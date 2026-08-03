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Jeden Copilot vládne všem: Microsoft se chystá sloučit AI nástroje do jedné super aplikace

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 8. 9:00
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Copilot ve Windows 11
  • Microsoft provozuje až příliš velké množství Copilotů
  • Redmondští chtějí část z nich nahradit jednou super aplikací s širokými schopnostmi
  • Má umět chatovat, programovat, nebo vykonávat práci přímo za uživatele

Umělá inteligence v podání Microsoftu nese jméno Copilot. Poprvé byla představena před třemi lety, od té doby ji redmondští integrovali všude, kam se dalo – do systému Windows, do počítačových i mobilních aplikací, do webových služeb apod. Dnes Microsoft nabízí nepřeberné množství Copilotů, což může být pro mnoho uživatelů matoucí. Naštěstí si v Redmondu tuto roztříštěnost uvědomují a chystají nápravu.

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Microsoft chystá jeden Copilot na všechno

Copilot umí v současné době nepřeberné množství věcí – chatovat, psát kód anebo v rámci agentických systémů provádět vybrané úlohy za uživatele. Kromě je ještě rozlišováno, zda se jedná o Copilot pro firmy anebo pro uživatele. Copilotů je zkrátka víc, než by bylo zdrávo, a proto v nich chce Microsoft udělat pořádek.

Windows 11 se mění v AI PC. Copilot přebírá kontrolu

Ředitel Microsoftu Satya Nadella při oznamování posledních finančních výsledků prozradil, že jeho firma připravuje „super aplikaci“, která bude sdružovat funkce hned několika Copilotů. Příchod této aplikace už dříve odhalil server Fortune, podle kterého by měla tato aplikace kombinovat následující služby:

  • Copilot chatbot
  • GitHub Copilot Coding Assistant
  • Copilot Cowork
  • Copilot Autopilot System

Super aplikace Copilot by měla dorazit ještě do konce letošního roku, dostupná má být jak pro firmy, tak pro běžné uživatele.

S podobným projektem přišla v letošním roce společnost OpenAI, která propojila služby ChatGPT Work, ChatGPT Chat a programovací nástroj Codex. Také Claude má do svého chatbota integrovanou funkci Cowork. Důvody těchto propojení jsou jednoduché – udržet uživatele co nejdéle v jedné aplikaci.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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