Samsungu unikly screenshoty z prostředí One UI 7: čekají nás razantní změny?

Internetem kolují snímky prostředí One UI 7 od Samsungu

Je na nich vidět například přepracovaná notifikační lišta či funkce Continuity

Beta verze by měla být oficiálně spuštěna už v pondělí

Jihokorejská společnost Samsung si svou pozici jedničky na trhu vydobyla nejen kvalitním hardwarem, ale také svým přístupem k softwaru, ať už jde o aktualizace, nebo o povedenou nadstavbu One UI, která je plná šikovných vychytávek a zlepšováků. Mezi dlouho očekávaný patří také update One UI 7, který by měl přinést spoustu novinek, které uživatelé jistě ocení. Zatímco až doposud jsme toho příliš nevěděli a vždy jsme se dostávali jen ke střípkům informací, nyní už internetem kolují screenshoty, které nám dávají nahlédnout pod pokličku giganta ze Soulu.

Nová notifikační lišta i vylepšené upozornění

Server SmartPrix a leaker chunvn8888 zveřejnili několik snímků obrazovky chystané nadstavby One UI 7, které ukazují různé designové úpravy a nové doplňky. Jedním z nejvýraznějších designových změn je přechod k zaoblenějším prvkům uživatelského rozhraní. Zdá se, že tato změna se projevuje ve všech vrstvách nadstavby, od oznámení a rychlých nastavení až po obecné nastavení a další.

Snímky nám dávají nahlédnout například na rychlé nastavení nebo lištu s oznámeními, které by měly být tentokrát oddělené. Jednalo by se o změnu ve stylu Xiaomi MIUI/HyperOS a iOS, která jistě bude pro mnoho uživatelů kontroverzní. Je ovšem také možné, že Samsung dá uživatelům na výběr mezi novým a starým rozložením, což by jistě potěšilo úplně každého.

Zdá se také, že Samsung vám umožní pokračovat ve videohovorech na jiných zařízeních, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Samsung na více zařízeních. Není to poprvé, co jsme se s touto funkcí setkali v systému Android, protože sada služeb Google Cross-Device Services umožňuje přenášet videohovory mezi zařízeními. Řešení Googlu je nicméně ambicióznější a umožňuje pokračovat ve videohovorech také skrze webové rozhraní. SmartPrix také zveřejnil krátké video, na kterém je vidět expandující notifikace v podobě pilulky ve stavové liště, což vypadá na příjemnou změnu.

Oficiálního spuštění beta verze nadstavby One UI 7 bychom se podle spekulací mohli dočkat už v pondělí. To znamená, že spuštění ostré verze, která bude postavená na Androidu 15, se už pomalu blíží. Pokud se spekulace potvrdí, bude zajímavé sledovat, kolik novinek si pro nás Samsung přichystal.