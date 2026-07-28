Trpělivost s rodiči na telefonu přinesla ovoce: Xiaomi má geniální řešení pro miliony seniorů

- Starší uživatelé mají s adaptací na moderní svět často velké problémy
- Xiaomi se jim s ovládáním chytrého telefonu rozhodlo pomoci praktickou příručkou
- Tu vytisklo v nákladu milionu kusů a zdarma ji rozdává ve svých obchodech v Číně
Prakticky každý, kdo svým starším rodičům nebo prarodičům pořizoval moderní chytrý telefon, se jistě nevyhnul také nezbytné technické podpoře. I nejjednodušší a pro mladší ročníky samozřejmé úkoly jsou pro dříve narozené povětšinou velmi problematické a potřebují s nimi pomoci. Ne každý má ale tu svatou trpělivost neustále dokola odpovídat na triviální dotazy, což vede k tomu, že se starší uživatelé cítí odstřiženi od dnešního světa a může roztočit spirálu dalších negativních jevů. Xiaomi se ale nyní rozhodlo podat té technologicky nejohroženější skupině pomocnou ruku.
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Šikovná příručka pro seniory
Čínský gigant vydal speciální tištěnou příručku s názvem „Průvodce smartphony pro seniory“, kterou v Číně rozdává v nákladu jednoho milionu výtisků, přičemž každý zákazník si může vyzvednout pouze jeden výtisk. Cílem této příručky je pomoci starším uživatelům seznámit se se základy používání smartphonů. Zabývá se základními tématy, jako je zvětšení velikosti písma a zvýšení hlasitosti, rozpoznávání ikon aplikací, přidávání telefonních čísel, stahování a odinstalování aplikací a nastavení tapet.
Čeští senioři a moderní technologie
Adaptace českých seniorů na technologický pokrok nese prvky tzv. digitálního paradoxu: starší generace sice technologie využívá čím dál častěji – chytrý telefon má dnes většina seniorů do 74 let –, avšak výrazně jim chybí jistota při jejich ovládání a polovina z nich považuje tempo digitalizace za příliš rychlé. Zatímco běžné úkony, jako je komunikace s rodinou, sledování zpráv nebo vyhledávání spojů, zvládají senioři bez větších problémů, narážejí na překážky u složitějších procesů typu správní e-úkony, správa souhlasů či využívání mobilních plateb a QR kódů. Přibližně třetina českých seniorů tak zůstává digitálně ohrožena nebo přímo vyloučena.
Tato iniciativa navazuje na předchozí kampaň z února, kdy bylo prostřednictvím více než 2 tisíc prodejen Xiaomi Home rozdáno přes 70 tisíc tištěných příruček k používání smartphonů. Současná akce je součástí pokračujícího úsilí Xiaomi o zjednodušení používání smartphonů pro seniory v Číně. Výtisky si lze vyzvednout v obchodech Xiaomi Home po celé zemi. Dostupnost a konkrétní místa vyzvednutí lze ověřit prostřednictvím aplikace Xiaomi Home nebo oficiálního účtu Xiaomi Service na WeChatu zasláním zprávy s názvem provincie nebo města.
Je škoda, že se podobnou iniciativu nesnaží napodobit více technologických gigantů, ideálně po celém světě. Adaptace seniorů a starších uživatelů na moderní technologický svět, který se vyvíjí astronomickou rychlostí, není jednoduchá a podobné iniciativy mohou jen pomoci. A když už se technologické firmy k podobné akci nemají, alespoň vlády jednotlivých států by se něčím podobným mohly inspirovat.