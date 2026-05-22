Roborock posílá do Česka armádu robotických sekaček. Nejdražší model vyjde na 70 tisíc

- Robotické sekačky od Roborocku míří na český trh
- K dispozici je rovnou osm sekaček v rámci třech modelových řad
- Cena začíná na 23 tisících, nedražší ale pořídíte za 68 tisíc
Jaro už je v plném proudu a to znamená také zvyšující se podíl práce na zahradě. Ne každého z nás ale baví běžná údržba, jako je sekání trávy, obzvláště pak v situacích, kdy nemáte před domem jen malý pruh anglického trávníku. Nejen pro tyto případy se hodí vsadit na robotického pomocníka, kupříkladu toho od čínské značky Roborock. Ta na český trh přivádí rovnou tři modelové řady Q, S a Z, které jsou určeny pro plochy od 500 m² až po 5 000 m² s dobrou průchodností terénem a přesnou navigací. Co dále mohou nabídnout?
Kvalitní péče i o ty největší zahrady
Portfolio robotických sekaček Roborock zahrnuje cenově dostupnou řadu RockNeo Q1, střední třídu RockMow S1 a vlajkovou řadu RockMow Z1 určenou především do náročného terénu. RockNeo Q1 zpřístupňuje chytrou údržbu zahrady širšímu okruhu uživatelů a nabízí dostatečný výkon pro menší a středně velké plochy. Využívá pohon 2WD v kombinaci s navigací full-band RTK + VSLAM a technologií Sentisphere Environmental Perception, což má zajistit přesnost a spolehlivé vyhýbaní se překážkám. Modely zvládají přesné sečení okrajů s odchylkou 3 cm, disponují AI mapováním a poradí si se sklony až 45 % i překážkami do výšky 4 cm. Nechybí ani režim šetrný k přírodě, který zabraňuje nočnímu sečení a chrání noční živočichy.
Sekačky z řady RockMow S1 naopak kladou důraz na jednoduchost. Kombinují technologii Sentisphere s navigací RTK + VSLAM a stereo kamerovým systémem pro rozpoznávání objektů. Nastavení hranic probíhá pomocí AI mapování, zatímco modul pro přesné sečení okrajů má zajistit kvalitní výsledky. Sekačky zvládnou průjezdy široké i jen 0,7 metru, sklony až 45 % a překážky do výšky 4 cm. Během 24 hodin dokážou efektivně pokrýt až 1 000 m².
Nejvybavenější řada RockMow Z1 je to nejlepší, co Roborock na českém trhu nabídne. Díky pohonu 4WD zvládají i náročný terén se stoupáním 80 % (39°) a překážky vysoké 8 cm. Active Steering System slibuje plynulé a přesné zatáčení bez poškození trávníku, zatímco Dynamic Suspension System udržuje stabilitu i na nerovném povrchu. Standardní modely Z1 využívají kombinaci RTK a VSLAM spolu se systémem Quad Vision pro přesnou orientaci a neustálý přehled o okolí.
Vlajkový model RockMow Z120 LiDAR přidává 360° LiDAR a duální kamery, které dokážou detekovat objekty na vzdálenost 70 metrů s rychlostí sběru dat 200 000 bodů za sekundu. Všechny modely Z1 disponují přesností sečení okrajů 3 cm, šesti noži, 4G LTE konektivitou pro sledování polohy a ochranou proti krádeži. Samozřejmostí je odolnost proti vodě dle standardu IPX6. Právě tento model již v redakci testujeme a už brzy se můžete těšit na jeho podrobnou recenzi.
Cena a dostupnost
Nová řada robotických sekaček Roborock je již dostupná u vybraných prodejců. Ceny všech dostupných modelů jsou následující:
- RockNeo Q105 (pro plochy do 500 m²): 22 990 Kč
- RockNeo Q110 (pro plochy do 1 000 m²): 29 990 Kč
- RockMow S108 (pro plochy do 800 m²): 34 990 Kč
- RockMow S115 (pro plochy do 1 500 m²): 42 990 Kč
- RockMow Z115 (pro plochy do 1 500 m²): 49 990 Kč
- RockMow Z130 (pro plochy do 3 000 m²): 74 990 Kč
- RockMow Z150 (pro plochy do 5 000 m²): 87 990 Kč
- RockMow Z120 LiDAR (pro plochy do 2 000 m²): 67 990 Kč