Jeden Copilot vládne všem: Microsoft se chystá sloučit AI nástroje do jedné super aplikace

- Microsoft provozuje až příliš velké množství Copilotů
- Redmondští chtějí část z nich nahradit jednou super aplikací s širokými schopnostmi
- Má umět chatovat, programovat, nebo vykonávat práci přímo za uživatele
Umělá inteligence v podání Microsoftu nese jméno Copilot. Poprvé byla představena před třemi lety, od té doby ji redmondští integrovali všude, kam se dalo – do systému Windows, do počítačových i mobilních aplikací, do webových služeb apod. Dnes Microsoft nabízí nepřeberné množství Copilotů, což může být pro mnoho uživatelů matoucí. Naštěstí si v Redmondu tuto roztříštěnost uvědomují a chystají nápravu.
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Microsoft chystá jeden Copilot na všechno
Copilot umí v současné době nepřeberné množství věcí – chatovat, psát kód anebo v rámci agentických systémů provádět vybrané úlohy za uživatele. Kromě je ještě rozlišováno, zda se jedná o Copilot pro firmy anebo pro uživatele. Copilotů je zkrátka víc, než by bylo zdrávo, a proto v nich chce Microsoft udělat pořádek.
Ředitel Microsoftu Satya Nadella při oznamování posledních finančních výsledků prozradil, že jeho firma připravuje „super aplikaci“, která bude sdružovat funkce hned několika Copilotů. Příchod této aplikace už dříve odhalil server Fortune, podle kterého by měla tato aplikace kombinovat následující služby:
- Copilot chatbot
- GitHub Copilot Coding Assistant
- Copilot Cowork
- Copilot Autopilot System
Super aplikace Copilot by měla dorazit ještě do konce letošního roku, dostupná má být jak pro firmy, tak pro běžné uživatele.
S podobným projektem přišla v letošním roce společnost OpenAI, která propojila služby ChatGPT Work, ChatGPT Chat a programovací nástroj Codex. Také Claude má do svého chatbota integrovanou funkci Cowork. Důvody těchto propojení jsou jednoduché – udržet uživatele co nejdéle v jedné aplikaci.