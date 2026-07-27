Nálož slev na Nintendo eShop: nejnovější Civilizace 7, Assassin’s Creed či adept na hru roku

- Do obchodu Nintendo eShop dorazily s koncem července další zajímavé slevy
- Tentokrát je za výhodnější ceny k dispozici přes 3 000 titulů
- Mezi nimi jsou klasiky jako No Man’s Sky nebo rogue-like RPG Hades 2
Slevy v obchodě Nintendo eShop jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo víc jak 3 000 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří vesmírný sandbox No Man’s Sky, loňský vážný adept na hru roku Hades 2 nebo třeba japonsky laděný Assassin’s Creed Shadows.
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Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo eShop a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo eShop ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo eShop. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.
No Man’s Sky
- Sleva: 60 % (původní cena 1 199 Kč, nyní 479,60 Kč)
- Žánr: vesmírný sandbox
- Hodnocení Metacritic: 83/100
- Platnost slevy: do 29. července 2026
No Man’s Sky patří mezi největší příběhy herního průmyslu poslední dekády. Z titulu, který byl po vydání kritizován za nesplněné sliby a nedostatek obsahu, se díky letům bezplatných aktualizací stal jeden z nejrozsáhlejších vesmírných sandboxů vůbec. Hráči mohou objevovat miliardy procedurálně generovaných planet, stavět základny, obchodovat nebo se vydat na průzkum neznámých galaxií.
Vývojáři ze studia Hello Games navíc hru neustále rozšiřují o nové mechaniky, expedice a vylepšení grafiky. Na Nintendo Switch 2 nabízí překvapivě komplexní zážitek, který si můžete užít i na cestách. Pokud vás láká vesmírná tematika a svoboda v hraní, jde o jednu z nejzajímavějších her v nabídce eShopu.