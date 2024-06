watchOS 11 je tady! Tyto novinky letos dostanou i vaše Apple Watch

Systém watchOS 11 pro chytré hodinky Apple Watch přináší řadu drobných změn

Nové vychytávky jsou zaměřeny především na sportovce

Potěší možnost sdílet průběh své aktivity s jiným člověkem nebo podpora živých aktivit z iOS

Vývojářská konference WWDC od Applu se tradičně řadí mezi ty nejdůležitější v kalendáři giganta z Cupertina. Úvodní keynote je tradičně nabitá k prasknutí softwarovými novinkami a letošní ročník není výjimkou. Kromě novinek v rámci iOS, visionOS či macOS jsme se dočkali také řady vylepšení pro systém watchOS, který sídlí v chytrých hodinkách Apple Watch. Na jaké novinky se můžeme těšit v rámci watchOS 11?

Na své si přijdou rekreační i profesionální sportovci

První novinkou je měření tréninkové zátěže. Nový výkonný algoritmus využívá srdeční frekvenci, nadmořskou výšku, věk a hmotnost k výpočtu odhadovaného výkonu. Hodnota úsilí a délka tréninku se používají k výpočtu tréninkové zátěže. Ta by měla pomoci nadšencům a elitním sportovcům dosáhnout vyššího výkonu díky datům, poznatkům a motivaci, které potřebují k tomu, aby mohli učinit co nejlepší rozhodnutí ohledně směřování svého tréninku.

Změny se dočkala také aplikace Kondice. Nové cíle v kroužcích aktivity můžete upravovat podle dnů v týdnu nebo je pozastavit na den odpočinku a pokračovat v získávání ocenění, díky čemuž získáte větší kontrolu nad svými aktivitami. Apple Watch v rámci watchOS 11 dostanou také novou aplikaci, která vám pomůže lépe poznat vaše tělo. Aplikace nese název Vitals a umožňuje každodenní kontrolu zdravotního stavu a poskytuje přehled o vašich zdravotních statistikách a jejich historickém srovnání.

Metriky budou zvýrazněny, pokud jsou mimo váš typický rozsah. Pokud je mimo rozsah více metrik, zobrazí se vám přizpůsobená zpráva, která vám ukáže, jak by vás mohly ovlivnit. Sledování menstruačního cyklu nyní zobrazuje odhady gestačního věku a ukazuje těhotenství napříč grafy, abyste si mohli prohlédnout věci, jako jsou prahové hodnoty pro upozornění na vysokou tepovou frekvenci.

Proměnou projdou také widgety, které se budou automaticky přidávat do chytrých sad a budou reagovat na váš životní styl, například aplikace pro překlad se automaticky otevře, když se vydáte do nové země, nebo aplikace pro předpověď počasí, když se blíží déšť. Fanoušky živých aktivit z iOS jistě potěší, že tato funkce se dostane i do Apple Watch.

Mezi další drobnosti, které přinese watchOS 11, patří například propojení tréninků, díky kterému můžete dát jinému člověku vědět, že jste bezpečně dokončili noční běh a v pořádku se vrátili domů. Pokud rádi plavete v bazénu, jistě vás potěší možnost nastavit si vlastní tréninky. Jestli pro změnu rádi vyrážíte na hory, jistě využijete šikovnou turn-by-turn navigaci. Měření trasy a vzdálenosti také přibylo do řady nových aktivit a už není výsadou jen těch nejoblíbenějších. Potěší také vylepšený ciferník s fotografiemi, který umožňuje lepší ovládání a k automatickému ořezávání fotografií využívá strojové učení.