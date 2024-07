Živé aktivity už nebudou výsadou iOS, Samsung je chce zkopírovat

Živé aktivity a dynamický ostrov nejspíše dlouho nezůstanou exkluzivní pro iOS

Podle posledních informací se je chystá okopírovat jihokorejský Samsung

Objevit by se obě funkce mohly už v One UI 7

Práce s notifikacemi patří mezi základ toho, jakým způsobem používáme chytré telefony. Zatímco dříve se upozornění omezovaly především jen na rychlou informaci, časem k nim přibyla také možnost rychlé odpovědi či využití kontextuální volby, například možnosti okamžitě vytočit telefonní číslo, které právě přišlo SMS zprávou, či automatické vyplňování ověřovacích kódů.

Živé aktivity a dynamický ostrov už nebudou exkluzivní

Notifikace posunul ještě dále kalifornský gigant Apple, konkrétně představením takzvaných živých aktivit. Ty fungují ve své podstatě jako malé dočasné widgety, které umožňují zobrazit více informací, včetně těch, které se v průběhu času mění Jako skvělý příklad lze uvést třeba aktuálně probíhající sportovní zápas, který si můžete skrze živou aktivitu připíchnout na zamykací obrazovku a v přímém přenosu sledovat vývoj skóre, nebo pozorovat, jak daleko se zrovna nachází kurýr, který vám veze jídlo. Jak se ale zdá, živé aktivity nezůstanou jen výsadou chytrých zařízení od Applu.

Jihokorejská společnost Samsung zřejmě v blízké budoucnosti představí vlastní verzi nejen živých aktivit, ale také dynamického ostrova. Tyto „okopírované“ funkce by se měly na zařízení od Samsungu dostat společně s uživatelským rozhraním One UI 7, které je postaveno na operačním systému Android 15. Alespoň to tvrdí Chun Bhai na sociální síti X (dříve Twitter), který v poslední době zveřejnil řadu informací o One UI 7. O tom, jak by Samsung tuto funkci implementoval, však zatím nepadlo ani slovo.

Spolu s dalšími funkcemi, které One UI 7 okoukalo z iOS se zdá, že Samsung stále více čerpá inspiraci u svého nesmiřitelného rivala. Mezi nejvíce do očí bijící inspirace můžeme v poslední době vidět například u sluchátek Galaxy Buds 3 Pro, které vůbec poprvé dostaly ikonickou nožičku, se kterou přišel Apple, nebo v případě chytrých hodinek Galaxy Watch Ultra, kde inspiraci zkrátka nelze zapřít, ani kdyby se gigant ze Soulu snažil sebevíce.