Recenze Roborock Qrevo Curv: když chcete od robotického vysavače maximum

Roborock Qrevo Curv je robotický vysavač pro náročné

Láká na řadu chytrých funkcí, pečlivý úklid, LiDAR i propracovanou mobilní aplikaci

Na českém trhu se včetně inteligentní stanice prodává za 35 490 Kč

Čínská společnost Roborock patří ke špičce na trhu robotických vysavačů a její produkty jsou velmi populární díky kvalitě, výkonu a konkurenceschopné ceně. Roborock Q Revo Curved je nový model vyšší třídy, který kombinuje pokročilé technologie, moderní design, vysoký výkon, ale také inteligentní funkce. V této recenzi se podíváme na to, jak si stojí v praxi – zhodnotíme jeho klíčové vlastnosti, silné i slabé stránky a porovnáme ho s konkurenčními modely.

Design a konstrukce

Vzhled samotného vysavače není nijak zvlášť originální. Bílé tělo, vyčnívající LiDAR a kulatá konstrukce – to vše jsme již viděli i u jiných modelů a výrobců. Design je ale tím posledním, co vás u tohoto modelu bude zajímat. Tento robotický vysavač je totiž vybaven mnoha chytrými funkcemi a špičkovými technologiemi, o kterých si povíme za chvíli.

Čistý a moderní design však zaslouží pochvalu. Kruhová konstrukce sice nemusí být vždy ideální, ale během testování jsem se nesetkal s tím, že by robot nevysál v rohu. Trochu mě zklamal lesklý bílý povrch, na kterém jsou vidět prach, otisky a jiné nečistoty.

Osobně bych uvítal matný černý povrch, ale nelze robotu upřít eleganci a čistotu provedení. Vysavač jistě zapadne do jakékoliv domácnosti a ve většině z nich bude nenápadným společníkem.

Jak jsem již zmínil, na horní straně výrazně vyčnívá jakýsi „maják“ – LiDAR, který díky laserovému neviditelnému paprsku měří vzdálenosti objektů a monitoruje prostor. Kvůli této konstrukci se ale robot nedostane pod gauč a další nízký nábytek. Pokud je to pro vás důležitý parametr, budete se muset poohlédnout po jiném modelu. Na horní ploše se také nachází dvě tlačítka – jedno pro zapnutí/vypnutí a druhé pro poslání robota do dokovací stanice.

Co je to LiDAR? Jedná se o technologii využívající laserový paprsek k měření vzdáleností od objektů a tvorbě přesné 3D mapy okolí. U robotických vysavačů se LiDAR používá k navigaci a mapování místnosti. Senzor vysílá laserové pulzy, které se odrážejí od překážek, a na základě doby návratu paprsku vysavač přesně určuje vzdálenost a polohu těchto překážek. Díky tomu se pohybuje efektivněji, vyhýbá se nárazům a zvládá složité rozvržení místností s minimálním rizikem, že by vynechal určitá místa. Výsledkem je rychlejší a důkladnější úklid bez nutnosti manuálního zásahu nebo častých kolizí. Díky této technologii je oproti vysavačům vybaveným pouze kamerou výrazně rychlejší i prvotní mapování místností.

Elegance skloubená s funkčností

Pod magnetickým krytem se skrývá větší 325ml nádoba na vysáté nečistoty. K ní budete muset přistoupit jen občas, při čištění filtru. Rozměry vysavače činí 35,2 × 34,7 × 10,3 cm, takže se těsně nevejde pod magickou hranici 10 centimetrů, což je minimální světlá výška většiny nábytku. S hmotností 3,9 kg se naopak řadí mezi lehčí modely.

Vpředu se nachází AI kamera a světlo pro svícení ve tmě. Přední část zároveň slouží jako nárazník, ale v 99 % případů robot do ničeho nenarazí. Pravý bok ukrývá senzor, levý je prázdný.

Na zadní straně najdeme dvě plošky pro nabíjení, senzor, průduchy a poblíž, pod gumovou záslepkou, šachtu, kterou dokovací stanice nasává vysátý odpad.

Spodní strana nabízí opravdu hodně. Nachází se zde řada senzorů, otočné přední kolečko, dvě velká gumová kola, jeden otočný dvojramenný kartáč (naháněč), hlavní vysávací kartáč a dva mopy. Funkčnost podrobně popíšeme v kapitole o vysávání a vytírání.

Dokovací stanice a údržba

Nedílnou součástí modelu Roborock Qrevo Curv je chytrá dokovací stanice 3.0. Už na první pohled je jasné, že nejde o obyčejný „domeček“ pro vysavač. Tato stanice automaticky vysype z robota vysátý odpad, vypere mopy teplou vodou (přibližně 75 °C) a následně je vysuší teplým vzduchem. Design hezky navazuje na vzhled vysavače a osobně se mi hodně líbí – hlavně oblé křivky a jednoduchou čistou konstrukci. Pouze lesklý povrch mi nepřijde tak praktický.

Díky automatickému doku se o robota nemusíte starat příliš často. Jen občas doplníte vodu do nádržky, vylijete špinavou vodu z druhé nádržky a čas od času vyměníte sáček s nečistotami. Vše je opravdu elegantně a promyšleně řešené. Na nedostatek vody vás upozorní velká dioda pod víkem nebo oznámení v mobilní aplikaci.

Nádržky jsou umístěny pod horním odklápěcím krytem, kde se nachází i sáček na prach. Z mého pohledu je to řešení elegantní, praktické a promyšlené. Nádržky jsou dostatečně velké, a do sáčku se vejde dostatek odpadu, takže o dokovací stanici není třeba často pečovat. Napájecí kabel má přibližně metr, což není mnoho, ale většině uživatelů bude stačit.

Automatické vyprázdnění a mytí mopu

Robot do stanice zajíždí sám a celý se do ní vejde, což oceňuji, protože nikde nevyčnívá ani nepřekáží. Kvůli této konstrukci však stanice zabírá poměrně dost místa, což je potřeba vzít v úvahu. Její rozměry jsou 45 × 45 × 45 cm a hmotnost činí 8,88 kg. Robotický vysavač do stanice couvá, aby se poté mohly automaticky vyprat mopy (pokud předtím mopoval) nebo vyprázdnit nádržky (v robotu je ještě zásobník na vodu o objemu 80 ml).

Čištění a sušení mopů vždy probíhalo bez problémů. O něco hlučnější je vyprázdnění nádobky na odpad, ale trvá jen pár vteřin. Sáček na odpad vydrží až 7 týdnů. Horká voda odstraní mastnotu a špínu z mopů a zbaví je až 99,99 % bakterií. Během mytí je kontrolována čistota mopů, což zaručuje, že jsou vždy perfektně vyprané.

Samočisticí systém je opravdu důmyslně navržený a ani se nestává, že by byl sám znečištěný nebo v něm zůstávala voda. Jednou za čas můžete všechny jeho části vyjmout a umýt. Teplý vzduch (až 45 °C) následně vysuší vlhké mopy, čímž se zabraňuje tvorbě plísní a nepříjemným pachům. Nicméně schází automatické dávkování pracího/mycího prostředku, čímž disponuje model S8 Max Ultra.

Nadprůměrná výdrž

Uvnitř robota se nachází baterie o kapacitě 6 400 mAh, což je u robotických vysavačů nadprůměrná hodnota. V cenové kategorii od 18 do 40 tisíc se výdrž pohybuje mezi 75 a 260 minutami. Qrevo Curv se může pyšnit nepřetržitým provozem až 240 minut na jedno nabití. Na trhu se tedy řadím k těm nejlepším, takže zde není o čem debatovat.

Pokud by vysavači během úklidu přece jenom docházela energie, sám si pohlídá dostatek baterie na návrat do stanice. Akumulátor se plně nabije za 4,5 hodiny. Výrobce udává, že robot dokáže bez problémů obhospodařovat plochu až 400 m².

Vysoký sací výkon

Pojďme se zaměřit na technické specifikace, které jsou při výběru robotického vysavače klíčové. Model Qrevo Curv je vlajkovou lodí značky Roborock, což samo o sobě slibuje špičkovou techniku. Vysavač se pyšní revolučním duálním kartáčem proti zamotávání vlasů a asymetrickým bočním kartáčem, který využívá odstředivou sílu k zabránění zacuchávání vlasů. Po dvou týdnech testování mohu potvrdit, že se do kartáčů nezamotal ani jeden vlas.

Jmenovitý výkon robota činí 66 W a překvapí především ohromující sací sílou až 18 500 Pa, což je často i trojnásobek hodnot uváděných konkurencí. V této kategorii se maximální sací výkon často pohybuje kolem 13 tisíc Pa – například model S8 Max Ultra nabízí sací výkon „jen“ 8 tisíc Pa.

Chloupky na kobercích nemají šanci

Věřte, že vysoký „tah“ je skutečně znát. Oceníte ho zejména při vysávání koberců a v domácnostech s domácími mazlíčky. Takto důkladně čistý a „naježený“ koberec jsem od žádného robota neviděl. Účinnost odstranění chloupků z koberce je v tomto případě opravdu vysoká.

Samotné přední kolečko obsahuje kartáčovou stěrku, díky níž se na gumové kolečko nenabaluje prach. Boční kartáč disponuje pohyblivým kloubem, takže efektivně čistí i v rozích a přizpůsobuje se stěnám. Těm se přizpůsobuje i pravý zadní mop, který dokáže jet těsně podél okraje.

Dva rotující mopy se otáčejí konstantní rychlostí 200 otáček za minutu, což je na robotický vysavač opět velmi dobrý výkon. Možností nastavení průtoku vody je až 30. Hlučnost při maximálním výkonu nepřesahuje 61,5 dB, což je nepatrně méně než u konkurence. Mopování zvládá při hodnotě 55 dB.

Plno užitečných technologií

Zajímavou inovací je technologie AdaptLift. Jde o nezávislé nestavení zdvihu všech tří kol. Celý podvozek umožňuje zvýšit světlou výšku až o 10 mm, což sice nemusí působit jako hodně, ale v kontextu výšky vysavače je to poměrně dost. Vysavač této funkce využívá ve chvíli, kdy vjíždí na koberec – zvedne se, zvedne mopy a mokrými mopy tak nenavlhčí koberec.

Robot si sám zvedne přední kolo – předek, najede na prah, zvedne zadní část, přejede prah a na konci se celý sníží. Dokáže překonat standardní prahy až do výšky 3 cm nebo dokonce širší dvojité prahy až do 4 cm. Vysavač opravdu neměl problém přejet ani rám televizního stolku. Zvedat se umí i samotný kartáč – například, když se pouze mopu. Robot má tak opravdu velké možnosti přizpůsobení se podmínkám.

Umělá inteligence v akci

Umělá inteligence hraje v současné době prim a nevyhýbá se ani robotických vysavačů. Qrevo Curv dokáže pomocí přední RGB kamery detekovat a vyhnout se až 62 typům objektů z 20 kategorií. Díky zabudovanému světlu to zvládne i v tmavém prostředí. Světlo si vysavač sám zapne, pokud uklízí a přejede do tmy.

LiDAR slouží pro zmapování domácnosti a větších objektů, díky čemuž si robot naplánuje optimální úklid. Robot dokáže i sám identifikovat a navrhnout tzv. „no-go“ zóny, aby například nespadl ze schodů nebo se někde nezasekl.

Mobilní aplikace a chytré funkce

Robotický vysavač Roborock Qrevo Curv ovládáte jednoduše přes aplikaci Roborock, která je dostupná pro Android i iOS. Proces přidání robota je velmi snadný: stačí zapnout hlavní tlačítko, pomocí smartphonu naskenovat QR kód umístěný pod horním krytem, zadat heslo k vaší Wi-Fi, a vysavač je prakticky připraven k použití. Na začátek musím upozornit, že pro některé uživatele může být nevýhodou absence češtiny. Připojení k síti probíhá přes 2,4GHz Wi-Fi.

Již během nastavování si můžete zvolit, zda máte domácí mazlíčky, koberce nebo vícepatrovou domácnost. Dále si ihned nastavíte režim Nerušit, během kterého vysavač nebude pracovat. V neposlední řadě aktivujete ukládání map, což je klíčové pro plné využití funkcí robota. Po prvním spuštění je nutné provést zmapování domácnosti, které zabere jen několik desítek vteřin. Robot projede byt a díky LiDARu nemusí zajíždět do všech místností, aby získal přehled o dispozici a velikosti prostoru.

Na úvodní obrazovce aplikace vidíte, zda je váš robot připojený a dostupný a na kolik procent je nabitý. Jedním kliknutím můžete zahájit úklid nebo robota poslat do dokovací stanice. Po kliknutí na tlačítko „Enter“ se dostanete na hlavní ovládací obrazovku, kde máte k dispozici mapu vaší domácnosti. Zobrazí se zde také plocha domácnosti, stav baterie a počet minut, které robot strávil úklidem.

3D mapa celé domácnosti

Mapu lze zobrazit ve 2D nebo 3D, přičemž prostorové zobrazení působí velmi dobře. Již po prvním skenování byla mapa poměrně přesná a s každým dalším úklidem se ještě vylepšovala a přizpůsobovala aktuálnímu uspořádání prostoru. Mapu můžete snadno doplnit o nábytek a koberce, a místnosti lze spojovat, rozdělovat, pojmenovávat nebo mazat. Nechybí možnost přidat tzv. „no-go“ zóny, neviditelné stěny nebo volbu typu podlah. U koberců lze také nastavit, jak s nimi bude robot zacházet. Ty robot mimochodem přesně detekuje sám.

V nabídce dokovací stanice se zobrazuje, zda je nádržka na čistou vodu naplněná, jestli je potřeba vylít špinavou vodu, nebo zda je nutné vyměnit sáček na prach. Pomocí tří rychlých tlačítek můžete spustit vyprazdňování vysavače, mytí mopů nebo jejich sušení.

Volba režimů čištění

Nastavení úklidu nabízí režim SmartPlan, ve kterém si robot sám určí optimální parametry, dále režimy Vac & Mop, Mop, Vacuum a možnost Customize (pro definici úklidu každého pokoje zvlášť). U vysávání lze zvolit sací výkon z 5 úrovní a u mopování jsou k dispozici 3 úrovně dávkování vody. Další volbou je, zda má vysavač uklidit jednou nebo celý proces zopakovat podruhé – ideální, pokud chcete mít jistotu perfektního úklidu. Na závěr můžete nastavit důkladnost úklidu, tedy kolik prostoru robot projede.

Kromě volby celé domácnosti můžete vybrat pouze konkrétní pokoj nebo označit jen určitou část domácnosti, kterou má vysavač uklidit – užitečné pro rychlý úklid v určité oblasti. Samozřejmě snadno nastavíte, jakým způsobem bude robot uklízet. Další praktickou funkcí jsou rutiny, které úklid ještě více automatizují. Můžete například nastavit, aby robot nejprve vysál a teprve poté mopoval, aby uklízel po každém jídle nebo prováděl důkladné čištění o víkendech. Vytvořit si můžete i vlastní rutiny.

Hlasové ovládání

Robot má zabudovaného hlasového asistenta. Stačí říct „Hello Rocky“ a zahájit úklid. Pouhým mluvením můžete také nastavit parametry úklidu, přivolat vysavač nebo zahájit údržbu ve stanici. Toto bezdotykové ovládání funguje spolehlivě a můžete jej využívat i bez připojení k Wi-Fi nebo smartphonu.

Majitele nejnovějších iPhonů potěší podpora interaktivní funkce Dynamic Island. Pro iOS i Android jsou k dispozici widgety, které umožňují ovládání na pár kliknutí. Robota a jeho stav můžete sledovat nejen v aplikaci, ale také přes Apple Watch. Samozřejmostí je podpora hlasových asistentů – kompatibilní jsou Google Assistant, Apple Siri a Amazon Alexa.

Myslí i na mazlíčky

Pokud máte doma psa, kočku či jiné domácí zvíře, oceníte relativně tichý chod – zejména při mopování – a další chytré funkce. Pomocí chytrého telefonu a aplikace lze uskutečnit videohovory. Díky reproduktorům a mikrofonu můžete se svým mazlíčkem dokonce vzájemně komunikovat.

Při spuštění kamery lze robota ovládat jako autíčko na dálkové ovládání. Musíte však počítat s menší prodlevou, která se projevuje i při videohovoru. Tato funkce kamery je ale poměrně zajímavá a umím si představit, že bych ji občas využil – například pro kontrolu toho, co se doma děje, nebo pro sledování průběhu úklidu.

Další funkcí je automatické zastavení vysávání a vyhnutí se mazlíčkovi, pokud ho robot zaznamená ve své blízkosti. Robot se vyhne širším obloukem, aby zvíře nevyděsil. Zajímavou a spíše zábavnou funkcí je také možnost pořídit během úklidu fotografii vašeho mazlíčka – mohou tak vzniknout opravdu zajímavé snímky.

Poslední vychytávkou je funkce hledání mazlíčka po domácnosti. Robot se může pohybovat po bytě a vyhledávat, kde se váš mazlíček nachází. Snadno tak zjistíte, kde v bytě zvířátko právě je, a pomocí kamery můžete i zkontrolovat, jak se mu daří.

Kvalita vysávání a mopování

Přejděme k jedné z nejdůležitějších částí, kterou je kvalita samotného úklidu. Velmi mě potěšilo, že Qrevo Curv dokáže díky inteligentním senzorům a pokročilým algoritmům detekovat silně znečištěné oblasti a díky vysokému sacímu výkonu je důkladně uklidit. Tuto schopnost jsem ocenil zejména při vysávání koberců v obýváku a ložnici. Většinou jsem v celé domácnosti používal střední výkon, který byl plně dostačující, avšak perfektní výsledky byly dosaženy i na nejnižší výkon – ideální, pokud jste doma a chcete minimalizovat hluk vysavače.

Výkon mopování byl rovněž vynikající. Pokud narazil na zaschlou skvrnu, robot ji detekoval a vrátil se, aby ji důkladně vyčistil. Skvěle čistí také podél stěn, kolem překážek, různých hran a v rozích. Nikdy se nestalo, že by stěny byly mokré od mopu nebo že by v rozích zůstala špína. Měl jsem pocit, že žádnou oblast nevynechal a vysál i vytřel velmi důkladně.

Robot se pohybuje pomocí hnacích kol s vysokou trakcí a díky svému výkonu zvládl mých 50 metrů čtverečních zhruba za 35 minut, včetně vysávání a mopování. Dříve jsem byl k robotickým vysavačům skeptický a nevěřil, že mohou nahradit klasický vysavač a mop, ale Roborock Qrevo Curv mě přesvědčil – úklid byl vždy dokonale provedený.

Závěrečné hodnocení

Co říci závěrem? Je jasné, že Roborock Qrevo Curv si zaslouží vysoké hodnocení. Má obrovský sací výkon, který vám perfektně vysaje i koberce, podvozek, který se umí zvednout, kartáče, do kterých se nezacuchají vlasy, a mopy, které dokonale vytřou. Dokovací stanice se za vás postará o praní i sušení mopů, dočerpávání vody do robota a vysypání smetí. Aplikace také disponuje mnoha chytrými funkcemi. Orientaci skvěle pomáhá LiDAR, přední kamera, ale také LED svítilna a řada senzorů. Robot rozpozná objekty, zvířata a další překážky, takže se nemusíte bát kolizí.

Za nejvýraznější nevýhodu považuji výšku vysavače kvůli „majáku“ na vrchu, kvůli kterému v mém případě nedokázal zajet pod gauč a jiný nízký nábytek. Nebýt tohoto nedostatku, byl by to jeden z nejlepších vysavačů na trhu. Bohužel si jej takto mnozí uživatelé nepořídí. Mezi menší zápory patří použití lesklých materiálů, které sice na začátku vypadají hezky, ale časem nejsou praktické. Jistě by řada uživatelů ocenila i češtinu v aplikaci, včetně hlasového ovládání v češtině.

Roborock Qrevo Curv je prvotřídní robotický vysavač, který nabízí špičkový výkon a inovativní funkce, které usnadní každodenní úklid v každé domácnosti. Vysoký sací výkon, kvalitní mopování, sofistikovaná umělá inteligence a intuitivní aplikace z něj činí ideální volbu pro každého, kdo hledá efektivní a snadno ovladatelný úklidový přístroj. I když cena 35 490 Kč může být vyšší než u některých konkurenčních modelů, za tento výkon a technologickou úroveň je to investice, která se rozhodně vyplatí.

Klady sací výkon, vysaje koberce

dokovací stanice obstará údržbu

orientace v prostoru, AI kamera, svítilna

aplikace a hlasoví asistenti

dostatečná výdrž na baterii

myslí na mazlíčky

chytré funkce a SmartPlan

zvedá podvozek, mop i kartáč Zápory vysoká cena

lesklé povrchy

nezajede pod nábytek

aplikace není v češtině

