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Konzole Xbox výrazně zdražily. Z nových českých cen se vám protočí panenky

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 8. 15:00
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Ovladač herní konzole Xbox
  • Microsoft na celém světě zdražil herní konzole Xbox
  • Vrcholný model Series X s optickou mechanikou nově stojí 18 990 korun
  • Ještě nedávno jej bylo možné koupit téměř za poloviční cenu

Microsoft na konci června oznámil, že kvůli zvýšeným cenám pamětí bude nucen zdražit všechny konzole Xbox, a to k 1. srpnu letošního roku. A bohužel svůj slib splnil – pokud jste si nestihli svoji konzoli zakoupit včas, nyní si připlatíte tisíce korun. Z nabídky navíc zcela zmizel Xbox Series X s 2TB úložištěm.

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Xbox Series X atakuje cenu 20 tisíc korun

Za konzole Xbox si připlatí hráči téměř na celém světě, zdražení se týká nejen USA, ale i Velké Británie a všech evropských států. V Evropě je navíc míra zdražení ještě vyšší než ve Spojených státech.

Xbox Startovací cena Dosavadní cena Aktuální cena
Xbox Series S (512GB) 299,99 € 349,99 € 499,99 €
Xbox Series S (1TB) 349,99 € 399,99 € 599,99 €
Xbox Series X (1TB, digitální edice) 499,99 € 549,99 € 749,99 €
Xbox Series X (1TB) 499,99 € 599,99 € 799,99 €

Oficiální české ceny je těžké získat, neboť Microsoft na české mutaci svého webu dlouhodobě tvrdí, že konzole jsou vyprodané. Podle českých e-shopů by nicméně měly být aktuální ceny všech variant následující:

  • Xbox Series S (500 GB) – 9 990 korun
  • Xbox Series S (1 TB) – 12 490 korun
  • Xbox Series X (1 TB, digitální edice) – 17 990 korun
  • Xbox Series X (1 TB) – 18 990 korun

Nejvíce pochopitelně zdražil Xbox Series X s diskovou jednotkou, který při uvedení na trh přišel na 13 499 korun, a v minulých letech bylo možné tuto akci zakoupit v různých slevových akcích za 9 999 korun. Dnes stojí skoro dvojnásobně. Na druhou stranu je nutné podotknout, že zdražení se nevyhnulo ani konkurenčnímu PlayStationu – nejvyšší varianta PlayStation 5 Pro v České republice aktuálně stojí 22 790 korun.



Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro



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Nutno podotknout, že koupě Xboxu za současné ceny nedává příliš velký smysl, vzhledem k tomu, že na příští rok je naplánovaná nová generace vyvíjená pod kódovým označením Helix. Podle současné cenové matematiky ale můžeme předpokládat, že příští Xbox může klidně stát okolo 30 tisíc korun.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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