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Nvidia padla z trůnu! Apple má hodnotu jako 46 ročních rozpočtů Česka

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 7. 8:20
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Současný CEO Applu Tim Cook před budovou Apple Park (ilustrační obrázek)
  • Akcie Applu včera vyskočily do rekordních výšin
  • Firma z Cupertina překonala tržní hodnotu 5 bilionů dolarů (cca 105 bilionů Kč)
  • To je podobná částka, kterou tvoří přibližně 46 rozpočtů České republiky
  • Aktuálně je Apple nejhodnotnější technologickou firmou na světě

Tržní hodnota společnosti Apple se od konce minulého týdne výrazně blížila hranici 5 bilionů dolarů a otázkou tedy nebylo zda, ale kdy firma z Cupertina tento milník překoná. Nakonec se tak stalo v úterý 28. července, tedy pouhý třičtvrtě rok od překonání mety 4 bilionů dolarů. Aktuálně je Apple opět nejhodnotnější technologickou společností na světě a znovu tak předběhl Nvidii.

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Apple překonal tržní hodnotu 5 bilionů dolarů

Apple není první firmou s hodnotnou 5 bilionů dolarů – loni v říjnu se tento kousek povedl společnosti Nvidia, která následně dokázala tuto hranici posunout až na hodnotu 5,7 bilionů. Americká firma vystřelila k těmto číslům díky raketovému nástupu umělé inteligence, ten však začíná pomalu oslabovat, a s ním i hodnota Nvidie. Aktuálně má Nvidia tržní kapitalizaci okolo 4,7 bilionů dolarů, Apple se tak po čase vrátil na první místo v žebříčku nejhodnotnějších firem.

Vývoj hodnoty akcií společnosti Apple za poslední rok
Vývoj hodnoty akcií společnosti Apple za poslední rok

K prvnímu bilionu se Apple propracoval v roce 2018, kdy těžil z dominance iPhonu a na něj navázaných služeb. O dva roky později Apple svoji hodnotu zdvojnásobil, mimo jiné i díky pandemii nemoci COVID-19, která posílila poptávku po spotřební elektronice. Ke třem bilionům Applu dopomohl přechod na vlastní architekturu počítačových procesorů, čtvrtý bilion pak má částečně na svědomí příchod Apple Intelligence.

  • 1 bilion dolarů – 2. srpna 2018
  • 2 biliony dolarů – 19. srpna 2020
  • 3 biliony dolarů – 3. ledna 2022
  • 4 biliony dolarů – 28. října 2025
  • 5 bilionů dolarů – 28. července 2026

Skok nad hranici 5 bilionů dolarů se odehrál v rekordní době, Applu k tomu stačilo pouze 9 měsíců. Za důvěru akcionářů možná Apple paradoxně vděčí svému rezervovanému přístupu k umělé inteligenci. Zatímco konkurence v této oblasti doslova pálí obrovské prostředky, Apple k umělé inteligenci přistupuje o poznání konzervativněji. Sice AI novinky nepřináší tak pružně jako konkurence, za to na nich netratí miliony dolarů, a navíc věnuje velký důraz na bezpečnost a ochranu uživatelských dat.

Tento přístup se evidentně Wall Streetu líbí, stejně tak i silné portfolio produktů a rozumná cenová politika, které v období paměťové krize napomáhají dlouhodobé kontrakty s dodavateli. Vůbec bychom se tedy nedivili, kdyby za rok, za dva Apple dosáhl milníku 6 bilionů dolarů.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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