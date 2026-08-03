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Obří únik týden před premiérou. Známe detailní parametry všech letošních Pixelů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 8. 8:00
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  • Příští týden spatří světlo světa nová generace smartphonů Google Pixel
  • Na internet unikly jejich podrobné parametry
  • Výbava se změní pouze kosmeticky, výrazněji naroste cena

Google příští týden představí již jedenáctou generaci smartphonů Pixel. Stejně jako loni se dočkáme čtyř samostatných modelů, přičemž každý z nich bude hlavním reprezentantem novinek operačního systému Android 17 a osobní Gemini Intelligence. Přestože nás od premiéry dělí ještě víc než týden, internetem kolují podrobné parametry všech chystaných novinek a jejich cen. Pojďme si tedy společně zkazit překvapení.

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Kapitoly
Pixel 11: malý, ale šikovný
Pixel 11 Pro: v hlavní roli světelná dioda
Pixel 11 Pro XL: to samé ve větším
Pixel 11 Pro Fold: tenčí a lehčí skládačka
Evropské ceny

Pixel 11: malý, ale šikovný

Začněme nejprve základním Pixelem 11, který potěší milovníky malých telefonů. Dostane totiž pouze 6,3″, díky kterému bude patřit mezi nejmenší telefony dneška – jeho fyzické rozměry mají být 152,8 × 72 × 8,6 mm, hmotnost pak bude 197 gramů. Potěší i vysoká odolnost IP68.

Google Pixel 11 na uniklém tiskovém snímku

Pixel 11 dostane AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, špičkovým jasem 3 000 nitů a adaptivní obnovovací frekvencí 60-120 Hz. Součástí obrazovky bude čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 10,5Mpx selfie kamerku.

Na zadních fotoaparátech se překvapivě naše zdroje neshodnou. Zatímco server AndroidHeadlines hovoří o dvou kamerách, oficiální tiskové snímky zveřejněné informátorem @evleaks prokazatelně ukazují tři fotoaparáty. V tomto se více přikláníme právě k @evleaks – bylo by zvláštní, kdyby Google po roce vynechal teleobjektiv. Fotovýbava Pixelu 11 bude pravděpodobně následující:

  • 48Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
  • 13Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
  • Teleobjektiv se superzoomem až do 30× přiblížení

Fotoaparát smartphonu Google Pixel 11

Všechny letošní Pixely bude pohánět čipset Google Tensor G6, který by překvapivě mohl být vůbec prvním komerčně dostupným čipsetem vyráběným 2nm procesem. Díky němu by mohl napravit loňské fiasko a přijít s důstojným výkonem a nízkou spotřebou. Čipset má být spárován s 12 nebo 16 GB RAM, a úložiště bude dostupné v kapacitách 256 a 512 GB – Google tak konečně přestane vyrábět telefony s 128GB pamětí.

Smartphone Google Pixel 11
Smartphone Google Pixel 11

V oblasti akumulátoru nás prakticky žádné změny nečekají – jeho kapacita má být 4 985 mAh, nabíjení bude možné jak kabelem (až 30 wattů), tak i bezdrátově, přičemž podporováno bude magnetické nabíjení standardu Qi2. Pixel 11 má být dostupná v barvách Fuchsia, Light Sterling, Moss, Midnight Haze.

Google Pixel 11 ve všech barvách

Pixel 11 Pro: v hlavní roli světelná dioda

Nad základním Pixelem 11 bude tradičně stát model Pro, který v podobně velkém těle nabídne ještě lepší výbavu. Jeho 6,3″ OLED displej bude například disponovat vyšším rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů a „dynamičtější“ obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Také maximální jas bude vyšší, a to až 3 600 nitů. Díky decentně tenčím rámečkům bude Pixel 11 Pro o něco menší než jeho nejlevnější sourozenec – fyzické rozměry mají být 152,7 × 71,9 × 8,4 mm, hmotnost 204 gramů.

Pixel 11 Pro má být vybaven 42Mpx selfie kamerkou se světelností f/2.2 a úhlem záběru 103°, na zádech pak najdeme následující trojici fotoaparátů:

  • 50Mpx hlavní
  • 48Mpx širokoúhlý s funkcí makro
  • 48Mpx periskopický s 5× optickým zoomem (až 120× superzoom)

V širokém oválném modulu navíc najdeme barevnou diodu, která bude notifikovat na příchozí nebo zmeškané události. Stejně jako u smartphonů Nothing tak bude Google vybízet k tomu, abyste je pokládali displejem dolů.

Pixel 11 Pro dostane stejný čipset i kapacity pamětí jako základní model, podobně na tom bude i s kapacitou akumulátoru (4 850 mAh) a schopnostmi nabíjení – 30W po kabelu, anebo bezdrátově s podporou magnetického nabíjení. O výkon se bude opět starat čipset Google Tensor G6, ovšem v oblasti pamětí dojde oproti minulé generaci k výrazné korekci – zatímco u Pixelu 10 Pro byl základ 16/128 GB, u Pixelu 11 Pro to bude 12/256 GB, tedy méně RAM, zato více úložiště. V maximální výbavě bude možné pořídit variantu s 16 GB RAM a 1TB úložištěm.

Pixel 11 Pro má být nabízen v barvách Dune, Light Fog, Midnight Haze, Pine.

Pixel 11 Pro XL: to samé ve větším

Pokud by pro vás byl 6,3″ displej příliš malý, nabídne Google zvětšenou variantu Pixelu 11 Pro s přídomkem XL. Tento telefon dostane do výbavy 6,8″ obrazovku s rozlišením 1 344 × 2 992 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 3 600 nitů.

Kvůli většímu displeji je logicky nutné počítat s větším a těžším tělem – 162,7 × 76,5 × 8,5 mm a 226 gramů. Samozřejmostí je i větší akumulátor s kapacitou 5 115 mAh, u kterého bude překvapivě navýšen maximální nabíjecí výkon na 45 wattů. Telefon má být nabízen v několika paměťových variantách, přičemž stejně jako u Pixelu 11 Pro bude základem verze 12/256 GB.

Čipset i fotoaparáty mají být stejné jako u Pixelu 11 Pro, to samé platí i pro barevné varianty.

Pixel 11 Pro Fold: tenčí a lehčí skládačka

Ochuzeni nebudeme ani o ohebný Pixel Fold, který v letošní generaci nabídne pouze kosmetická vylepšení. Google se například údajně podařilo ztenčit tělo, které bude mít v pase tloušťku 5 mm v rozloženém a 10,1 mm ve složeném stavu. Potěší i snížení hmotnosti z 258 na 239 gramů.

Skládačka Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold má být vybaven stejnou dvojicí displejů jako jeho předchůdce – 8″ vnitřní a 6,4″ vnější. V obou vnitřních displejích najdeme 10Mpx selfie kamerku, na zádech pak máme očekávat následující trojici kamer:

  • 48Mpx hlavní
  • 10,5Mpx širokoúhlá (s funkcí makro)
  • 10,8Mpx periskopická s 5× optickým přiblížením

Součástí modulu s fotoaparáty bude i v tomto případě světelné rozhraní Pixel Glow notifikující na příchozí a zmeškané události.

Pixel 11 Pro Fold bude stejně jako jeho sourozence pohánět čipset Google Tensor G6, kapacita RAM bude buď 12 nebo 16 GB, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Akumulátor se má pyšnit kapacitou 4 806 mAh a podporou kabelového (až 30 wattů) i bezdrátového Qi2 nabíjení. Pixel 11 Pro Fold bude údajně dostupný ve dvou barvách – Midnight Haze a Pine.

Evropské ceny

Letošní Pixely budou představeny příští středu 12. srpna, jejich ceny mají startovat na následujících částkách:

  • Pixel 11 za 999 eur
  • Pixel 11 Pro za 1 199 eur
  • Pixel 11 Pro XL za 1 399 eur
  • Pixel 11 Pro Fold za 1 999 eur

Oproti loňské generaci je tak patrné zdražení, které je ale částečně kompenzované vyššími základními paměťovými variantami.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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