi-Res Audio Wireless nezískal Nothing výměnou za pouhý slib.
Trefit správný zvuk už je těžší. Základní ekvalizér pracuje se třemi výškami tónů: basy, středy a výškami, případně můžete použít některý ze čtyř předvytvořených presetů. Další by měly jít stáhnout, ale v mém případě aplikace nahlásila chybu.
Nakonec je nejlepší vyzkoušet osmipásmový ekvalizér a snažit se najít kombinaci, která vám bude znít nejlépe. Ideálním startem je si nejdřív udělat test, zda sluchátka v uchu dobře těsní. Hotový ho máte za pár sekund. Pak už záleží na vás, co vám zní nejlépe.
Já nakonec skončil na presetu, kdy jsou posílené středy a o něco méně akcentované výšky. Basy Nothing Ear (3a) skutečně nechybí a pokud jste zvyklí hned po prvním zapnutí hledat bass boost, tady to nebude třeba. Připravte se zároveň, že sluchátka mají tišší projev, než je běžné.
Projel jsem svůj klasický testovací playlist obsahující kapelu Deftones, zpěvačku Banks a soundtrack k filmu Blade Runner 2049 a srovnával nejen vůči CMF Buds 2 Plus, tak vůči Pixel Buds 2a. Zvuk Nothingů bych definoval jako nejsubtilnější, ale prokreslený, zároveň mu však chybí určitá přesnost, srozumitelnost a schopnost zdůraznit z písničky to, co je pro ni unikátní.
CMF jsem chválil, zejména vůči své ceně podávají slušný výkon. V porovnání s Ear (3a) se však nemůžu zbavit dojmu, že pro své kvality argumentují křikem, zatímco Nothing jde cestou „méně je někdy více“ a nesnaží se tak agresivně. Buds od Pixelu pak sází víc na iluzi prostorového zvuku a mohutnost, která ale ne vždy zní věrohodně.
ANC a funkce
Abyste slyšeli hudbu i v rušném prostředí, jsou sluchátka Nothing Ear (3a) vybavena technologií active noise cancelling. Místo obvyklého zapnutí a vypnutí umožňují volit mezi třemi úrovněmi útlumu a adaptivním režimu. Pokud na vás i tak mluví okolí, lze aktivovat i mód propustnosti, nebo funkci úplně vypnout a prodloužit tak až čtyřnásobně výdrž na 40 hodin muziky, která se do sluchátek a pouzdra vejde. Se zapnutým AND se dostanete na kombinovanou výdrž 25 hodin, ze samotných sluchátek pak získáte 6 hodin poslechu.
Útlum samotný je dobře patrný, měl by potlačit hluk o síle až 45 dB, nicméně Buds od Pixelu filtrují okolí ještě účinněji. Záměrně ale neříkám lépe, protože jejich ANC už může být nebezpečné, u Nothing pořád ostřejší zvuky z prostředí zaznamenáte.
Pokud neposloucháte jen z telefonu, může se hodit schopnost duálního připojení. Klidně tak můžete mít sluchátka připojená zároveň k notebooku nebo hodinkám, instalace další desktopové aplikace přitom není nutná a stačí podržet skryté tlačítko na krabičce. Dokonce provázání funguje tak dobře, že po vyjmutí sluchátek z uší se přeruší klip na YouTube a stisknutím nožičky se zase začne přehrávat.
Technické specifikace Nothing Ear (3a)
- sluchátka: rozměry 31,2 × 21,7 × 24 mm, hmotnost 4,53 g
- krabička: rozměry 64,8 × 49 × 22,8 mm, hmotnost 41 g
- IP54 pro sluchátka i krabičku
- frekvenční rozsah 20-40 000 Hz, 12mm měniče, 32 Ω
- li-ion baterie, 55 mAh ve sluchátkách, 500 mAh v krabičce, USB-C nabíjení (70 minut na 100 %)
- Adaptivní ANC o síle až 45 dB v rozsahu 40-5 000 Hz, 3 mikrofony
- Bluetooth 6.0, duální připojení, low-latency režim, funkce hledání sluchátek
- kodeky SBC, AAC, LDAC
- vyžaduje Android 8+ nebo iOS 13+
Aplikaci Nothing X byste si ale měli nainstalovat i pokud hodláte Ear (3a) používat jen pro schůzování přes Teams – z Windows totiž sluchátka nenajdete, zatímco v aplikaci můžete nechat pecky cvrlikat jak silně motivovaná cikáda.
Závěrečné hodnocení
Já jsem velmi pro hudbu, přestože jsem o ní nenapsal řadu textů. True wireless sluchátka Nothing Ear (3a) bych proto hudebníkům a pokročilým posluchačům (za kterého se možná neprávem považuji) doporučit nedokázal.
Bohužel ani klientela z řad novinářů a studentů nebude početná, avizovaná funkce nahrávání zvuku z okolí nebo hovorů není kvůli české legislativě odemčená a v telefonu můžete mít aplikací na nahrávání zvuku a jeho přepis do textu hromadu.
Koncovému uživateli tak zbývají stylová, originální, ale vesměs průměrná sluchátka. Nothing samotný za to sice nemůže, ale racionálních argumentů, proč věnovat peníze právě této značce, zbylo málo.