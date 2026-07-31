Apple opět dominuje. iPhony a Macy posunuly kvartální výsledky na historický vrchol

- Apple má za sebou další veleúspěšný kvartál
- Firma z Cupertina ohlásila rekordní tržby i zisk
- Tahounem finančních výsledků se staly iPhony, Macy a služby
Apple se v noci na dnešek pochlubil výsledky svého hospodaření za duben až červen letošního roku. Pro Apple se jednalo o nejúspěšnější druhý kvartál v historii – téměř ve všech odvětvích firma z Cupertina rostla a podařilo se jí navýšit jak tržby, tak i zisk. Výsledky společnosti naposledy prezentoval v hovoru s investory odcházející šéf Applu Tim Cook.
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Apple je stále fungující mašina na peníze
V druhém letošním čtvrtletí Apple utržil 109,417 miliard dolarů (asi 2,3 bilionů korun), což je meziroční nárůst o 16 procent. Čistý zisk dokonce narostl o 27 procent na 29,789 miliard dolarů (asi 625,6 miliard korun).
Applu se podařilo navzdory paměťové krizi navyšovat množství prodaného hardwaru. Gigant z Cupertina totiž zpočátku nebyl nucen díky dlouhodobým smlouvám s dodavateli zvyšovat ceny produktů, čímž došlo k nevídanému paradoxu – některé výrobky s logem nakousnutého jablíčka vycházely ve srovnání s konkurencí překvapivě levně. Teprve na konci června musel Apple sáhnout k úpravám cen, což postihlo zejména počítače a tablety. Předpokládá se, že iPhony zdraží rovněž, ale až se zářijovým příchodem nové generace.
V uplynulém kvartále byly právě iPhony největším generátorem tržeb. Z hlediska jednotlivých segmentů vypadaly příjmy Applu následovně:
- iPhone: 54,252 miliardy USD (o 22 procent více než loni)
- Mac: 10,352 miliardy USD (o 29 procent více)
- iPad: 6,191 miliardy USD (o 6 procent méně)
- Příslušenství: 7,883 miliardy USD (o 6 procent více)
- Služby: 30,739 miliardy USD (o 12 procent více)
Jak je vidět, příjmy Applu rostly ve všech odvětvích kromě tabletů iPad, naopak největší nárůst tržeb zaznamenaly počítače Mac, na čemž se nemalou měrou podepsal levný MacBook Neo. Velice silné byly i prodeje iPhonů – je možné, že zákazníci vyhlíží blížící se zdražování, a proto s koupí nového iPhonu neotáleli. Rostoucí základna zařízení s nakousnutým jablkem pak Applu přináší další příjmy z předplatných a dalších služeb – v tomto segmentu Apple meziročně vyrostl, byť ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o zanedbatelný pokles.
Navzdory silným kvartálním výsledkům klesla cena akcií Applu o 5 procent, čímž hodnota firmy opět spadla pod tento týden překonaných 5 bilionů dolarů. Nepochybujeme ale, že se gigant z Cupertina nad tuto hranici opět dostane, tentokráte však již pod vedením nového šéfa Johna Ternuse.