Recenze Samsung Galaxy Z Fold 6: pár milimetrů znamená velký rozdíl

Jakkoli mám zařízení od Samsungu rád, letos mi moc radosti nevyčarovaly. Galaxy Watch přišly o možnost nabíjení z mobilu, One UI si bere inspiraci z HyperOS a snaha posledního roku investovaná do umělé inteligence se zase míjí s češtinou. Možná se můj názor liší od většiny, ale já si takhle vývoj řízený potřebami uživatelů nepředstavuji.

Samsung Galaxy Z Fold 6 částečně patří do podobné kategorie. Zákazníci volali po nahrazení čtvercového vnitřního displeje obdélníkem, doufali v lepší fotovýbavu a nedostali ani jedno. Zároveň byl Fold kvalitní skládačkou i v minulých generacích a nový, hranatý design mu rozhodně sluší. V této recenzi se proto podíváme na to, jestli taková změna bude na úspěch stačit.

Balení jako reklama na příslušenství třetích stran

Je to už takovou tradicí, že Samsung minimalizuje rozměry i obsah balení. Tam, kde jste dříve tahali z krabičky AKG sluchátka, dnes objevíte jen sponku na otevření slotu na SIMku a kabel. Jestli si snad někdo naivně myslel, že se u prémiového zařízení za padesát tisíc dočká i prémiového příslušenství, šeredně se zmýlil. Žádná nabíječka, žádné pouzdro, nic, nothing, nichts, nihil. Ano, černá čtvercová krabička s tenoučkým profilem vypadá elegantně, ale to oceníte jednou v životě, zatímco nějaké ty bonusy byste mohli využívat dlouhodobě a hlásat světu, jak Samsung hezky pečuje o vaše blaho.

Cifršpioni z účtárny to ale viděli jinak. K Foldu nám na recenzi dorazilo i jednoduché pouzdro Kindsuit Case. Co je na něm „kind“ se mi zjistit nepodařilo. Na telefonu drží jedna půlka jen díky oboustranné lepicí pásce, druhá mechanicky, ale „suit“ na něm připomíná leda vnitřní, stále skrytá část jedné poloviny. Na venek tak pouzdro připomíná levný kryt z Aliexpressu.

Nejvíc mi ale klesla brada, když jsem zjistil, že tenhle oblek stojí 1899 Kč! A přitom ani stylus neobsahuje, když už ho Samsung nechtěl integrovat do těla! Ten totiž dostanete zase v jiném pouzdru, které je o o další pětikilo těžší. Inu, kdo chce opičku, musí mít na banány. Hodně banánů.

Rozdíl v designu poznáte až ve vlastní ruce

To samotný telefon vypadá mnohem víc k světu! Loni jsem si stěžoval, že na jednoruční ovládání je Galaxy Fold 5 příliš úzký, v otevřeném stavu zase zase narážíte na obsah nepřizpůsobený nezvyklému poměru stran. Z obrázků představených při premiéře jsem bolestně zakvílel, že se Samsung snad nepoučí a že hranaté tvary sice vypadají víc profi, ale ergonomii nepomůžou.

Pravdu jsem měl jen z části. Samotné tvary osloví skutečně jen vaše estetické cítění, ale umožnily zmenšit rámečky vnějšího displeje, čímž se jeho použití stalo mnohem snazší. Možná si nekupujete Fold kvůli vnější obrazovce, ale vsadil bych se, že ji budete používat. Matematicky řečeno, mezigeneračně je tahle skládačka ve složeném stavu o 1,4mm kratší, o milimetr širší a 1,3 mm tenčí. Letmým výpočtem mi z toho vychází, že u Foldu 18 se konečně dopracujeme k rozměrům, které bychom si přáli.

Srandu stranou, vypadá to jako nepostřehnutelný rozdíl, ale pokud na šestku nenasadíte kryt, kterým si ztížíte přístup k displeji i tlačítkům, ovládání je vskutku snazší. Možná ne tolik, abyste okamžitě poslali pětku na bazar, ale v denním provozu zjistíte, že to celé funguje příjemněji.

Dramatické změny však nečekejte. Samsung Galaxy Z Fold 6 pořád představuje velký telefon s tvary podobnými ovladači na televizi. Oproti klasickému smartphonu je nepříjemně tlustý, pořád z něj trčí triplet objektivů a po chvíli nošení v kapse budete zvažovat návrat do devadesátek s opaskovými pouzdry s nimi spojenými.

Objektivně ale musím říct, že jiné způsoby, jak vyřešit rozevírací displej daných rozměrů, nevidím. Rozmístění ovládacích prvků se musí přizpůsobit otevřenému i zaklopenému stavu, nemůžete je pokaždé hledat a ideálně byste neměli mít problémy ani poslepu. To Galaxy Fold splňuje. USB-C na spodní straně si s reproduktorem na druhé půlce nespletete, tlačítka hlasitosti a vypínání kombinovaného se čtečkou otisků jsou taky přístupná u obou variant ovládání.

K ideálu ale přeci jen budete hledat objížďky a zkratky. Čtečku jsem nahrazoval často vyťukáváním PINu nebo identifikací podle tváře, protože byla příliš úzká, abych ji trefil, pokud mobil ležel na stole nebo byl chráněný krytem. Vnější displej jsem leštil častěji než běžně, jelikož se mi o něj opíraly prsty, pokud jsem držel otevřený telefon jednou rukou. Počítejte proto s tím, že pro přechod z klasického smartphonu na skládačku budete muset obětovat trochu pohodlí.

Jedním z propagovaných vylepšení je i zvýšená odolnost proti prachu. Z IPx8 se tak stalo IP48. Vody a vlhkosti se tedy nemusíte bát ani u páté, ani u šesté generace. Ta čtyřka v ratingu pak znamená, že se do telefonu nedostanou částice větší, než 1 milimetr. Prach tedy dovnitř stále proniknout může, ale takoví mravenci už mají smůlu. Pokrok jak vyšitý, děkujeme a vyléváme insekticidy do kanálu!

Displej už tolik neohromí, ale užitečný je pořád

Skuhrat nad ergonomií Foldu je jako plakat na zájezdu do Thajska, že vám neuvaří řízky ani svíčkovou. Jedete tam z úplně jiných pohnutek a stejně tak si Z Fold 6 budete pořizovat kvůli displeji, respektive displejům.

Ten vnější už není tak natažená nudle a čísla rovněž potvrdí, proč se ovládá lépe. Zatímco tělo se zmenšilo, displej povyrostl jak na úhlopříčce, tak rozlišení. Nakonec měří diagonálně 6,3″ při rozlišení 2376 × 968 pixelů. Už ten má parametry srovnatelné s jinými vlajkovkami. Zvládá frekvenci 120 Hz, ale i zpomalit na 24 Hz, aby např. AOD obrazovka nepapala tolik energie. Jeho štítem proti škrábancům a prasklinám je sklíčko Victus 2 od Gorilly, heraldické symboly pak jsou malované LTPO OLED technologií.

V jeho horní straně se schovává selfie kamera v podobě, jak ji od Samsungu známe. Ta vnitřní už je maskovaná, stejně jako loni používá Fold fotoaparát integrovaný přímo do obrazovky. Poznáte ho podle hrubší mřížky, která vzdáleně připomíná krytí reproduktorů. Bohužel se nedá úplně zamaskovat nastavením tmavého pozadí, odlišuje ji i lesk – pokud pixely nesvítí, nerozeznáte ji od klasické kamery.

Obklopuje ji displej o gigantické úhlopříčce 7,6″ a rozlišení 2160 × 1856 pixelů. I ten používá stejné zobrazovací technologie, stejné frekvence a rovněž jeho jas údajně kulminuje u 2600 nitů, ale nemá problém ani s utlumením jasu na hodnoty, které budete bezbolestně používat, i když vám v batyskafu vypadne elektrika.

Upřena mu nebyla ani podpora dotykových per, ale tím se vracíme zase ke stavu vašeho konta. Přesto se přimlouvám, abyste do této vychytávky zainvestovali. Možná si budete říkat, že u malého displeje byl přínos stylusu větší, ale opak je pravdou. Když máte velký pracovní prostor, nechcete, aby třetinu z něj zabrala klávesnice. Nedoporučuji však experimentovat s neoriginálními náhražkami, ostatně S Pen z klasické Ultry Fold rozpoznal a taktně mi naznačil, že jestli si chci rozbít „mobil za padesát táců“, zvolil jsem správnou strategii.

Určitě vás bude zajímat, jestli se podařilo zmenšit rýhu v polovině obrazovky. Asi vás zklamu, ale nedokážu stav věcí srovnat objektivně. Z pohledu prstů je prohlubeň pořád patrná a jsou situace, kdy si všimnete, že se na ní láme světlo jinak, ale nikdy mě to netahalo za oči. Víc se pravděpodobně budete bát o mikroskopickou mezírku mezi rámečkem displeje a folií na něm přilepenou – dřív nebo později v něm uvízne nějaký vlas tak nešikovně, že se budete bát, abyste nehtem neodstartovali nedobrovolně proces loupání.

One UI applovatí, měli bychom se bát?

Poslední kroky softwarového vývoje Samsungu nechápu. Nástavba One UI (nad Androidem 14) je snad nejchválenější nástavbou, a proto se Korejci rozhodli, že se nechají inspirovat u Hyper OS/MIUI, který i majitelé Xiaomi někdy berou jako nutné zlo. Poslední screenshoty ukazují, že applizace a xiaomizace jede na plný plyn. Uživatel si možná bude moc vybírat, jak moc kulaté rohy bude mít u widgetů, ale že se stále víc plýtvá místem, nikoho netrápí. Právě Fold takové přešlapy ještě zvýrazňuje.

Stačí stáhnout roletku rychlých nastavení a divíte se, proč Wi-Fi a Bluetooth zabírají dvojnásobnou šířku, když neukazují žádné informace navíc a ani se jich nemůžete zbavit. Tmavý režim a filtr modrého světla si taky zabral kus místa a nikoho místo sebe nepustí, i kdybyste ho nikdy nepoužili, což platí též pro Smart View a Ovládání zařízení. Nejchytřejší součástí naší domácnosti je Chromecast z roku 2015, ale stejně se těchto položek nedá zbavit.

Raději roletku zatáhnu, opět se podivím tomu, proč v kompaktní podobě může být přepínačů jen šest, když jsou mezi nimi obrovské mezery, zakroutím hlavou nad tím, jak všechno musí být veliké, a zamířím raději do míst, kde naopak One UI 6 exceluje.

Nemíním se příliš rozplývat nad grafickými tématy, stahováním AOD grafiky či desktopovému režimu DEX, ty jsou stejné jako u jiných Samsungů. Kouzlo One UI spočívá v tom, že všechno funguje se vším. Chová se jako spoluhráč, který vždycky tuší, kam zamířit přihrávku.

Součástí softwarových vylepšení jsou však nové funkce ze sady Galaxy AI, které budou minimálně po nějakou dobu exkluzivní pouze pro telefony Z Fold 6 a Z Flip 6. Jmenovitě jde například o nástroj Smart Select, chytrý výběr čehokoliv na displeji a možnost přetáhnout prvek do libovolné aplikace – například fotku z internetu rovnou můžete otevřít v editoru, popřípadě ve vyhledávání.

Pak je tu několik generativních vychytávek, které půjdou nejlépe využít se stylusem S Pen právě u Foldu, nicméně k jejich použití postačí i prst. Funkce Sketch to Image dokáže podle vaší malůvky do obrázku dogenerovat libovolný prvek (třeba jiné vlasy či klobouk člověku nebo brýle psovi). Stejně tak pokud nakreslíte obrysy nějakého předmětu, AI jej rozpozná a vygeneruje vám jeho hezčí grafickou podobu, což je za mě velmi příjemná vychytávka. Samsung pro tyto úpravy využívá AI nástroj Gemini od Googlu a funkce je plně dostupná bez ohledu na jazyk.

Přál bych si, aby to šlo brát jako standard, ale při porovnání s jinými značkami to ani při nejlepší vůli nejde. Xiaomi někdy mívá problémy s nevhodným zastavováním aplikací na pozadí, Samsung vám naopak asistuje s vytvářením profilů a maker přes Bixby rutiny. Některé telefony bojují s nezvyklým poměrem stran, ale na One UI je přechod do dvousloupcového zobrazení tak plynulý, že vás ani nenapadne, že by to mohlo fungovat jinak.

Extrémně tuto pečlivost oceňuji u multitaskingu, pro který se Z Fold 6 narodil. Jsou značky, které vás omezují na jedno či dvě plovoucí okna, a další aplikace buď rovnou minimalizují, nebo skládají do nějaké postranní lišty, ale nabízí jen jeden způsob, jak v tomto režimu aplikaci spustit. V praxi to vypadá tak, že si otevřete tabulkový editor, k němu poznámkový blok a možná při tom zvládnete i psát výsledky do mailu. Jakmile ale chcete udělat dílčí kalkulaci na kalkulačce, najednou nemáte, jak ji spustit.

To One UI se teprve nadechuje. Plovoucí okno otevřete z notifikací, z boční lišty, gestem potažení z rohu, kliknutím na čárku v okně, nebo třeba ze seznamu běžících aplikací. A pokud přečerpáte limit pěti oken, zbývající okna se schovají do bubliny. I Motorola, která má multitasking hodně povedený, je raději zavře.

Co vám to připomíná? Správně, Windows nebo MacOS! A právě toho si na Foldu budete cenit nejvíc. Nesnaží se být mobilem, jakých je na trhu hromada, snaží se nabídnout jiný typ zařízení, hybrid mezi počítačem a telefonem. Určitě někomu bude více vyhovovat kombinace tabletu a telefonu, ale možnost obojí sloučit v jednu chytrou mašinku může rozhodovat.

Top procesor držený pod krkem

Osadit Z Fold 6 čímkoli jiným než nejvýkonnějším procesorem současnosti bych považoval za svatokrádež. Pokud nechcete dominovat jen cenovkou a slovními cvičeními na téma „Jsme unikátní v celé galaxii“, musíte mít i tvrdé argumenty pro geeky, technoidy a jiné specialisty s pověstí lidí s omezenou schopností sociální interakce.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 by měl věčně reptající ústa ajťáků ucpat, i když se s ním setkáváme celý rok. Samsung nikdy nepatřil mezi krále benchmarků, vždycky se stavěl do role top procesor máme, ale optimalizaci v Antutu nezměříte. Po stránce stability to nepochybně platí, potkat hlášku o ukončení aplikace se mi nepodařilo ani jednou, což je vzhledem k vzájemně provázaným funkcím a aplikacím důkazem dobře odvedené práce.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 6 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, GPU: Adreno 650, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 153,5 × 132,6 × 5,6 mm (rozevřený), 153,5 × 68,1 × 12,1 mm (zavřený), hmotnost: 239 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,3" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 968 × 2376 px, 2160 × 1856 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23 mm, AF, OIS, úhel záběru 85˚, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 12 mm, úhel záběru 123˚, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 66 mm, 3× optický zoom, PDAF, OIS, úhel záběru 36˚, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Kompletní specifikace

Pokud ale přejdeme čistě do řeči čísel, najednou těch osm jader nehrozí žebříčkům tak majestátně, jak byste asi čekali. Nejrychlejší jádro Cortex-X4 frčí na 3,39 GHz, další trojice A720 ho strká do zad taktem 3,1 GHz, živena dvěma dvoujádrovými clustery, jedním s A720 na 2,9 GHz, druhým s A520 na 2,2 GHz a k tomu dříve nadstandardně objemná, dnes už jen průměrně velká RAM 12 GB.

Jenže když pak Antutu vyplivne skóre 1 503 409 bodů, hrkne ve vás. Však stejný procesor, jako má Xiaomi 14 nebo Zenfone 11 Ultra, běžně přelézá hranici dvou milionů bodů. Určitě to dožene stabilita, ne? Představte si meme s Anakinem a Padmé a dostanete stejnou odpověď. Ne, nedožene. V 3DMarku se Fold 6 dostal na 56,3 % v testu Wild Life Extreme Stress, kde se k hodnotám lehce nad půlkou maxima dostal už po dvou kolech.

Jistě už tušíte, odkud teplý vítr fouká. Od throttlingu. Tenké tělo neumožňuje optimálně rozložit vyzařování tepla, čemuž tenoučký profil rovněž nepomáhá. Maximálně jsem tak z telefonu dostal 44,3 °C, jejichž zdroj se nachází poblíž fotoaparátu. Hypoteticky by to znamenalo, že můžete mobil za jednu půlku držet a druhá se může chladit, ale limity jsou nastavené tak, že k praktickému ověření této teorie ani nedojde.

Tři roky stará baterie

Kdybych vlezl do stroje času a vyskočil z něj v Soulu o deset let později, zeptal bych se inženýrů v továrně, jestli se telefony Galaxy stále nabíjí jen výkonem 25 Wattů. Ta situace mi připomíná vyprávění Miroslava Donutila, jak ho jako malého chválili, jak pěkně říká, že mu v únoru budou dva roky, ale když to říkal po třech letech, už to taková výhra nebyla.

Nabíjení Samsungů je historka ze stejného šuplíku. Chvíli si vystačíte s tím, že hrajete na dlouhodobou životnost, že jste si zamakali na optimalizaci, že máte šetřič baterie jak v podobě ochrany při nabíjení, tak jako omezovač výkonu, ale když je vaše zařízení připravené na práci jak kamion s dvacetilitrovou nádrží, začnete skřípat zubama.

Nejen, že od Foldu 3 se nezměnila ani velikost baterie 4400 mAh, ale nezměnila se ani rychlost nabíjení. Pořád je maximem 25 W po drátě, 15 W bezdrátově a 4,5 W při reverzním bezdrátovém nabíjení. Ba co hůř, Galaxy Fold 2 měl o 100 mAh akumulátor větší. Na jednodenní použití to pořád stačí, ale že byste mohli doufat v rezervu na večer, nebo snad přežití druhého dne, když si na víkend zapomenete nabíječku, to ne. Pořád nejste zklamaní? Co když řeknu, že i na nabíječku je Samsung vybíravý a neoriginální nabíječky ho nabíjí dvojnásob dlouho a ani s 60W Power Delivery adaptérem se nedostanete na čísla v tabulce?

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 31 minut 55 minut 88 minut

Fotoaparát za řadou S zaostává

Děláte si čárky, kolikrát už jsme Galaxy Fold 6 kritizovali za něco, co měl dostat už dávno, po čem léta voláme, a pořád nám Samsung říká, že to nejde? Udělejte si další. Foťáky, už loni pomlouvané za to, že nedosahují úrovně S23, se ani nepokouší konkurovat řadě Galaxy S24.

Stále je portrétová kamera na vnitřním displeji určená jen pro videohovory a na jiné využití se nehodí, stále je na zádech trojice objektivů s rozlišením 50 MPx u hlavního snímače (f/1.8), 10 MPx u teleobjektivu (f/2.4) a 12 MPx u širokoúhlého (f/2.2), a pořád je 10MPx kamera na vnějším displeji (f/2.2) zaměřená hlavně na identifikaci vašeho obličeje, protože u skládačky není problém si fotit autoportréty hlavní kamerou.

Ukázky selfie fotografií

Po stránce videa došlo i narozlišení 8K, ale pokud chcete přejít ze 30 na 60 FPS, budete muset snížit požadavky na 4K. Bohužel ale při natáčení nemůžete objektivy přepínat a poslouží leda digitální 10× přiblížení. Pokud ale v průběhu záznamu zjistíte, že byste potřebovali o krok poodstoupit, Samsung vás k ultrawide kameře nepustí.

S kvalitou samotného výstupu je to trošku loterie. Určitě by nebylo na místě Z Fold 6 poplivat, ovládání všech funkcí patří k těm intuitivnějším, ale pokud koukáte na snímky samotné, není důvod odpalovat slavnostní ohňostroj.

Ukázky denních fotografií z hlavního fotoaparátu

V detailech Samsung nezmatkuje, což však platí pro většinu produkce střední nebo vyšší třídy. Ocenit musím u přírodu, který není příliš dopočítávaná a drží si svou uvěřitelnost, zároveň bych čekal, že v době HDR se nebudu potkávat s bílými přepaly. O trochu víc jsem čekal rovněž od nočních fotek. Ty si pomáhají žlutým odstínem, ojedinělé nejsou ani světelné aury a zdání mlhy, která se nedá pokaždé svést na ušmudlané objektivy.

Ukázky nočních snímků z hlavního fotoaparátu

Vyloženě zklamaly možnosti zoomu. Trojnásobné optické přiblížení je daleko za tím, co umí konkurence. Pravda, můžete využít i třicetinásobný digitální zoom, kdy přijde ke slovu optická stabilizace, ale zase musíme porovnávat – eSkové Galaxy umí víc. A nenapadá mě jediný důvod, proč by byznysové zaměření stroje mělo automaticky znamenat redukci fotografických schopností.

Využití zoomu

Závěrečné hodnocení

Přes veškerou mou kritiku není Samsung Galaxy Z Fold 6 špatný telefon. Pořád je to skládačka s mnoha kompromisy, ale to, co dělá, dělá dobře. Pokud bych hodnotil samotné zařízení nezávisle na jeho předchůdcích nebo stavu trhu, spoustu věcí bych hodnotil mírněji.

Jenže v širším kontextu vidím svítit dolarovky v očích kačera Skrblíka, slyším šustění bankovek a v duchu si už listuju katalogem plachetnic, abych si mohl dvě nebo tři dotáhnout do své soukromé loděnice. Skutečnou inovací se stává jen změna designu. Není razantní, ale pomáhá. Majitele Foldu 3 možná zaujme, pro dvě nejstarší generace se stává jediným náhradníkem, ale pořád z něj hrozně čpí snaha z použitého pytlíku čaje udělat ještě další šálek.

Právě u Foldu 6 se letos odehrálo vůbec největší cenové zemětřesení. Oproti minulé generaci totiž podražil o 4–4,5 tisíce korun. Zde jsou ceny jednotlivých variant:

Varianta Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Fold 5 Rozdíl 256 GB 48 999 Kč 44 999 Kč +4 000 Kč 512 GB 52 499 Kč 47 999 Kč +4 500 Kč 1 TB 58 499 Kč 53 999 Kč +4 500 Kč

V základu vám Samsung přidá bonus 4 tisíce korun ke standardní výkupní ceně, pokud však přinesete nějaké prémiové zařízení, můžete získat bonus 7 tisíc korun. Prémiová zařízení jsou tato:

řady Galaxy Note 10 a 20,

řady Galaxy S9, S10, S20, S21, S22, S23, S24,

Galaxy Z Fold 3, 4 a 5,

Galaxy Z Flip 3, 4 a 5,

Apple iPhone 11 až 15.

Další slevu ve výši 12% mohou získat majitelé ISIC průkazu, nicméně si nejsem úplně jistý, zda má právě Fold 6 ideální cílovku mezi studenty.

Samsung Galaxy Z Fold 6 8.1 Design a zpracování 8.6/10

















Výkon a optimalizace 8.4/10

















Hardwarová výbava 8.4/10

















Fotografie a video 7.6/10

















Výdrž baterie 7.5/10

















Klady vylepšená ergonomie a odolnost

konečně použitelnější vnější displej

funkce spojené s AI

skvělé One UI + Android 14

sedm let softwarových aktualizací Zápory pomalé nabíjení

fotoaparát bez zlepšení

přiškrcený výkon

minimum inovací vzhledem k ceně

spousta AI funkcí nepodporuje češtinu