Google Pixel Buds 2a recenze: chcete mít chytré uši?

- Google se snaží z bezdrátových sluchátek udělat chytrou elektroniku s podporou AI
- Buds 2a nejsou ideální v mnoha ohledech, ale to z nich dělá velmi univerzální produkt
- Cena 3 690 Kč ale otevírá konkurenci bránu dokořán
Je to taková svatá trojice: mobil + hodinky + sluchátka. Musí ji prodávat každý, kdo se chce zařadit mezi výrobce, kteří nevyrábí jen hardware, ale celý ekosystém, aniž by museli hned fušovat do chytré domácnosti.
Tak tomu je snad už od prvních aiirpodů. I Google vám může hrát k tanci i poslechu – akorát do kola pozval i Gemini, protože umělá inteligence je v kurzu.
Obsah balení
Packaging Google umí. Environmentální uvědomělost reprezentuje kartonová krabička, na estetickou notu zase brnká barevný přebal a fakt, že je škatulka velká jen tak, aby se do ní vešel zamýšlený obsah.
Ten nijak unikátní není. Nečekejte žádné bonusy, nadstandardní příslušenství se nekoná, jen pouzdro se sluchátky a papíry. Tradici nulových bonusů odporují jen čtyři velikosti gumových špuntíků do uší, které jsou v krabičce přehledně srovnané podle velikosti. Velikost M je nasazená z továrny, XS, S a L mají vlastní přihrádku, aby si poslech užily děti i sloni. Většina výrobců nechává jedny gumičky navíc, Google je tedy překonává o 100 %.
Design: modrá klasika
Nejzajímavějším kouskem balení je samozřejmě bílé, poněkud přišlápnuté vajíčko lemované barevným proužkem v místě, kde se rozevírá. Až při podrobnějším zkoumání odhalíte schované párovací a resetovací tlačítko vedle USB-C konektoru a po prvním zapnutí odhalíte i pulzující diodu ukrytou pod matným povrchem.
Na ovládání jednou rukou toto pouzdro moc uzpůsobené není, ale dobře se nosí v kapse, protože nikde netlačí žádné hrany. Magnetické zavírání též vítám, stabilizuje sluchátka ve správné pozici pro nabíjení a minimalizuje šanci, že budete obě pecky sbírat kdesi na dně kapsy. Vnitřek nepřekvapí, plastová vanička v barvě sluchátek je narušená jen kovovými piny pro spojení s baterií integrovanou do škatulky.
Nečekal bych ale, že Google vymyslí design, který umožňuje nacvaknutí sluchátek ve dvou polohách: dobré a špatné. Při té nevhodné sice magnet špunty uvnitř udrží, ale krabičku nezavřete, čehož si všimnete pozdě, což znamená obě sluchátka prohodit, což zase není jednoruční záležitost.
Samotná sluchátka zaujmou hlavně barvou, ale výrobce se chlubí i praktickým uchycením v uších. Kromě gumové manžety totiž sluchátko v uchu stabilizuje i jakýsi gumový srpek, který se opírá o vnitřní stranu antihelixu. Google ve svých materiálech opakuje, že jednoduchým vložením do ucha získáte pohodlí na dlouhé hodiny, a pokud sluchátka do zvukovodu pořádně zašroubujete, nevypadnou ani při sportu. A má pravdu, sice rozdíl není tak dramatický, jak to z popisu vypadá, ale to je ponejvíc proto, že i hlubší zasunutí je komfortní.
Dominantou sluchátek je pak velké písmeno G, kterým budete okolí sdělovat, že nemáte v uších jen tak něco. Podstatnější je, že géčko je vepsané do poměrně rozměrné dotykové plochy, která slouží k ovládání sluchátek.
Celá sluchátka splňují odolnost dle standardu IP54 pouzdro pak IPx4, takže pokud vás potká nějaký ten deštík, měly by to Buds 2a přežít. Bohužel se pak občas stává, že sluchátka reagují i na kontakt s promočenou kapucí.
První párování
Zatímco u běžných bluetooth sluchátek stačí spustit párování, v mobilu ho potvrdit a začít poslouchat, u Google Buds 2a takto neuspějete. Nepovažuji se úplně za začátečníka, ale po jednom testovacím resetu zařízení jsem si pěkně zanadával.
Začátek vypadá normálně. Telefon objeví sluchátka, vyzve vás ke spárování, vy ho potvrdíte a… nic. V seznamu známých sluchátek Buds vidíte, znělka v uších signalizuje, že k nějakému kontaktu došlo, ale hudba nehraje. Že by to bylo obslužnou aplikací? Nikoli, ta hlásí vytrvale odpojeno a nikam vás nepustí. Trik spočívá v tom, že musíte ručně povolit Hovory a Zvuk. Zvláštní, jiná sluchátka to po mě nikdy nechtěla.
Následně vás aplikace Pixel Buds provede úvodním tutorialem. Povolíte oznámení, vyzkoušíte si ono zašroubování špuntů do uší, abyste si ho následně otestovali v praxi, kdy sluchátka mikrofonem poslouchají unikající zvuk a podle toho vám zkontrolují utěsnění. Ne vždycky se to podaří, dokázal jsem aplikaci dohnat do smyčky, kdy mě posílala do tiššího prostředí, přestože mě o minutu dřív za stejných podmínek upozornila na nedostatečně doléhající pravé sluchátko. Následuje část školení věnovaná Gemini. Dozvíte se v obrysech, k čemu takový asistent slouží, jak ho aktivovat a jak ho natrénovat na váš hlas.
Konečně tedy můžete začít využívat celý potenciál sluchátek, ale doporučuji aplikaci ještě nevypínat.
Aplikace Pixel Buds
V duchu ostatních produktů je aplikace Pixel Buds velmi jednoduchá. Pokud ji srovnám se sluchátky CMF, najdete v ní tak polovinu jejich možností v mnohem střídmější grafické podobě. Zjistíte si úroveň nabití sluchátek, přepnete aktivní potlačení hluku mezi stavem zapnutí, vypnutí a propustnosti, aktivujete či deaktivujete dotykové ovládání, detekci vložení do ucha nebo vícebodové připojení a konec. Až při proklikání ale zjistíte, že některé volby jsou spíš iluzorní.
Dotykové ovládání třeba umožňuje jen zvolit, zda chcete ANC profily ovládat podržením levého či pravého sluchátka, nebo jestli chcete toto gesto vyhradit pro aktivaci Gemini. Buds 2a sice umožňují i pauzovat přehrávání krátkým ťuknutím, dvojitým pak skočí o skladbu dopředu a trojitým dozadu, ale ovládat hlasitost už nejde, a rozdělit si funkce pro levé a pravé ucho taky ne.
Můžete samozřejmě hrábnout na mobil do kapsy nebo si pomoci hodinkami, ale proč to tady nejde, když to zvládají snad každá levná sluchátka? Proč si tuhle funkci Google škudlí pro vyšší řadu Buds 2 Pro? Úplně zbytečně vás nutí spouštět hlasové povely, aby vám syntetický hlas dalších pár vteřin hlásil, že snížil hlasitost o 10 %. Na poslech audioknih je taková „výpomoc“ k nezaplacení.
Trochu nešťastné je hlášení zbývající energie v aplikaci. Pokud máte sluchátka vyjmutá z krabičky, vidíte zbývající procenta energie, jak byste čekali. Přehled nad pouzdrem už vidíte jen chvíli po manipulaci s pouzdrem. Blikající oranžová dioda vás sice varuje, že šťáva došla, ale to už je pozdě. A předání informací mezi krabičkou a aplikací trvá dost dlouho na to, abyste získali dojem, že žádné informace do telefonu pouzdro ani neposlalo.
Naopak super nabídkou v aplikaci je Ochrana sluchu. Určitě víte, že vás Android nenechá bez upozornění zvednout hlasitost na maximum. Google jde ale dál. Měří vám nejen aktuální hladinu zvuku v decibelech, ale i dlouhodobé zatížení! Rád v MHD poslouchám hudbu a vím, že okolí není právě klidné, takže musím volit kompromisní hlasitost. A Pixel Buds vám změří, jestli je únosná, a ještě vám řekne, jakou část týdenního limitu zdravého sluchu jste vyčerpali.
Druhou aplikací, kterou byste si podle Googlu měli nainstalovat, je Pátrací centrum, abyste dokázali ztracená sluchátka nebo krabičku najít. Bohužel musím potvrdit komentáře jiných uživatelů, že samotné zařazení sluchátek pod aplikaci je problematické – v mém případě nepomohlo ani doporučované obnovení továrních nastavení, ani aktualizace firmwaru. Položka zmiňovaná v nápovědě výrobce úplně chybí, takže schopnost najít přes Bluetooth zapomenutá sluchátka jsem nemohl prakticky ověřit.
Patří AI do sluchátek?
Jedním z nejhlasitějších argumentů pro Buds 2a je umělá inteligence v nich. K tomu musíte nainstalovat do telefonu třetí aplikaci, Gemini. Ovládání jejím prostřednictvím sice jakž takž funguje, ale tím by její přínos končit neměl. AI ve sluchátkách je užitečná, ale také trochu náladová, a někdy navíc naráží na jazyková i technická omezení.
Není problém si říct třeba o předpověď počasí. Gemini použije aktuální lokaci a poví vám, jaká je teplota, vlhkost a spoustu dalších údajů. Dozvíte se vše podstatné a ukazuje to obrovský potenciál celého propojení. Můžete se ptát na pozadí historických událostí, o kterých se mluví v knížce. Můžete rovnou získat odpovědi na otázky, které byste si jinak museli poznamenat a vracet se k nim. To je super!
Zároveň vám informace předává pořád jen robot, který nerozumí významu slov a znaků. V případě zmiňovaného počasí tak exponent v mocnině čte Gemini jako SQ, protože netuší, že nemá znak jen přečíst. Porozumění to nebrání, ale je vidět, že LLM ještě mají své vrtochy.
Víc jsem bojoval s celkovým spuštěním celého systému. Gemini musíte nastavit jako výchozí aplikaci digitálního asistenta. To je sice logické, ale setkal jsem se i s případy, kdy se Gemini odmítlo i v tomto režimu spustit a pomohlo až opětovné přepnutí výchozí aplikace. Pak ale začal asistent vnímat anglicky, zatímco před resetem čeština fungovala. Najednou mě tlačil i do přesných povelů k ovládání hudby, zatímco v češtině stačilo popsat úmysl.
Chyba spočívala v tom, že jsem chtěl skrz sluchátka komunikovat česky i anglicky. Ve chvíli, kdy jsem angličtinu v jazykových nastavením odstranil, zase jsem si mohl s Gemini povídat. Proces přenastavení výchozího digitálního asistenta jsem ale musel opakovat několikrát a sem tam i mazat cache. A ani to neznamenalo záchranu, stalo se mi, že při nastavené češtině Gemini spustilo anglicky, aby následně přešlo zpátky do češtiny.
Je mi jasné, že tady narážíme na opravitelné bugy a běžně známé limity lokalizace, ale postrádám schopnost na ně reagovat. Bylo by fajn, kdyby místo odmítavého pípnutí sluchátka ohlásila, že Gemini se nespustilo, a ideálně i přidat důvod proč. V kombinaci s živým módem umělé inteligence se sice posouváme dál, ale zásadní averze vůči mluvení nahlas na veřejnosti sluchátka neodstraní, čímž celá implementace ztrácí na hodnotě, i pokud by se zmíněné technické chyby podařilo odstranit.
Zvuk upozaděný vražedným ANC
Působí jak kacířství, že se u sluchátek bavíme o zvukových kvalitách až v poslední řadě. Nicméně pro Pixel Buds 2a je to skutečně parametr, který byl trochu upozaděn. Možná si jen Google představoval, že se sluchátka stanou běžně nositelnou elektronikou, že nás naučí komunikovat hlasem místo dotykových displejů a frekvenční rozsah šel na druhou kolej.
Pravdou je, že hudebníkům a náročnějším posluchačům bych Buds 2a s klidným svědomím doporučit nedokázal. V mých uších trpí jakousi zastřeností, ve které se jednotlivé vrstvy písní slévají a mísí.
Buds umí zahrát hutné basy i řízné výšky, ale ve sbírce mám interprety, kteří zní až sterilně čistě, zatímco jiní mají blíž ke zvuku běžném pro koncerty. V testovaných sluchátkách se tento rozdíl setřel a hudba postrádala autenticitu.
Pokud bych znovu použil své testovací vzorky, Before I Ever Met You od zpěvačky Banks zní výborně, možná jen rozdíl mezi dvěma nejnižšími basovými frekvencemi na ekvalizéru je větší rozdíl, než jsem zvyklý, ale vokály ve vyšších polohách to krásně vyrovnají. Středy u této písničky nehrají tak zásadní roli.
Deftones s peckou Be Quiet And Drive se naopak do středních frekvencí opřeli s chvályhodným elánem, skvělé je i ohraničení zpěvu, ale jednotlivé vrstvy se začínají slévat do jednoho chumlu. Basy zůstávají dobře slyšitelné, jen nejsou tak dominantní. S letem do LAPD ze soundtracku k filmu Blade Runner 2049 si Buds poradily skvěle jako většina sluchátek, která jsem testoval.
Technické specifikace Google Pixel Buds 2a
- 11mm dynamické měniče
- ANC Silent Seal 1.5 s režimem propustnosti i tlumení
- podpora kodeků AAC a SBC
- baterie na 7 hodin hudby, až 20 hodin s krabičkou
- odolnost IP54
- 2× mikrofon na každém sluchátku
- funkce a technologie: dotykové ovládání, detekce umístění do ucha, duální připojení, hledání ztracených sluchátek, ekvalizér, bezdrátové vyhledávání, Bluetooth 5.4
Ptáte se, proč jsem na sluchátka od Googlu tak přísný? Protože mi to umožňují! Active Noice Cancelling už není raritou pár nejdražších modelů, ale běžně to není technologie, která by vás od okolí izolovala dost na to, abyste mohli zanedbávat ruchy z okolí. ANC v Buds 2a bych ale nazval zabijáckou technologií – jsou to první sluchátka, kde jsem několikrát denně přepínal mezi režimem propustnosti a izolace, protože rozdíl mohl rozhodovat i o zdraví.
Uvědomíte si to většinou až pozdě. Sluchátka mají tak kvalitní utěsnění a filtrování okolí, až se leknete. Zdravila mě sousedka a zatímco na „Dobrý den“ člověk zareaguje reflexivně, s Buds v uších jsem zaregistroval až kývnutí hlavou. Hlášení zastávek v autobuse jsem nevnímal a i psaní na mechanické klávesnici přestalo být akusticky vnímatelné.
Naopak v módu propustnosti jsem si asi poprvé troufnul řešit placení za nákup v obchodě, aniž bych měl obavu, že dotaz na počet rohlíků budu tipovat jen podle kontextu vnímaného očima.
O to víc mě překvapilo, že občas ANC „pěkně“ hapruje i u běžných situací. Třeba v autobuse. Určitě si představíte, jak zní, když se bus zatřese po přejezdu díry v silnici, trochu bouchnou dveře, zavlní se harmonika… a Buds 2a v ten moment ANC ne vteřinu vypnou. Poprvé se rozhlédnete, jestli se vám to nezdálo, jestli byl zvuk z okolí skutečně tak silný, aby se nedal odfiltrovat, ale když se situace opakuje podruhé a potřetí, už si uvědomíte, že je to vlastnost.
Je to adekvátní hendikep vůči účinnému blokování zvuků? Za mě ano. Nechci si do uší tlačit hudbu víc nahlas, než musím. Chci mít možnost izolace a sám si určovat, jak silná bude. Dalo by se ANC vyřešit lépe? Dalo. Je současné řešení na škodu? Ne, přínos ANC převyšuje.
Závěrečné hodnocení
Google Pixel Buds 2a jsou sluchátka do moderního světa. Neprofilují se jako řešení pro audiofily, nemíří do uší sportovců a vlastně ani do kategorie stylovek úplně nezapadnou. Mají docela dobrý zvuk, velmi účinné ANC, praktický design a moderní funkce. Počítá se u nich s aktivní komunikací i hudbou a zvukové profily z nich dělají skutečně univerzální hardware.
Paradoxně nejslabší stránkou softwarového giganta je právě software, který výsledné hodnocení strhává dolů. Omezené dotykové ovládání, zmatkující navázání na Gemini a nutnost instalace tří aplikací pro plnohodnotné využití z nich při ceně 3 690 Kč dělá hodně drahý špás. True wireless sluchátek je na trhu spousta a účinné potlačení hluku je vesměs jedinou vlastností, kterou se Buds 2a zásadně odlišují.
Google Pixel Buds 2a
Design a zpracování8.4/10
Kvalita zvuku8.1/10
Pohodlí nošení9.0/10
Výdrž baterie7.2/10
Funkce6.9/10
Klady
- účinné ANC
- hlídání namáhání sluchu
- slušný zvuk
- pohodlné i při dlouhodobém nošení
- povedený design
- odolnost vůči dešti
Zápory
- chybí ovládání hlasitosti tlačítky
- použití ve Windows vyžaduje aplikaci
- prostorový zvuk jen pro telefony Pixel
- ANC se občas ukvapí
- sebevědomá cena
- nepodporují aptX ani LDAC