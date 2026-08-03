Obří únik týden před premiérou. Známe detailní parametry všech letošních Pixelů

- Příští týden spatří světlo světa nová generace smartphonů Google Pixel
- Na internet unikly jejich podrobné parametry
- Výbava se změní pouze kosmeticky, výrazněji naroste cena
Google příští týden představí již jedenáctou generaci smartphonů Pixel. Stejně jako loni se dočkáme čtyř samostatných modelů, přičemž každý z nich bude hlavním reprezentantem novinek operačního systému Android 17 a osobní Gemini Intelligence. Přestože nás od premiéry dělí ještě víc než týden, internetem kolují podrobné parametry všech chystaných novinek a jejich cen. Pojďme si tedy společně zkazit překvapení.
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Pixel 11: malý, ale šikovný
Začněme nejprve základním Pixelem 11, který potěší milovníky malých telefonů. Dostane totiž pouze 6,3″, díky kterému bude patřit mezi nejmenší telefony dneška – jeho fyzické rozměry mají být 152,8 × 72 × 8,6 mm, hmotnost pak bude 197 gramů. Potěší i vysoká odolnost IP68.
Pixel 11 dostane AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, špičkovým jasem 3 000 nitů a adaptivní obnovovací frekvencí 60-120 Hz. Součástí obrazovky bude čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 10,5Mpx selfie kamerku.
Na zadních fotoaparátech se překvapivě naše zdroje neshodnou. Zatímco server AndroidHeadlines hovoří o dvou kamerách, oficiální tiskové snímky zveřejněné informátorem @evleaks prokazatelně ukazují tři fotoaparáty. V tomto se více přikláníme právě k @evleaks – bylo by zvláštní, kdyby Google po roce vynechal teleobjektiv. Fotovýbava Pixelu 11 bude pravděpodobně následující:
- 48Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
- 13Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- Teleobjektiv se superzoomem až do 30× přiblížení
Všechny letošní Pixely bude pohánět čipset Google Tensor G6, který by překvapivě mohl být vůbec prvním komerčně dostupným čipsetem vyráběným 2nm procesem. Díky němu by mohl napravit loňské fiasko a přijít s důstojným výkonem a nízkou spotřebou. Čipset má být spárován s 12 nebo 16 GB RAM, a úložiště bude dostupné v kapacitách 256 a 512 GB – Google tak konečně přestane vyrábět telefony s 128GB pamětí.
V oblasti akumulátoru nás prakticky žádné změny nečekají – jeho kapacita má být 4 985 mAh, nabíjení bude možné jak kabelem (až 30 wattů), tak i bezdrátově, přičemž podporováno bude magnetické nabíjení standardu Qi2. Pixel 11 má být dostupná v barvách Fuchsia, Light Sterling, Moss, Midnight Haze.
Pixel 11 Pro: v hlavní roli světelná dioda
Nad základním Pixelem 11 bude tradičně stát model Pro, který v podobně velkém těle nabídne ještě lepší výbavu. Jeho 6,3″ OLED displej bude například disponovat vyšším rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů a „dynamičtější“ obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Také maximální jas bude vyšší, a to až 3 600 nitů. Díky decentně tenčím rámečkům bude Pixel 11 Pro o něco menší než jeho nejlevnější sourozenec – fyzické rozměry mají být 152,7 × 71,9 × 8,4 mm, hmotnost 204 gramů.
Pixel 11 Pro má být vybaven 42Mpx selfie kamerkou se světelností f/2.2 a úhlem záběru 103°, na zádech pak najdeme následující trojici fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní
- 48Mpx širokoúhlý s funkcí makro
- 48Mpx periskopický s 5× optickým zoomem (až 120× superzoom)
V širokém oválném modulu navíc najdeme barevnou diodu, která bude notifikovat na příchozí nebo zmeškané události. Stejně jako u smartphonů Nothing tak bude Google vybízet k tomu, abyste je pokládali displejem dolů.
Pixel 11 Pro dostane stejný čipset i kapacity pamětí jako základní model, podobně na tom bude i s kapacitou akumulátoru (4 850 mAh) a schopnostmi nabíjení – 30W po kabelu, anebo bezdrátově s podporou magnetického nabíjení. O výkon se bude opět starat čipset Google Tensor G6, ovšem v oblasti pamětí dojde oproti minulé generaci k výrazné korekci – zatímco u Pixelu 10 Pro byl základ 16/128 GB, u Pixelu 11 Pro to bude 12/256 GB, tedy méně RAM, zato více úložiště. V maximální výbavě bude možné pořídit variantu s 16 GB RAM a 1TB úložištěm.
Pixel 11 Pro má být nabízen v barvách Dune, Light Fog, Midnight Haze, Pine.
Pixel 11 Pro XL: to samé ve větším
Pokud by pro vás byl 6,3″ displej příliš malý, nabídne Google zvětšenou variantu Pixelu 11 Pro s přídomkem XL. Tento telefon dostane do výbavy 6,8″ obrazovku s rozlišením 1 344 × 2 992 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 3 600 nitů.
Kvůli většímu displeji je logicky nutné počítat s větším a těžším tělem – 162,7 × 76,5 × 8,5 mm a 226 gramů. Samozřejmostí je i větší akumulátor s kapacitou 5 115 mAh, u kterého bude překvapivě navýšen maximální nabíjecí výkon na 45 wattů. Telefon má být nabízen v několika paměťových variantách, přičemž stejně jako u Pixelu 11 Pro bude základem verze 12/256 GB.
Čipset i fotoaparáty mají být stejné jako u Pixelu 11 Pro, to samé platí i pro barevné varianty.
Pixel 11 Pro Fold: tenčí a lehčí skládačka
Ochuzeni nebudeme ani o ohebný Pixel Fold, který v letošní generaci nabídne pouze kosmetická vylepšení. Google se například údajně podařilo ztenčit tělo, které bude mít v pase tloušťku 5 mm v rozloženém a 10,1 mm ve složeném stavu. Potěší i snížení hmotnosti z 258 na 239 gramů.
Pixel 11 Pro Fold má být vybaven stejnou dvojicí displejů jako jeho předchůdce – 8″ vnitřní a 6,4″ vnější. V obou vnitřních displejích najdeme 10Mpx selfie kamerku, na zádech pak máme očekávat následující trojici kamer:
- 48Mpx hlavní
- 10,5Mpx širokoúhlá (s funkcí makro)
- 10,8Mpx periskopická s 5× optickým přiblížením
Součástí modulu s fotoaparáty bude i v tomto případě světelné rozhraní Pixel Glow notifikující na příchozí a zmeškané události.
Pixel 11 Pro Fold bude stejně jako jeho sourozence pohánět čipset Google Tensor G6, kapacita RAM bude buď 12 nebo 16 GB, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Akumulátor se má pyšnit kapacitou 4 806 mAh a podporou kabelového (až 30 wattů) i bezdrátového Qi2 nabíjení. Pixel 11 Pro Fold bude údajně dostupný ve dvou barvách – Midnight Haze a Pine.
Evropské ceny
Letošní Pixely budou představeny příští středu 12. srpna, jejich ceny mají startovat na následujících částkách:
- Pixel 11 za 999 eur
- Pixel 11 Pro za 1 199 eur
- Pixel 11 Pro XL za 1 399 eur
- Pixel 11 Pro Fold za 1 999 eur
Oproti loňské generaci je tak patrné zdražení, které je ale částečně kompenzované vyššími základními paměťovými variantami.