Recenze Honor Magic V3: inovací se nebojí, většinu z nich oceníte

Honor se postupně vypracoval do role hlavního konkurenta jihokorejského Samsungu v segmentu velkých skládacích telefonů. Co víc, v očích některých zákazníků je po všech směrech lepší. Prim hraje především maximálně tenká konstrukce, se kterou se Samsung vlastně vůbec nedá srovnat.

V lednu jsme si ukázali, že již předchozí generace Magic V2 měla v tomto ohledu hodně co nabídnout. Když na to ale přišlo, vaz jí zlomil software a několik drobností z výbavy. Dobrou zprávou je, že hodně z toho Honor opravil. Výsledek okořenil ještě tenčí konstrukcí než vloni a funkcemi umělé inteligence. A voilà, Honor Magic V3 je tady. Podaří se mu tentokrát trumfnout Samsung Galaxy Z Fold 6, který nenasadil laťku o mnoho výš než letos?

Nejnovější skládací telefon Honor Magic V3 se na českém trhu prodává za 48 990 Kč včetně DPH, tedy za stejnou cenu jako předchozí generace, nicméně tuto částku lze výrazně snížit díky slevovému kuponu. Hovoříme o variantě s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Pro srovnání, ve stejné konfiguraci vyjde konkurenční Z Fold 6 na 52 490 Kč. Budeme-li u Honoru brát v potaz slevu po aplikaci kuponu, je skládačka od Samsungu o 11 tisíc Kč dražší.

Při nákupu od 5. do 29. září získáte navíc zdarma slevový kupon v hodnotě 7 500 Kč, Honor Magic-Pen v hodnotě 2 490 Kč, 66W nabíječku a službu Honor Care+, která zahrnuje šestiměsíční záruku na výměnu displeje. Díky slevovému kuponu tak pořizovací cena této elegantní skládačky klesne na 41 490 Kč včetně DPH. Zakoupit jej lze výhradně na Alza.cz.

Obsah balení

Z loňska si Honor převzal velkolepé, opulentní prodejní balení. Box je stejně velký a až na jiný vyrytý název je vlastně totožný. Uvnitř se nachází skládačka samotná, sponka na SIM, USB-C kabel a obal zhotovený z umělé kůže, kterému nechybí i stojánek; leč o pořádný parník méně praktický než vloni.

K pouzdru mám jednu výtku. Je sice fajn, že jej výrobce bezplatně přibalil. Nicméně kryt je rozdělen na dvě části: zadní kryt a přední tenkou linku ochraňující venkovní displej. Ta se však musí na stranu telefonu lepit. Instalace je celkem nekomfortní a pokud si to po pár dnech rozmyslíte, musíte tupým nožíkem nebo tak něčím sundávat přilepený plast k tělu telefonu. Nic moc nápad – vloni to měl Honor vyřešené lépe.

Honor posouvá hranice designu

Čínský Honor působí na trhu se skládacími telefony velice zajímavě. Namísto aby se slepě připojil k trendu, který započal někdo jiný, rozhodl se přijít s něčím novým – zaměřuje se na tenkou konstrukci při zachování co možná nejlepší výbavy. Výsledek? Naprostá paráda.

Nechám hovořit čísla. Ve složeném/uzavřeném stavu má Honor na výšku 156,6 milimetru, na šířku 74 milimetrů a tlustý je pouze 9,3 milimetru. Hmotnost se zastavila na 230 gramech. V rozevřeném stavu je pak profil zařízení tenoučký 4,4 milimetru.

Ve srovnání s loňským bratrem je tenčí skoro o půl milimetru a lehčí o 7 gramů. Je to skoro neuvěřitelné, že Honor dokáže takto masivně inovovat, zatímco výbavu rozšířilo například bezdrátové nabíjení, jehož cívka sama o sobě nějaké ty milimetry přidá. Jen pro srovnání, vlajka od Samsungu je tlustá 12,1 milimetru a váží 239 gramů. To asi nepotřebuje komentář…

Jinak samotný vzhled se mezigeneračně nikterak zásadně neproměnil. Rámeček z hořčíkové slitiny tentokrát oblékl matnou lesklou úpravu, zatímco lesklý hřbet ukrývající titanovou ohýbací konstrukci působí sympatickým kontrastním dojmem. Záda jsou z matného skla, ale chybí jim lepší ochrana před otisky prstů. Masivní fotomodul s osmiúhelníkovým obrysem poukazuje na inspiraci u Magic 6 Pro a telefonu dodává prémiový, manažerský styl, což je ostatně cílem řady Magic.

Pochválit musím i kvalitu zpracování. Na to, jak je telefon tenoučký, se do „protisměru“ prohýbá jen trochu a celá konstrukce drží i při snaze o jemné ohnutí. V porovnání s loňským ročníkem přibyla i odolnost IPX8, která zajišťuje rezistenci i při ponoření do 2,5 metru až na 30 minut.

Pant je pevný, obě poloviny na sebe přímo doléhají, a působí, že vydrží alespoň 2 roky běžného zacházení. Nicméně při otevírání a zavírání jsem si zhruba při 110° otevřeného těla všiml pravidelného lupání. Konstrukce je tedy dobrá, ale není perfektní. Pro změnu v tomto ohledu jsou Korejci stále technologicky o něco lepší. Na druhou stranu, ti už za sebou mají šest generací, Honor jen tři.

Pokud byste vedle sebe položili Honor Magic V3 a Samsung Galaxy Z Fold 6 a porovnali, který se pohodlněji otevírá, vyhrál by Samsung. Honor v tomto případě tak trochu dojíždí na své velmi tenké tělo, kvůli kterému není úplně snadné zapřít bříška prstů o jednu z polovin displeje a telefon otevřít. Příliš tomu nepomáhá ani hodně utažený kloub; u něj se dá ale očekávat, že po čase trochu povolí.

Displej na první pohled beze změn

Obě dvě obrazovky byly na vysoké úrovni již vloni, tím pádem nebyl zase tak velký důvod pro inovace. Zůstalo to hlavní: ideální form factor velkého i malého displeje, včetně poměru stran nebo velikosti. Takže v kombinaci s rozměry na úrovni konvenčních smartphonů má skládačka Honor opět parádní ergonomické vlastnosti.

Vnitřní ohebný zobrazovač nabízí 7,92″ úhlopříčku. Jde o LTPO AMOLED panel s 2K+ rozlišením (2 156 × 2 344 pixelů), až 120Hz obnovovací frekvencí a mírně vyšší svítivostí až 1 800 nitů. Obraz je přímo skvělý, nechybí hravé rozvržení barev, typické pro čínské grafické nadstavby. Intenzitu barev však můžete snadno regulovat v nastavení.

Uprostřed je stále patrný ohyb, ale výrazně méně než tomu bylo u první generace velkých skládacích telefonů. Podle mého názoru je současný stav maximum možného – ohyb je vidět i cítit na omak, ale při používání nevadí a prst po něm příjemně sklouzne, než že by se o něj zadrhnul.

Příjemný uživatelský zážitek pak umocňuje vnější displej, který díky velikosti 6,43″, rozlišení 2K+ a poměru 20,1:9 perfektně supluje klasický displej telefonu. Pro vyřízení všech požadavků nepotřebujete vnitřní displej vůbec používat. To sice platí u všech velkých skládaček, ale dnes již zmíněná korejská konkurence s „nudlovitým“ poměrem stran 22:9 ukazuje, že ne každý to má tak perfektně zvládnuté.

Oba displejové panely pro Honor vyrábí čínské BOE, které mimo jiné nenabízí speciální ultra tenké sklíčko (UTG), coby krycí vrstvu samotného dotykového displeje. Problém to je v případě, kdy se vám na displej dostane zrnko prachu, písku, či větší nečistoty. Ohebný panel je skutečně měkký a vryp do něj uděláte i nezastřiženým nehtem. Při používání tak musíte dbát zvýšené opatrnosti.

Výkon a výbava

Výkon Honoru Magic V3 propůjčuje čipová sada Snapdragon 8 Gen 3 od amerického Qualcommu. Jejím ústředním prvkem je 8jádrové CPU s taktem až 3,3 GHz a GPU Adreno 750, zároveň je čipset postaven na 4nm architektuře od TSMC. Předpoklad pro výkonnou vlajkovou loď je to přímo ukázkový.

Tchajwanská architektura nemá velké problémy se zahříváním – určitě ne tolik, co třeba čipy od korejského Samsungu. V případě Honoru Magic V3 ještě pomáhá odvodu tepla speciální chladicí systém přezdívaný Cicada wing. Jeho práce je působivá, i když ne tak jako u modelu Magic V2. Při zátěži si drží teplotu kolem 35–42 °C, což už může zavánět mírným přehříváním.

Hardwarové parametry Honor Magic V3 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 156,6 × 74 × 9,2 - 9,3 mm (složený), 156,6 × 145,3 × 4,35 - 4,4 mm (rozložený), hmotnost: podle varianty 226 nebo 230 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 7,92", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 2156 × 2344 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.0, 1/2.51", PDAF, OIS, 3,5× optický zoom, třetí: 40 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 90˚, 4K video, HDR, gyro EIS Kompletní specifikace

Z benchmarkových výsledků je patrné, že oproti minulé generaci Magic V2 se Snapdragonem 8 Gen 2 vzrostl znatelně především grafický výkon. Naopak výsledky CPU působí, že žádné velké vylepšení čekat nelze. V porovnání s přímou konkurencí je výkon více méně srovnatelný – to znamená, že na poměry konvenčních placatých mobilů je možná trochu přiškrcený.

Benchmark Honor Magic V3 Samsung Galaxy Z Fold 6 Honor Magic V2 Geekbench 6 – Single Core 1 341 bodů 2 114 bodů 1 494 bodů Geekbench 6 – Multi Core 5 002 bodů 6 317 bodů 4 311 bodů 3DMark Wild Life Extreme 4 639 bodů 3 792 bodů 3 643 bodů AnTuTu 10 1 268 337 bodů 1 503 409 bodů 1 121 173 bodů

Z další výbavy nelze nezmínit paměť. Ta je v případě skládačky Honor opět maximální možná, tedy 12 GB RAM a 512GB úložiště v základu. Ano, konkurence sice už nabízí i 1TB úložiště, ale vesměs jde o příplatkovou službu. Pro mě osobně bylo úložiště 512 GB maximálně dostatečné. Systém a aplikace nutné pro chod zařízení z něj ukusují asi 26 GB. Slot na microSD kartu telefon nemá.

Kromě toho Magic V3 nabízí Bluetooth 5.3, GPS a další polohovací systémy, Wi-Fi 7, samozřejmě 5G, NFC a také infraport pro ovládání domácí elektroniky. Na boku v zamykacím tlačítku najdete spolehlivou a velmi rychlou čtečku otisků prstů. Reproduktory se stereo efektem hrají výborně, poslouží jak pro komorní přehrávání hudby, tak sledování filmů nebo hraní her.

Baterie a nabíjení

Honor také letos nasadil svou vlastní křemíko-uhlíkovou baterii. Výrobce si ji navrhl sám, její hlavní benefit je v tom, že díky novým materiálům má až o 12,8 % vyšší energetickou výtěžnost – se stejnou velikostí jako starší akumulátory dokáže nabídnout lepší reálnou výdrž. Konkrétně hovoříme o 5150mAh akumulátoru, tedy o 150 mAh větším než vloni u Honoru Magic V2.

Věk je možná jen číslo, to stejné se ale dá s klidem říct o kapacitě baterie contra reálné výdrži. Magic V3 bohužel v otázce výdrže nepředčil svého sourozence a nabízí s přivřením obou očí 1,5denní výdrž; na 2 dny jsem se s ním prakticky nedokázal dostat. Stále tak platí, že skládačky jsou ve srovnání s konvenčními plackami spíše 1denní telefony. A nezachrání to ani tabulkově velká baterie s převratnou konstrukcí…

Oproti svému největšímu soupeři – Samsung Galaxy Z Fold 6 – však Honor má v rukávu celkem slušnou rychlost nabíjení. Díky podpoře až 66W nabíjecího výkonu není problém dobít skládačku do 60 minut, což například u Samsungu nehrozí. I zde ale potřebujete nabíječku dokoupit, v balení totiž není. Cena se pohybuje kolem 600 korun a pokud si telefon pořídíte v první vlně, dostanete nabíječku jako dárek.

Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 14 minut 25 minut 41 minut 58 minut

Honor navíc letos opravil velký nedostatek a přidal bezdrátové nabíjení, hned s výkonem 50 W. Například i to mi u Magic V2 chybělo ke spokojenosti. Tímto způsobem nabijete telefon asi za 1,5 hodiny, potřebujete však kompatibilní dobíjecí stanici.

Android se v rukách Honoru polepšil

Pokud by se vám – stejně jako nám – poštěstilo mít v rukou skládací telefony tak často, všimli byste si dvou věcí: Android se každý půl rok vylepšuje mílovými kroky, ale stále to není dost. Nový model Magic V3 přichází s Androidem 14, červencovou bezpečnostní záplatou a grafickou nadstavbou MagicOS 8.0.1.

Nadstavbu jako takovou jsme si již celkem podrobně probrali v lednu a faktem je, že styl celkového systému se od té doby moc zásadně nezměnil. Pořád je hodně barevný a vyumělkovaný, pořád sází na velké ovládací prvky, … a pořád jej trápí svým způsobem stejné problémy.

S nepěkným bloatwarem na evropských trzích Honor zdá se zatočil. Nicméně má pořád problém s duálním stylem widgetů. Ty už alespoň vypadají stejně, ovšem pod některými je popisek, pod jinými ne. Působí to hrozně, ale to už je vizitka výrobce.

Pojďme k tomu, po mém soudu, nejdůležitějšímu: multitasking, práce s aplikacemi, a jak se všechno změnilo od minulé generace? Malý vnější displej netřeba komentovat, ten se při multitaskingu chová jako normální obrazovka. U většího vnitřního panelu bohužel sem tam přetrvávají neduhy z minula.

Vetšina aplikací, i když by měly sloužit k produktivitě, dělá jen to, že obsah roztáhne na šířku. Jde například o Facebook, Instagram, Messenger, Slack a celou spoustu dalších. Trochu promyšleně na to jde YouTube nebo Gmail, také Apple Music, ale ani to není ideál. K tomu se blíží snad jen X, které funguje v tzv. rozšířeném režimu duálních oken.

Samozřejmě je tu možnost používat více aplikací najednou, případně jednu aplikaci překrývat tou druhou. Odkudkoliv můžete spustit virtuální okénka s aplikacemi, případně umístit dvě aplikace vedle sebe. Anebo pod sebe, což využijete například při sledování videí. Rychlé akce v některých aplikacích – například ovládání přehrávání či stopky a minutka – můžete vyřešit přes chytrý výřez Magic Capsule. Nic převratného, ale esteticky zajímavé, to ano.

Umělá inteligence v rozkvětu

Magic V3 již od začátku disponuje určitými funkcemi, které se výrobce nebojí označit za „AI“ či „umělou inteligenci“. Dobrá, pojďme se na to podívat. Základem jsou funkce, které využívají pouze výkon zařízení a výpočetní modely na zařízení. Patří sem například algoritmus doporučování aplikací, AI rozpoznání scény v aplikaci fotoaparát, anebo třeba Magic Portal.

Díky této funkci můžete zkopírovat text nebo snímek obrazovky a rovnou s ním pracovat pomocí speciálního rozhraní. Můžete jej vyhledat na Googlu (zde je patrný náběh na Circle to Search), odeslat e-mailem, sdílet na sociálních sítích, anebo uložit do rozpracované poznámky. Stačí uchopit cokoliv (text, odkaz, obrázek, soubor) a přesunout jej ke kraji displeje, kde se objeví nabídka aplikací.

K tomu jsou tu funkce, které využívají cloudové služby Googlu. Sem patří například simultánní překlad, transkripce audionahrávek a generativní práce s textem (obojí zatím nedostupné v češtině) a generativní úpravy v aplikaci fotky, jako je třeba Honor AI Eraser.

Fotoaparát a video

Nejnovější skládací telefon Honor využívá celkem zajímavou kombinaci 5 fotoaparátů – třech vzadu, dvou čelních kamer, v každém displeji jednu. Zatím ji totiž nepoužil u žádného jiného telefonu. Nabízí se tedy otázka, proč tolik experimentovat?

Hlavní – neznámý fotočip, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF), laserový autofokus

– neznámý fotočip, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF), laserový autofokus Širokoúhlý – neznámý fotočip, rozlišení 39,9 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 112°, autofokus

– neznámý fotočip, rozlišení 39,9 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 112°, autofokus Teleobjektiv – neznámý fotočip, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,51″, clona f/3.0, optický zoom 3,5×, ohnisková vzdálenost 90 mm, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– neznámý fotočip, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,51″, clona f/3.0, optický zoom 3,5×, ohnisková vzdálenost 90 mm, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Dva přední – neznámé fotočipy, rozlišení 19,6 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 25 milimetrů, úhel záběru 90°

Oba 50Mpx foťáky – hlavní i teleobjektiv – pořizují snímky ve výchozím rozlišení 12,5 Mpx, ve fotoaplikaci však můžete přepnout na plné rozlišení. Na jednotlivých snímcích byste našli jen minimum chyb, dokonce se mi zdá, že došlo i k výraznému vylepšení oproti minulé generace. Výměna snímačů, které rozhodně nebyly nijak podřadné, se evidentně vyplatila.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Potěší rozhodně maximální barevná věrnost, skvělá práce se světlem a stínem a bohatý detail snímků. Zvláště dobré hodnocení si zaslouží portrétní režim, který je nyní díky 3,5× optickému přiblížení ještě více univerzální než dříve.

Dech se trochu vytrácí v noci, kdy strádá hlavně teleobjektiv. U portrétů tak doporučuji v noci tasit pouze hlavní snímač s širokou variabilitou digitálního přiblížení. Širokoúhlá kamerka má své mouchy, ale rozhodně patří k těm lepším fotoaparátům. Největší problém je u ní s hloubkou ostrosti, komprimované snímky totiž zmenšuje jen do 10 Mpx.

Selfie kamerka pak funguje výborně, sama od sebe fotí snímky ve vyšším rozlišení 19,6 Mpx. V mnoha situacích však místo ní využijete raději zadní sestavu – stačí rozložit konstrukci a přepnout obraz na malý venkovní displej. Kvalita takových autoportrétů je nesrovnatelná, jak se můžete přesvědčit v galerii.

https://youtu.be/OQkMkAYxOoU

Co se týče nahrávání video záznamu, zde si Honor nejlépe vystačí s 4K záběry při 60 fps. V takovém případě můžete využít všechny tři snímače, volně přepínat mezi hlavním, teleobjektivem a širokoúhlým, problém nepředstavuje ani rychlé přeostřování z objektu na objekt. Jen u té stabilizace bych si uměl představit lepší práci. Silnější stabilizace je dostupná pouze u Full HD záznamu.

Závěrečné hodnocení

Honor v reparátu po 8 měsících od vydání Magic V2 na českém trhu odmaturoval. Ne, nebylo to na výbornou. Ale jeho nový skládací telefon má obrovské kvality a právem se může řadit mezi elitu – což je na českém trhu vlastně jen Samsung a nikdo jiný. Jak je patrné z celé recenze, Honor kráčí jiným směrem než Korejci. Jeho zařízení je především extrémně lehké a tenké, díky čemuž najde přízeň u zákazníků, pro které je Galaxy Z Fold jen „těžká, předražená cihla“. A to je přesně zákaznictvo, na které Honor cílí.

Novinka má skvělou výbavu, krásné displeje, došlo navíc k citelnému vylepšení fotoaparátu a telefon konečně podporuje i bezdrátové nabíjení. Také software se polepšil, i když jen trochu a není to zcela zásluha Honoru, jako spíš Googlu a vývojářů aplikací. Abych jen nechválil, výdrž je stále zlá a nové pouzdro je doslova danajský dar.

Škoda jen, že se Honor tak rád chlácholí svým prémiovým směřováním. Nejsem si totiž jistý, že zákazníci mu to kdovíjak věří. Magic V3 je za posledních 12 měsíců už druhá high-end skládačka této značky, která stojí 49 tisíc korun. Oproti loňsku navíc Honor ubral operační paměť – za stejnou cenu dostanete místo 16 jen 12 GB. Kdyby trochu upustil uzdu se zajímavější cenou, pravděpodobnost úspěchu by raketově vzrostla.

Honor Magic V3 8.6 Design a zpracování 8.9/10

















Výkon a optimalizace 8.8/10

















Hardwarová výbava 8.7/10

















Kvalita fotografií a videí 9.1/10

















Výdrž baterie 7.5/10

















Klady kvalitní konstrukce, tenké a lehké tělo

skvělé displeje

ještě lepší fotoaparát než minule

zvýšená odolnost IPx8

nechybí bezdrátové nabíjení Zápory kvůli tenkému tělu se hůře otevírá

průměrná výdrž

nepraktické pouzdro v balení

méně paměti za stejné peníze

AI funkce jsou jen do počtu

