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Nálož slev na Nintendo eShop: nejnovější Civilizace 7, Assassin’s Creed či adept na hru roku

Jakub Fišer
Jakub Fišer 27. 7. 15:00
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Assassin's Creed Shadows
  • Do obchodu Nintendo eShop dorazily s koncem července další zajímavé slevy
  • Tentokrát je za výhodnější ceny k dispozici přes 3 000 titulů
  • Mezi nimi jsou klasiky jako No Man’s Sky nebo rogue-like RPG Hades 2

Slevy v obchodě Nintendo eShop jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo víc jak 3 000 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří vesmírný sandbox No Man’s Sky, loňský vážný adept na hru roku Hades 2 nebo třeba japonsky laděný Assassin’s Creed Shadows.

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Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo eShop a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo eShop ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo eShop. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

No Man’s Sky

  • Sleva: 60 % (původní cena 1 199 Kč, nyní 479,60 Kč)
  • Žánr: vesmírný sandbox
  • Hodnocení Metacritic: 83/100
  • Platnost slevy: do 29. července 2026

No Man’s Sky patří mezi největší příběhy herního průmyslu poslední dekády. Z titulu, který byl po vydání kritizován za nesplněné sliby a nedostatek obsahu, se díky letům bezplatných aktualizací stal jeden z nejrozsáhlejších vesmírných sandboxů vůbec. Hráči mohou objevovat miliardy procedurálně generovaných planet, stavět základny, obchodovat nebo se vydat na průzkum neznámých galaxií.

Vývojáři ze studia Hello Games navíc hru neustále rozšiřují o nové mechaniky, expedice a vylepšení grafiky. Na Nintendo Switch 2 nabízí překvapivě komplexní zážitek, který si můžete užít i na cestách. Pokud vás láká vesmírná tematika a svoboda v hraní, jde o jednu z nejzajímavějších her v nabídce eShopu.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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