Samsung zařadil zpátečku, beta One UI 7 se odkládá na neurčito

Nová verze softwarové nadstavby One UI s pořadovým číslem 7 je již netrpělivě očekávána řadou zákazníků jihokorejského giganta Samsungu. Ve včerejším dnu mělo dojít k uvolnění první veřejné beta verze, nicméně se tak poměrně překvapivě nestalo. Uvolnění beta verze nám mělo dát nahlédnout na všechny spekulované změny, se kterými má One UI 7 přijít, a že jich není zrovna málo. Několik spolehlivých zdrojů uvádí, že aktualizace Samsung One UI 7 (založená na Androidu 15) pro uživatele Galaxy S24 nabírá na zpoždění, jak uvádí příspěvek na sociální síti X (dříve Twitter) od serveru SamMobile.

Max Jambor toto tvrzení podpořil a uvedl, že Samsung pravděpodobně odkládá spuštění beta verze, protože společnost stále pracuje a chystá se vydat One UI 6.1.1 pro stejná zařízení. Jihokorejský technologický gigant se před spuštěním beta verze One UI 7 plánuje zaměřit na rozšíření uživatelského rozhraní One UI 6.1.1 na všechna kompatibilní zařízení. Jambor zpoždění vysvětluje odkazem na informace ze spolehlivých zdrojů, kterými jsou Ice Universe a chunvn8888. Ti tvrdí, že One UI 7 se nyní potýká s mnoha problémy se stabilitou, což je pravděpodobně důvod, proč bylo vydání částečně odsunuto.

It is anticipated that there will be a delay in the release of the One UI 7 beta.

The One UI 7 beta was originally scheduled to be announced on Monday. However, the One UI 6.1.1 update for the S24 series has not yet been released. pic.twitter.com/RO8rjHsbz5

