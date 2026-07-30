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Hodinky a chytrý prsten v jednom? Novinka značky Casio nabízí to nejlepší z obou světů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 30. 7. 12:00
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Hybridní hodinko-prsten Casio CRW-H001M-8
  • Casio představilo nový typ nositelné elektroniky a nutno dodat, že jde o opravdu originální počin
  • Vypadá jako digitální hodinky, ale ve skutečnosti je to prsten
  • Novinka pojmenovaná CRW-H001M-8 vypadá až překvapivě schopně

Společnost Casio je známá hlavně výrobou hodinek, nicméně zhruba před dvěma lety vstoupil tento výrobce do segmentu prstenů. V podání Casia se nicméně nejedná o klasický prsten, jako spíše o tradiční hodinky zmenšené do takové míry, že je lze nosit na prstě. Jedná se o poměrně bizarní elektroniku, ale setkala se s úspěchem a nyní přichází nová generace, která prošla dramatickou proměnou.

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Miniaturní hodinky se mění na chytrý prsten

Novinka od Casia s označením CRW-H001M-8 vypadá velmi podobně jako všechny předchozí hodinko-prsteny této značky. Jedná se zkrátka o miniaturní a svým způsobem roztomilé digitální hodinky, které se nosí na prstě. Nová generace ale prošla opravdu výraznou modernizací a dostala do vínku senzory, které posunuly její funkčnost na úplně novou úroveň.

Hybridní hodinko-prsten Casio CRW-H001M-8
Hybridní hodinko-prsten Casio CRW-H001M-8

Zatímco předchozí modely uměly vlastně jen ukazovat čas a datum nebo poskytnout uživateli stopky či budík (inu, jako hodinky), nový model se přetransformoval do plnohodnotného chytrého prstenu. Díky nově přidaným senzorům umí měřit zdravotní funkce a nabízí i sportovní režimy. To vše v designu absolutní klasiky od Casia.

Funkce jako u nejlepších chytrých prstenů

Hodinko-prsten Casio CRW-H001M-8 nabízí šasi vyrobené z nerezové oceli, které je odolné vůči vodě a na horní straně se nachází LCD displej s LED podsvícením. Ten zobrazuje čas, datum a s nimi související funkce, takže zdravotní a fitness data jsou k dispozici přes telefon, v doprovodné aplikaci AIZO Ring. Propojení s telefonem obstarává Bluetooth.

Biometrické funkce zahrnují například monitorování srdečního tepu, měření okysličení krve i tělesné teploty, analýzu spánku nebo sledování menstruačního cyklu u žen. Z fitness funkcí nabízí třeba počítání kroků, měření spálených kalorií a neschází ani dedikované sportovní režimy (chůze, běh, cyklistika a podobně).

Hybridní hodinko-prsten Casio CRW-H001M-8
Hybridní hodinko-prsten Casio CRW-H001M-8

Vestavěná baterie nabízí výdrž při využívání všech funkcí okolo 4 až 6 dnů, což je takový průměr a v pohotovostním režimu se výdrž může vyšplhat až na 25 dnů. Pokud ale budete používat tento přístroj jen jako digitální hodinky, bez chytrých funkcí a monitorování zdraví a sportu, výdrž na jedno nabití by se měla pohybovat až okolo 2 let.



Chytrý prsten od japonské firmy Casio



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Dostupné velikosti

  • CRW-H001S-8 (Small / č. 9): vnitřní průměr 19,3 mm, obvod 60,7 mm
  • CRW-H001M-8 (Medium / č. 10): vnitřní průměr 20,1 mm, obvod 63,1 mm
  • CRW-H001L-8 (Large / č. 11): vnitřní průměr 20,9 mm, obvod 65,6 mm

Vlastnosti a funkce

  • Rozměry: 25,3 × 19,5 × 6 mm
  • Hmotnost: 19 g
  • Materiál pouzdra a lunety: Nerezová ocel
  • Voděodolnost: Voděodolné pro běžné každodenní použití
  • Displej: LCD s bílým LED podsvícením
  • Konektivita: Bluetooth
  • Doprovodná aplikace: AIZO Ring (Android 7.0+, iOS 13+ a HarmonyOS)
  • Výdrž baterie: Až 4–6 dní na jedno nabití (chytrý modul), až 25 dní v pohotovostním režimu
  • Baterie hodinek: Přibližně 2 roky
  • Zdravotní funkce: Nepřetržité sledování tepové frekvence, měření saturace kyslíku v krvi (SpO₂), sledování tělesné teploty, analýza spánku, zdravotní přehledy, správa menstruačního cyklu
  • Fitness funkce: Počítání kroků, sledování spálených kalorií, chůze, běh, cyklistika, tréninkový deník a analýza tréninku
  • Chytré funkce: Upozornění vibracemi na hovory a zprávy, tichý budík, připomínky kalendáře, vlastní připomínky a upozornění na zdravotní odchylky
Aplikace AIZO Ring
Aplikace AIZO Ring

Cena a dostupnost

Zajímavá hybridní novinka Casio CRW-H001M-8 se začala prodávat v Číně, kde stojí 1 990 jüanů (cca 7 500 korun včetně DPH). Postupně by se však tento hodinko-prsten měl rozšířit i na globální trhy, jeho dostupnost však bude pravděpodobně silně omezená a například na čínském trhu je již zcela vyprodán.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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