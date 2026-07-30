Apple spustil vlastní pronájem iPhonů a Maců. V Česku máme dávno levnější alternativu

- Apple na domácím americkém trhu rozjel službu pronájmu svých produktů předem prověřeným zákazníkům
- Za hranice USA zatím Apple Upgrade expandovat nechce, i v Česku ale máme podobné alternativy
- Tou nejlepší je služba Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti, která je dokonce v mnoha ohledech levnější než pronájem od Applu v USA
Apple ve Spojených státech spustil novou službu nazvanou Apple Upgrade. Zákazníkům umožňuje pořídit si iPhone, iPad, Mac nebo Apple Watch formou dlouhodobého pronájmu, za který každý měsíc platí předem stanovenou částku. Po skončení smlouvy si mohou zařízení odkoupit, vrátit, případně jej vyměnit za novější model a uzavřít další pronájem.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Nový iPhone od 380 korun měsíčně
Apple Upgrade vznikl ve spolupráci se společností Klarna a ve Spojených státech nahrazuje dosavadní programy iPhone Upgrade Program a iPhone Payments. Sjednat jej lze prostřednictvím internetového Apple Storu, aplikace Apple Store i v kamenných prodejnách společnosti.
Apple has officially launched 'Apple Upgrade,' a new product leasing program provided by Klarna in the United States 🚨
Apple Upgrade offers 12 and 24-month leasing options for iPhone and Apple Watch, and 24 and 36-month leasing options for Mac and iPad. Leasing prices start as… pic.twitter.com/twzdW4xOEd
— Apple Hub (@theapplehub) July 28, 2026
Délka pronájmu se liší podle typu zařízení. V případě iPhonů a Apple Watch si zákazník může vybrat mezi 12 a 24 měsíci, zatímco u Maců a iPadů Apple nabízí smlouvu na 24 nebo 36 měsíců. Nejlevnější iPhony lze získat od 17,99 dolaru měsíčně (asi 380 korun), Apple Watch a iPady od 11,99 dolaru (asi 250 korun) a počítače Mac od 24,99 dolaru měsíčně (530 korun).
Konkrétní měsíční částka závisí na zvoleném modelu, délce pronájmu a případném využití služby Apple Trade In. Odevzdáním svého stávajícího zařízení může zákazník pravidelné platby dále snížit. Uživatelé Apple Card navíc získají z jednotlivých splátek 3% odměnu Daily Cash. O klasický nákup na splátky ovšem nejde. Zařízení zůstává během programu majetkem poskytovatele pronájmu a po skončení sjednané doby je nutné rozhodnout, co s ním bude dál. Zákazník jej může vrátit a program opustit, doplatit stanovenou částku a zařízení si ponechat, nebo uzavřít novou smlouvu a přejít na aktuální generaci.
Pronájem má i několik „ale“
Získání nového zařízení není automatické. Klarna před schválením žádosti ověřuje bonitu zájemce, samotná kontrola však podle Applu nemá ovlivnit jeho úvěrové skóre. Předčasné ukončení pronájmu může být spojeno s poměrně vysokými poplatky a poškození, ztráta nebo krádež zařízení mohou znamenat další náklady. Pojištění AppleCare totiž není automatickou součástí měsíční platby, přestože se o tom dříve spekulovalo. Můžete si jej však přikoupit.
Pokud uživatel na konci smlouvy zařízení nevrátí, neodkoupí ani nevymění, pronájem se může až na šest měsíců přepnout do režimu s měsíčním prodlužováním. Pravidelná platba se přitom může zvýšit. Jestliže zákazník nezareaguje ani poté, bude mu účtována částka potřebná k odkoupení zařízení. Program je zatím určen výhradně obyvatelům Spojených států a Apple případné rozšíření do dalších zemí neoznámil. Pro získání iPhonu je navíc nutné zvolit jednoho z podporovaných amerických operátorů, tedy AT&T, T-Mobile nebo Verizon.
V Česku máme podobnou a levnější možnost
Čeští zákazníci ale na obdobný program Applu čekat nemusejí. Pronájem elektroniky u nás nabízí například Mobil Pohotovost prostřednictvím služby Cashtec Upgrade, kterou provozuje ve spolupráci se společností Home Credit. Do nabídky jsou zařazeny aktuální iPhony, ale také další elektronika včetně vybraných MacBooků, telefonů ostatních značek nebo herních konzolí.
Princip je podobný jako u americké novinky. Zákazník nehradí celou prodejní cenu zařízení, ale pouze pravidelný měsíční pronájem. Po uplynutí dvou let telefon či počítač vrátí a může si vybrat novější model. Služba tak cílí především na uživatele, kteří chtějí používat aktuální zařízení, ale nechtějí pokaždé řešit jeho nákup a následný prodej na bazaru.
|Zařízení
|Měsíční pronájem u Applu (bez DPH)
|Doba pronájmu
|Měsíční nájem u Mobil Pohotovosti
|iPhone 17e
|od 17,99 USD (cca 380 Kč)
|24 měsíců
|od 449 Kč vč. DPH
|iPhone 17
|od 22,99 USD (cca 480 Kč)
|24 měsíců
|od 439 Kč vč. DPH
|iPhone Air
|od 28,99 USD (cca 610 Kč)
|24 měsíců
|aktuálně není v nabídce pronájmu
|iPhone 17 Pro
|od 31,99 USD (cca 670 Kč)
|24 měsíců
|od 699 Kč vč. DPH
|iPhone 17 Pro Max
|od 31,99 USD (cca 670 Kč)*
|24 měsíců
|od 898 Kč vč. DPH
|MacBook Air M5
|od 24,99 USD (cca 530 Kč)
|36 měsíců
|od 619 Kč vč. DPH
|MacBook Pro M5, M5 Pro a M5 Max
|od 38,99 USD (cca 820 Kč)
|36 měsíců
|aktuálně není v nabídce pronájmu
|MacBook Neo
|aktuálně není v nabídce pronájmu
|36 měsíců
|od 399 Kč vč. DPH
|iMac M4
|od 28,99 USD (cca 610 Kč)
|36 měsíců
|aktuálně není v nabídce pronájmu
|iPad Air
|od 15,99 USD (cca 340 Kč)
|36 měsíců
|aktuálně není v nabídce pronájmu
|iPad Pro
|od 24,99 USD (cca 530 Kč)
|36 měsíců
|od 518 Kč vč. DPH
|iPad mini
|od 11,99 USD (cca 250 Kč)
|36 měsíců
|od 249 Kč vč. DPH
*Apple na hlavní stránce programu zveřejňuje částku 31,99 dolaru pro řadu iPhone 17 Pro, ale samostatnou nejnižší sazbu pro variantu Pro Max v přehledu neuvádí. Ceny programu Apple Upgrade jsou samozřejmě bez DPH, protože daň si každý stát v USA určuje sám.
Výše úspory závisí na konkrétním modelu a také na tom, jak dlouho by jej zákazník při běžném nákupu používal. Pronájem může dávat smysl zejména lidem, kteří telefon pravidelně obměňují přibližně po dvou letech. Naopak uživatelé, kteří si zařízení nechávají čtyři nebo pět let, mohou z dlouhodobého hlediska výhodněji vyjít s klasickým nákupem.
Cashtec Upgrade má také výhodu v podobě záručního servisu po celou dobu pronájmu. V případě uznané reklamace nabízí Mobil Pohotovost bezplatné zapůjčení náhradního zařízení. Celý proces lze vyřídit online, přičemž Home Credit před dokončením objednávky posuzuje způsobilost zájemce, konkrétně příjmy a výdaje, stávající závazky, platební historii i záznamy v registrech SOLUS, NRKI a BRKI. Prověřit může také insolvenční rejstřík nebo evidenci exekucí. Rozhodnutí může proběhnout automaticky na základě individuálního rizikového profilu; přesný způsob výpočtu ani minimální požadovaný příjem však společnost veřejně neuvádí.