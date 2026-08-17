Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro zazářil v AnTuTu. Blížíme se hranici 5 milionů bodů

- Qualcomm za měsíc představí nové čipsety pro nadcházející generaci vlajkových smartphonů
- Letos se dočkáme dvou modelů, silnější varianta Pro nyní navštívila benchmark AnTuTu
- Výkon narostl jen o pár procent, finální model ale zřejmě nabídne větší skok
Už za měsíc se uskuteční výroční summit společnosti Qualcomm, v rámci něhož dojde k odhalení nových čipů pro nadcházející generaci zařízení. Očekáváme zejména premiéru vlajkových procesorů pro počítače a smartphony, které oproti stávajícím modelům nabídnou vyšší výkon, lepší efektivitu a pravděpodobně i vyšší ceny.
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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro v benchmarku AnTuTu
Qualcomm při oznamování posledních finančních výsledků otevřeně přiznal, že v září svoje stávající procesory zdraží. To znamená jediné – letošní generace bude dražší ještě o to víc. Aby nebyly dopady na zákazníka tak obrovské, chystá se Qualcomm svůj vlajkový procesor pro smartphony škálovat. Náročným uživatelům nabídne standardní Snapdragon 8 Elite Gen 6, pro ty úplně nejnáročnější pak bude mít ještě připravenou speciální verzi s přídomkem Pro. A právě tato verze zavítala do benchmarku AnTuTu.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (označení SM8975) bude jedním z nejvýkonnějších čipsetů konce letošního roku, setkávat se s ním budeme zejména v prémiových a herních telefonech. Čip v benchmarku AnTuTu nasbíral více než 4,8 milionů bodů, což mu stačí na prvenství, byť meziroční posun není nijak přelomový – současný Snapdragon 8 Elite Gen 5 sbírá hodnoty mezi 4 až 4,6 miliony bodů. Relativně nízké skóre nicméně není u předprodukčních zařízení ničím neobvyklým, u hotových zařízení bychom mohli vidět skóre přesahující 5 milionů bodů.
Letošní vlajkové Snapdragony mají být vyrobené moderním 2nm procesem, v tuto chvíli ale není jasné, zda bude produkce probíhat v továrnách TSMC anebo Samsungu. V obou případech by mělo dojít ke zlepšení efektivity, avšak zatím nelze odhadnout, do jaké míry. Dosud totiž platilo, že výrobní procesy od Samsungu za těmi od TSMC zaostávají.
Procesorová jednotka Snapdragonu 8 Elite Gen 6 Pro by měla být složena z nové generace jader Oryon, a to v konfiguraci 2+3+3. O grafické operace se má starat čip Adreno 850 s 18 MB grafické paměti, zatímco standardní Snapdragon 8 Elite Gen 5 by měl dostat slabší Adreno 845 s 12 MB pamětí.
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Premiéra nových Snapdragonů by měla proběhnout ve smartphonech Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max, které by měly být představeny krátce po skončení Snapdragon summitu. Ten se uskuteční tradičně na Havaji v termínu od 22. do 24. září.