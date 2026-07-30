Hodinky a chytrý prsten v jednom? Novinka značky Casio nabízí to nejlepší z obou světů

- Casio představilo nový typ nositelné elektroniky a nutno dodat, že jde o opravdu originální počin
- Vypadá jako digitální hodinky, ale ve skutečnosti je to prsten
- Novinka pojmenovaná CRW-H001M-8 vypadá až překvapivě schopně
Společnost Casio je známá hlavně výrobou hodinek, nicméně zhruba před dvěma lety vstoupil tento výrobce do segmentu prstenů. V podání Casia se nicméně nejedná o klasický prsten, jako spíše o tradiční hodinky zmenšené do takové míry, že je lze nosit na prstě. Jedná se o poměrně bizarní elektroniku, ale setkala se s úspěchem a nyní přichází nová generace, která prošla dramatickou proměnou.
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Miniaturní hodinky se mění na chytrý prsten
Novinka od Casia s označením CRW-H001M-8 vypadá velmi podobně jako všechny předchozí hodinko-prsteny této značky. Jedná se zkrátka o miniaturní a svým způsobem roztomilé digitální hodinky, které se nosí na prstě. Nová generace ale prošla opravdu výraznou modernizací a dostala do vínku senzory, které posunuly její funkčnost na úplně novou úroveň.
Zatímco předchozí modely uměly vlastně jen ukazovat čas a datum nebo poskytnout uživateli stopky či budík (inu, jako hodinky), nový model se přetransformoval do plnohodnotného chytrého prstenu. Díky nově přidaným senzorům umí měřit zdravotní funkce a nabízí i sportovní režimy. To vše v designu absolutní klasiky od Casia.
Funkce jako u nejlepších chytrých prstenů
Hodinko-prsten Casio CRW-H001M-8 nabízí šasi vyrobené z nerezové oceli, které je odolné vůči vodě a na horní straně se nachází LCD displej s LED podsvícením. Ten zobrazuje čas, datum a s nimi související funkce, takže zdravotní a fitness data jsou k dispozici přes telefon, v doprovodné aplikaci AIZO Ring. Propojení s telefonem obstarává Bluetooth.
Biometrické funkce zahrnují například monitorování srdečního tepu, měření okysličení krve i tělesné teploty, analýzu spánku nebo sledování menstruačního cyklu u žen. Z fitness funkcí nabízí třeba počítání kroků, měření spálených kalorií a neschází ani dedikované sportovní režimy (chůze, běh, cyklistika a podobně).
Vestavěná baterie nabízí výdrž při využívání všech funkcí okolo 4 až 6 dnů, což je takový průměr a v pohotovostním režimu se výdrž může vyšplhat až na 25 dnů. Pokud ale budete používat tento přístroj jen jako digitální hodinky, bez chytrých funkcí a monitorování zdraví a sportu, výdrž na jedno nabití by se měla pohybovat až okolo 2 let.
Dostupné velikosti
- CRW-H001S-8 (Small / č. 9): vnitřní průměr 19,3 mm, obvod 60,7 mm
- CRW-H001M-8 (Medium / č. 10): vnitřní průměr 20,1 mm, obvod 63,1 mm
- CRW-H001L-8 (Large / č. 11): vnitřní průměr 20,9 mm, obvod 65,6 mm
Vlastnosti a funkce
- Rozměry: 25,3 × 19,5 × 6 mm
- Hmotnost: 19 g
- Materiál pouzdra a lunety: Nerezová ocel
- Voděodolnost: Voděodolné pro běžné každodenní použití
- Displej: LCD s bílým LED podsvícením
- Konektivita: Bluetooth
- Doprovodná aplikace: AIZO Ring (Android 7.0+, iOS 13+ a HarmonyOS)
- Výdrž baterie: Až 4–6 dní na jedno nabití (chytrý modul), až 25 dní v pohotovostním režimu
- Baterie hodinek: Přibližně 2 roky
- Zdravotní funkce: Nepřetržité sledování tepové frekvence, měření saturace kyslíku v krvi (SpO₂), sledování tělesné teploty, analýza spánku, zdravotní přehledy, správa menstruačního cyklu
- Fitness funkce: Počítání kroků, sledování spálených kalorií, chůze, běh, cyklistika, tréninkový deník a analýza tréninku
- Chytré funkce: Upozornění vibracemi na hovory a zprávy, tichý budík, připomínky kalendáře, vlastní připomínky a upozornění na zdravotní odchylky
Cena a dostupnost
Zajímavá hybridní novinka Casio CRW-H001M-8 se začala prodávat v Číně, kde stojí 1 990 jüanů (cca 7 500 korun včetně DPH). Postupně by se však tento hodinko-prsten měl rozšířit i na globální trhy, jeho dostupnost však bude pravděpodobně silně omezená a například na čínském trhu je již zcela vyprodán.