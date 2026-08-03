Konzole Xbox výrazně zdražily. Z nových českých cen se vám protočí panenky

- Microsoft na celém světě zdražil herní konzole Xbox
- Vrcholný model Series X s optickou mechanikou nově stojí 18 990 korun
- Ještě nedávno jej bylo možné koupit téměř za poloviční cenu
Microsoft na konci června oznámil, že kvůli zvýšeným cenám pamětí bude nucen zdražit všechny konzole Xbox, a to k 1. srpnu letošního roku. A bohužel svůj slib splnil – pokud jste si nestihli svoji konzoli zakoupit včas, nyní si připlatíte tisíce korun. Z nabídky navíc zcela zmizel Xbox Series X s 2TB úložištěm.
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Xbox Series X atakuje cenu 20 tisíc korun
Za konzole Xbox si připlatí hráči téměř na celém světě, zdražení se týká nejen USA, ale i Velké Británie a všech evropských států. V Evropě je navíc míra zdražení ještě vyšší než ve Spojených státech.
|Xbox
|Startovací cena
|Dosavadní cena
|Aktuální cena
|Xbox Series S (512GB)
|299,99 €
|349,99 €
|499,99 €
|Xbox Series S (1TB)
|349,99 €
|399,99 €
|599,99 €
|Xbox Series X (1TB, digitální edice)
|499,99 €
|549,99 €
|749,99 €
|Xbox Series X (1TB)
|499,99 €
|599,99 €
|799,99 €
Oficiální české ceny je těžké získat, neboť Microsoft na české mutaci svého webu dlouhodobě tvrdí, že konzole jsou vyprodané. Podle českých e-shopů by nicméně měly být aktuální ceny všech variant následující:
- Xbox Series S (500 GB) – 9 990 korun
- Xbox Series S (1 TB) – 12 490 korun
- Xbox Series X (1 TB, digitální edice) – 17 990 korun
- Xbox Series X (1 TB) – 18 990 korun
Nejvíce pochopitelně zdražil Xbox Series X s diskovou jednotkou, který při uvedení na trh přišel na 13 499 korun, a v minulých letech bylo možné tuto akci zakoupit v různých slevových akcích za 9 999 korun. Dnes stojí skoro dvojnásobně. Na druhou stranu je nutné podotknout, že zdražení se nevyhnulo ani konkurenčnímu PlayStationu – nejvyšší varianta PlayStation 5 Pro v České republice aktuálně stojí 22 790 korun.
Nutno podotknout, že koupě Xboxu za současné ceny nedává příliš velký smysl, vzhledem k tomu, že na příští rok je naplánovaná nová generace vyvíjená pod kódovým označením Helix. Podle současné cenové matematiky ale můžeme předpokládat, že příští Xbox může klidně stát okolo 30 tisíc korun.