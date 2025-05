Recenze CMF Buds 2 Plus: vstupenka na nekonečný koncert

True wireless sluchátka napěchovaná technologiemi s dobrým zvukem? To chcete!

Pokud jste zatím chtěli sluchátka bez doprovodné aplikace, možná změníte názor

Nedostatků mají CMF Buds 2 Plus vzhledem k ceně 1 499 Kč minimum

Když jedete hromadnou dopravou, co vidíte? Vsadím se, že spoustu zombií s hlavou otočenou k zemi a sluchátky v uších. V zásadě na tom není nic špatného, kdo jezdí stejnou trasu pětkrát týdně tam a zpátky nepotřebuje koukat, jestli se náhodou za okénkem neobjeví na vteřinu něco nového. Dobrým parťákem pro takové odproštění se od reality jsou sluchátka – třeba právě CMF Buds 2 Plus.

Stalo se to celkem nenápadně. Empétrojky v mobilu byly možná prvním krokem, ale drátová sluchátka se vlastně nikdy moc nerozšířila. Aspoň si nevzpomínám, že by v jejich éře jezdila půlka vagonu zamotaná do kabelů. Pak přišla true wireless sluchátka a najednou je má zaražené do hlavy každý druhý. I já si na ně zvyknul.

Klasicky jsem nejdřív vzal cosi „jen aby to hrálo“, sluchátka na sport, která nebudu oplakávat, když odejdou do věčných lovišť. Nestačilo to. Mám svůj sluch celkem rád a soutěžit s městem, kdo bude víc nahlas, by nezvládlo ani kladívko, ani kovadlinka. Posunul jsem se proto ke svým prvním hluchátkům, neboli sluchátkům vybavenými technologií ANC (active noise cancelling). A hle! Najednou se daly poslouchat v MHD i audioknihy! Ale hudba… Jak to říct? Třeba tak, že být naživo, zvukař bude o hladu. CMF Buds 2 Plus mi ale dokázaly, že i špunty můžou dobře fungovat na kvalitní poslech a ani nemusí stát horentní sumy.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu. Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Terapeutická krabička pro neurotiky

V krabičce se sluchátky asi nečekáte zlatý poklad. CMF Buds 2 Plus nejsou výjimka, vytáhnete krabičku a konec. Jen zvídálek objeví, že uvnitř kromě letáčku jsou schované i náhradní špunty, kdyby vám defaultně nasazená střední velikost neseděla. Prim ale hraje samotná krabička. Otevírá se, jak když žádáte ženu o ruku, akorát místo prstýnku s diamantem by na obdarovanou koukala dvě sluchátka magnetem přichycená. Škatulka slouží k nabíjení elektřinou, která se dovnitř dostává USB-C konektorem na pravém boku. Zapojení kabelu doprovodí rozsvícení červené diody vpředu, která po odklopení zbělá a signalizuje tak funkčnost.

Dominantou krabičky je však konvexní kolečko v rohu naproti vytečkovanému logu CMF. Některým poslouží k provlečení poutka, ostatním bude poskytovat nenásilnou terapii na neurózy, když nebude po ruce cvakající propiska nebo kolíček na prádlo. Krásně se s ním totiž točí a kdyby cvakalo, bude uklidňovat stejně jako kdysi otáčení lunetou na Galaxy Watch 6 Classic, než ji Samsung zazdil. Na rozdíl od předchozí generace sluchátek však kolečko neslouží pro regulaci hlasitosti, za což jsem upřímně rád, nechtěl bych si omylem pustit do uší plný výkon.

Vypadá to jako AirPod ale není to AirPod, co je to?

Dokud se diametrálně nezmění anatomie lidského ucha, kreativita designérů sluchátek bude uvázaná na vodítku. Zbydou prakticky jen dva tvary: buď sluchátka, která se snaží co nejvíc utopit ve zvukovodu, nebo sluchátka ve stylu AirPods s krátkou nožičkou. CMF Buds 2 Plus patří k druhému typu. Pokud proto nosíte těsnější uzavřenou helmu, nemusí se vejít, ale při civilním nošení je zase máte zač chytnout.

Na recenzi jsme dostali bílou variantu. Zatím vždycky jsem si kupoval sluchátka černá a i když stealth design preferuji, praktickým pohledem je bílá lepší volbou. Hledat černá sluchátka v listí může být nadlidský výkon, věřte mi.

Co na sluchátkách najdete? Kromě obligátního zvukového výstupu obehnaného gumovou manžetou nějaké ty mikrofony sloužící k odbavení hovorů, ale i detekci vydávaného zvuku. Zároveň jsou sluchátka schopná poznat zastrčení do uší, což si můžete nasimulovat i jejich osaháváním v ruce. Stará se o to právě ten malý otvor na vnitřní straně. Vnější ploška je pak dotyková, registruje doteky i podržení, nikoli však gesta.

Aplikace Nothing X dělá ze sluchátek gadget

Běžná sluchátka spárujete s telefonem přes Bluetooth rozhraní a začnete poslouchat, maximálně si zkontrolujete úroveň nabití – zejména když jsou sluchátka už ochozená, opocená a sem tam se nesepne kontakt na krabičce.

To CMF Buds 2 Pro doporučuji používat s aplikací Nothing X. Možná první funkcí, se kterou se seznámíte, je update firmware, ale ten nebudete potkávat často. Byla by však škoda po aktualizacích začít právě „jen“ poslouchat, protože v appce hned vidíte, co tyhle pecky dovedou.

Začíná to aktivním potlačováním hluku, u kterého lze zvolit tři úrovně intenzity, respektive adaptivní režim. Sice tím maličko zkrátíte dobu reprodukce na jedno nabití, ale zase uslyšíte pořádně, co vám hraje. Protipólem ANC je režim průhlednost, který dovnitř zvuky z okolí propustí. Nedetekuje sice mluvené slovo, na použití coby střeleckých sluchátek rovněž zapomeňte, ale pokud pracujete v kanceláři, nedovolí vám v tomto módu sluchátka kompletně ignorovat okolí. Oba dostupné profily samozřejmě můžete i vypnout.

Druhou položkou v menu je prostorový zvuk. Někdo ho rád, někoho simulace obklopení hudbou vyloženě ruší. Nedokážu se vyhranit ani k jedné variantě, obě mají něco do sebe.

Na třetím řádku aplikace sídlí dvě položky: Ultra Bass a Personalizovaný zvuk. Ultra bass dělá přesně to, co byste podle názvu očekávali. Posílení basů se dá nejen zapnout, ale i akcentovat! Věřte nebo ne, basy mám hodně rád, ale u CMF Buds jsem s klidem celý posilovač vypnul. Za prvé mají slušné hluboké tóny sluchátka sama o sobě, za druhé se o zvýraznění může postarat i klasický ekvalizér. A za třetí, maximální, pátý stupeň posílení už duní tak, že se neurony v mozku připravují na lavinu.

Zmínil jsem i personalizovaný zvuk. Ten by měl fungovat tak, že levým a posléze pravým uchem vyslechnete několik tichých tónů, a hlásíte, zde je slyšíte či ne. Podle toho si aplikace vytvoří zvukovou mapu, aby věděla, které frekvence posílit a které utlumit. Nejsem si jistý, jestli jsem nahluchlý či test přehlušil větráček z počítače, ale dopadl jsem tak, že levé ucho dostalo boost 20 dB (to je hodně!) a pravé bylo na normálu v celém spektru.

Osobní profil i Ultra Bass si můžete doplnit o klasický ekvalizér. Ten není rozdělený do jednotlivých pásem s oddělenými posuvníky, jak je zvykem. V podání CMF/Nothing ladíte zvuk třemi body, které posouváte po kruhu a mezi-frekvence se automaticky posunou s nimi.

Důležitou položkou v aplikaci Nothing X je ovládání sluchátek. Tady bohužel chválit nemůžu. Zní to dobře, posouvat skladby klepáním na sluchátka, že? Bohužel to je asi jediné gesto, které funguje dobře i prakticky. Co třeba dělá jediné klepnutí? Nic. Co dvojité klepnutí? To dělá pauzu, skok mezi skladbami, nebo spouští hlasového asistenta. Trojité klepnutí pak přeskakuje skladby v playlistu, nebo rovněž spouští asistenta. Jedno ťuknutí s podržením pak mění režim ANC nebo (zase) spustí asistenta. Zbývá ještě dvojité poklepání, to slouží k ovládání hlasitosti a (překvapivě) startu asistenta. A to celé dvakrát, protože nastavujete levé a pravé sluchátko zvlášť. Zní to rozumně, že?

Technické specifikace

12mm LCP měnič

50dB hybridní ANC s několika intenzitami a adaptivním režimem

podpora kodeků AAC a LDAC

baterie 53 mAh ve sluchátkách a 460 mAh v krabičce

odolnost IP55

HD mikrofon

funkce: dotykové ovládání, režim nízké latence, detekce umístění do ucha, duální připojení, hledání ztracených sluchátek, ekvalizér, Ultra Bass Technology 2.0, prostorový zvuk

Bohužel kombinací z toho moc nevymyslíte. Pro mě je stěžejní přerušení přehrávání, posun v playlistu a ovládání volume. Musím tedy double-click zarezervovat pro play/pause, hlasitost je možná jen na double-click s podržením a přeskakování skladeb rozdělím na trojité ťuknutí.

Raději bych byl, kdyby jednotlivý stisk pauzoval, dvojitý klik přeskakoval písničky a dlouhé podržení měnilo hlasitost. Nebo ideálně, aby gest bylo víc a nebylo předurčené, které kombinace budou povolené. A kdybych se nemusel bát, že mi hlasový asistent ze sluchátek snad i vleze do ucha.

Sluchátka napěchovaná technologiemi

Nejsem úplně zastáncem názoru, že každá elektronika má mít svou aplikaci, vážně nepotřebuju ovládat pračku z mobilu. CMF Buds 2 Plus ale mají pár schopností, kvůli kterým těch 250 MB obětuju.

Kdo rád kouká na video (nebo z pohledu CMF hraje), ocení režim nízké latence. Pro laické čtenáře: true wireless sluchátka většinou trpí tím, že zvuk je opožděný oproti obrazu kvůli jeho zpracování mezi mobilem a oběma sluchátky. Nejvíc si tohoto jevu všimnete u mluvené řeči, nebo když ve filmu vidíte záblesk z hlavně a nesedí vám k němu zvuk výstřelu. Samsung sice něco takového softwarově řeší taky, ale pokud máte mobil jiného značky, hodí se to u sluchátek dvojnásob.

Audiofilové zase sáhnou po kodecích AAC nebo LDAC a ochotně si i projdou test, jak dobře sluchátka v uších těsní. Posluchači audioknížek na dobrou noc jistě uvítají zastavení přehrávání při vyjmutí z ucha, a kdokoli přizná svou sklerózu, dříve či později vyzkouší, jak praktické je hledání sluchátek po zvuku. Sice díky němu nezjistíte, jestli jste sluchátka nechali doma v šuplíku, nebo v práci na stole, ale jestli se vám válí na dně batohu nebo zapadla do gauče, odhalíte poměrně snadno.

Praktické funkce ještě rozšiřuje duální připojení. Podržením tlačítka na pouzdru můžete Buds 2 spárovat s druhým zařízením, ať už to jsou chytré hodinky, vysílačka, nebo počítač. Že je to zbytečné? To jsem si taky myslel – do chvíle, než jsem si uvědomil, že mi hraje hudba z hodinek, ale hovor s mobilem zastrčeným kamsi do hlubin batohu nevyřídím.

Koncert pro dvě uši

Konečně se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu! Vůbec bych se nedivil, kdybyste si po přečtení všech těch nastavení a možností vytvořili dojem, že CMF se snaží ohromit dlouhým seznamem funkcí, ale kvalita šla stranou. Moc jsem nečekal, takže bylo snadné překvapit, ale že se nebudu zdráhat po Budsech sáhnout, i když mi vedle budou ležet full-size sluchátka za dvojnásobnou cenu, to by mě nenapadlo. Jako defaultní nastavení jsem zvolil ekvalizér, který neposiluje žádnou část zvukového spektra, přidal jsem jen posílení basů na nejslabší úrovni z pěti možných.

Srovnávám stále na stejných hudebních vzorcích jako u předchozí recenze Razer Kraken. Banks tentokrát zněla, jak ji mám uloženou v paměti. Nervózně, hutně, výhružně a zahloubaně. Napětí v písničce Before I Ever Met You by se dalo krájet jak gothajský (nebo gothamský?) salám, krásně vyzní tišší pasáže a capella vystřídané basovým bubláním. Můžu něco vytknout? Snad jen pocit slyšitelného šlapání si na jazyk daného akcentovanými vyššími frekvencemi bych zkusil stáhnout ekvalizérem.

Druhé kolo souboje Buds 2 versus moje uši zahajují Deftones. Be Quiet and Drive umí ohlušit akustickým beranidlem hned v úvodních taktech, žel tentokrát se očekávaná mohutnost nedostavila. Silná basová složka totiž zahalila výšky a ostrý zvuk se tak zaoblil.

Třetím testovacím vzorkem bývá Flight to LAPD ze soundtracku k filmu Blade Runner 2049, který dobře ilustruje, s jakými zvuky se sluch potýká ve filmech a vlastně i počítačových hrách. Málo sluchátek v tomto testu selže a CMF nejsou výjimkou. Dusot a hučení zní dokonale dystopicky a jakmile zazní sirény, pro jistotu se podíváte z okna, jestli se z nebe nespustil radioaktivní déšť. Na sluchátka za patnáct set parádní!

Závěrečné hodnocení

Z uzavřených sluchátek za několik tisíc jsem si většinou odnesl zkušenost, že jejich cena neodpovídá kvalitě zvuku. Předpokládal jsem proto, že u true wireless sluchátek bude poměr výkon/cena ještě bídnější, protože do malého těla se zkrátka kvalitní aparatura nemůže vejít.

Mýlil jsem se. CMF Buds 2 Plus nejsou dokonalá sluchátka, ale zbavila mě myšlenky, že do tramvaje stačí základní špunty a hudbu si naplno vychutnám holt až doma. Dala mi poznat, že sluchátka, která mám v uších několik hodin denně nejsou elektronika, u které se příplatek pár set korun ztratí. Není tomu tak. Zpětně mě nejvíc mrzí, že jsem takovou investici neudělal dřív, a to do celkové rovnice nemusím započítávat ani chytré vychytávky, jako je hledání ztracených sluchátek, test utěsnění nebo duální připojení.

Pravda, ovládání Buds 2 Plus má své mouchy, bílá krabička se časem taky asi ošoupe, ale mix technologií, ceny a kvality zvuku mi v tomto koktejlu od CMF hodně zachutnal. A za cenu 1 499 Kč se jedná o produkt, jehož koupi vám rád doporučím.

CMF Buds 2 Plus 8.5 Design a zpracování 8.4/10

















Kvalita zvuku 9.1/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Funkce a výbava 7.9/10

















Pohodlí nošení 8.2/10

















Klady kvalita hudby

stupeň krytí IP55

bytelná krabička

dobrá výdrž

duální připojení

příznivá cena

podpora AAC a LDAC Zápory omezená svoboda ovládání Koupit CMF Buds 2 Plus

Autor článku Michal Maňák Šťoural, vyléčený rootovač a věčný skeptik, který byl několikrát donucen své definitivní názory pod tíhou argumentů přehodnotit. Zajímají mě věci na baterky i lidský pohon, military pak pasivně ve světě reálném a aktivně v tom virtuálním. Zkrátka někdo, kdo se nechce brát úplně vážně.