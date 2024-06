Živé aktivity míří do Apple Watch. Obejdou se i bez aplikace v hodinkách

Chytré hodinky Apple Watch dostanou možnost zobrazovat živé aktivity

Ty budou zrcadlit z iPhonu, takže nebudou potřebovat aplikaci pro hodinky

Vývojáři si novinku mohou vyzkoušet už nyní, veřejná beta verze bude k dispozici už příští měsíc

Vývojářská konference WWDC od Applu byla plná novinek, které zamíří do dalších verzi operačních systémů giganta z Cupertina. Zatímco některé vzbudily poměrně velký rozruch, jiné v záplavě novinek zapadly. To je také případ operačního systému watchOS, který měl na úvodní keynote jen krátkou prezentaci, přičemž novinky se koncentrovaly primárně na sport a zdraví. Jedna nová funkce byla zmíněna jen letmo a byla by škoda, kdyby se ji nedostalo větší pozornosti.

Živé aktivity pro hodinky Apple Watch

Řeč je o živých aktivitách, které už majitelé jablečných zařízení znají z iPhonu a které v rámci systému watchOS 11 zamíří také na chytré hodinky od Applu. V praxi se jedná o typ notifikací, které neposkytují jednotlivou informaci, ale jsou průběžně aktualizovány. Kupříkladu kurýrní služba může skrze živou aktivitu zobrazovat čas, který zbývá do doručení vaší objednávky, případně sportovní aplikace může s pomocí živé aktivity ukazovat aktuální skóre vybraného zápasu.

Ne vždy ale tato živá aktivita může efektivně plnit svou funkci, pokud nemáte či nemůžete mít zrovna v ruce chytrý telefon. Apple tak tyto užitečné rozšířené notifikace přinesl také na vaše zápěstí. Pro jejich aktivaci naštěstí nebudete muset aktivovat nic navíc, Apple Watch totiž budou přebírat všechny vaše živé aktivity přímo z vašeho spárovaného iPhonu. To je šikovné také z toho ohledu, že ne všechny aplikace pro iOS mají svou variantu pro watchOS a vývojáři tak nebudou muset vytvářet speciální aplikaci.

Na hodinkách Apple Watch se živé aktivity zobrazují v rámci chytré sady, kterou lze ovládat digitální korunkou. Systém však automaticky zobrazuje chytrou sadu s aktivní živou aktivitou nahoře, jakmile dojde k nové aktualizaci stavu. Živé aktivity pro Apple Watch jsou pro vývojáře k dispozici již nyní, veřejnost si je poté bude moci vyzkoušet v rámci veřejné bety už příští měsíc.