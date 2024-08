Největší změna v historii? Máme pro vás obří přehled novinek, které přinese One UI 7!

Samsung za zavřenými dveřmi připravuje vlastní interpretaci Androidu 15

Prostředí One UI 7 přinese řadu novinek, především v oblasti designu

Systém dostane nové ikonky, animace i notifikační centrum

Betaverze by měla dorazit koncem prázdnin

Už příští týden Google dokončí Android 15 a uvolní jej pro zařízení Pixel. Později se nová verze systému dostane i na zařízení ostatních značek, přičemž na telefonech a tabletech od Samsungu ponese označení One UI 7. Korejci údajně chtěli uvolnit betaverzi One UI 7 v minulých týdnech, kvůli nízké stabilitě ale prý její vydání posunuli až na konec letošních prázdnin. Díky internetovým informátorům se můžeme alespoň s předstihem podívat na to, co nové prostředí od Samsungu přinese.

One UI 7: rozsáhlý seznam vylepšení

Nejobsáhlejší report zveřejnil spolehlivý informátor Ice Universe, který se dostal k rozsáhlému seznamu chystaných novinek a zveřejnil jej na čínské síti Weibo. Bohužel tak učinil v čínštině, takže některé položky nemůžeme kvůli překladu detailněji rozklíčovat:

Náhrada systémových ikon za novější.

Nové rozhraní na pozadí.

Nová ovládací oblast ve spodní části zamykací obrazovky.

Úprava ikon zástupců v levém a pravém dolním rohu zamykací obrazovky.

Rozdělení stahovací roletky s rychlými přepínači a notifikacemi do dvou (volitelně).

Skrze pilulkové tlačítko v levém horním rohu notifikační roletky půjde ovládat více aplikací.

Nové animace pro otvírání a zavírání aplikací.

Nové rozhraní aplikace Fotoaparát.

Přidána podpora 5G u SMS zpráv.

Nová vyskakovací okna s upozorněními.

Nová animace odemykání obrazovky.

Nová dotyková tlačítka a animace při návratu zpět.

Řada nových widgetů na domovskou obrazovku v různých velikostech.

Nové widgety na zamykací obrazovku.

Přidána podpora velkých složek na domovské obrazovce.

Nová ikona stavu baterie a nabíjení – dostane tvar pilulky a podle míry nabití/vybití bude měnit barvu.

Nové ikony a přesun položek do spodní části obrazovky

Některé z výše uvedených funkcí si můžeme více přiblížit, neboť se na internet dostaly podrobnější popisky, případně i obrázky z prostředí. Tak například ikonky – nový balíček má nabídnout zakulacenější tvar a nádech trojrozměrnosti, podobně jako mají ikonky v macOS a visionOS.

Na ikony bude možné globálně aktivovat jednotný motiv, a to jak na domovské obrazovce, tak v seznamu všech aplikací. Spekuluje se i o vertikálně rolovatelném seznamu všech aplikací, ten se však údajně v chystané betaverzi ještě nenachází. V tom s vodorovným posouváním ale stojí za zmínku panel vyhledávání přesunutý z horní části obrazovky do spodní.

Ikonám a widgetům bude možné přiřadit jeden ze dvou různých způsobů velikosti a zakulacení.

Rozdělené stahovací roletky pro rychlé přepínače a notifikace mají nejvíce připomínat prostředí Xiaomi HyperOS. Mezi nabídkou rychlých přepínačů a notifikací půjde přepínat gestem vlevo/vpravo.

Změněno má být prostředí aplikace Fotoaparát – veškerá tlačítka pro rychlé nastavení se přesunou z horní části obrazovky do spodní, kde budou mít podobu jedné ikonky s rozbalujícím seznamem rychlých nastavení.

Rychlé akce ze zamykací obrazovky mají být doslova kopií iOS, dokonce i tvar ikon má být zakulacený podobně jako na iOS. Mezi krajní ikonky ve spodní části obrazovky se má vměstnat široký panel informující o průběhu nabíjení.

Betaverze dorazí na konci prázdnin

Předpokládáme, že změn bude v One UI 7 ještě více, avšak na jejich oficiální zveřejnění si budeme muset ještě nějaký týden počkat. Každopádně je na co se těšit, neboť podle Ice Universe se bude jednat o největší změnu v historii prostředí One UI.