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Xiaomi 18 Pro Max v obrysech: sekundární 4″ displej, obří baterie a dva 200Mpx fotoaparáty

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 7. 18:00
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Xiaomi 17 Pro Max

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  • Xiaomi na konci září představí novou rodinu vlajkových smartphonů
  • Řada Xiaomi 18 Pro se opět dočká sekundárních displejů na zádech
  • Těšit se můžeme i na přepracovanou fotovýbavu a větší baterie

Qualcomm minulý týden oznámil, že letošní ročník svého výročního summitu uspořádá mezi 22. a 24. zářím letošního roku. Na této události bude tradičně představen nový 2nm vlajkový čipset Snapdragon (letos pravděpodobně ve dvou provedeních), který bude debutovat ve smartphonech značky Xiaomi, konkrétně v Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max. Nový čip ale nebude jediným vylepšením, na které se mohou tyto telefony těšit.

Xiaomi 18 Pro Max: vysoký výkon, dlouhá výdrž

Loňské smartphony Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max byly díky sekundárním displejům na zádech doslova zjevením, bohužel na evropský trh se nakonec nedostaly. U nadcházející generace je ale pravděpodobnost o něco vyšší, neboť se spekuluje o tom, že Xiaomi v této generaci vynechá vrcholný model Ultra. Díru po tomto modelu by mohl zacelit právě smartphone Xiaomi 18 Pro Max.

Sekundární displej Xiaomi 17 Pro Max
Sekundární displej Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 18 Pro Max mí být podle informátora Digital Chat Station vlajkovou lodí se vším všudy. Nejen, že dostane nový vlajkový čip od Qualcommu, ale nadto se může těšit i na působivou ostatní výbavu – lepší displeje, větší baterii a kvalitnější fotovýbavu.

Zepředu má telefon opět reprezentovat obří 6,9″ OLED displej s 2K rozlišením obklopený ultratenkými rámečky se zakulacenými rohy. Sekundární obrazovka na zádech má narůst do úhlopříčky 4″, bude tak zabírat zhruba polovinu zad jako v případě véčkových telefonů.



Xiaomi 17 Pro Max



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Výrazně zlepšit se má fotovýbava. Loňský model disponoval trojicí fotoaparátů se společným rozlišením 50 megapixelů, letošní novinka má oslnit čtyřikrát vyšším rozlišením u hlavního fotoaparátu a teleobjektivu. Hlavní 200Mpx fotoaparát má navíc využívat technologii obrazového senzoru LOFIC, která zlepšuje dynamický rozsah a zabraňuje přepalům.

Zlepšení máme očekávat i ve výdrži – telefon údajně dostane akumulátor s kapacitou převyšující hodnotu 8 000 mAh. Nabíjení má být možné buď kabelem (až 100 wattů) nebo bezdrátově (až 50 wattů). Posledními zmíněnými parametry jsou stereoreproduktory a větší haptický motorek.

Nové vlajkové smartphony od Xiaomi by měly být představeny někdy na konci září, oproti minulé generaci však musíme očekávat vyšší prodejní cenu. Xiaomi 17 Pro Max loni v Číně startoval na 5 999 CNY (asi 19 tisíc korun bez daně, cla a dalších poplatků).

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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