Samsung je připraven vyzvat Apple a Sony v oblasti náhlavních sluchátek, mají nabídnout i AI

- Sluchátka s náhlavním mostem patří mezi to nejlepší v oblasti audia
- Svá želízka v ohni má Sony, Bose či dokonce i Apple
- Samsung už podle všeho nechce hrát druhé housle a chystá útok na špičku
Bezdrátová sluchátka jsou pro nejednu technologickou firmu zajímavým odvětvím, jihokorejský Samsung nevyjímaje. Zatímco v případě klasických špuntů svého zástupce, který jde po krku Applu či Sony, už nějakou dobu mají, nyní chce gigant ze Soulu urvat kus koláče také v segmentu velkých sluchátek s náhlavním mostem. Podle webu SamMobile naznačuje ukrytý kód v aplikaci Galaxy Wearable aktivní vývoj bezdrátových sluchátek s interním kódovým označením Galaxy H1.
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Vlajkové modely od Sony a Applu se nejspíše dočkají konkurence
Ačkoli se Samsung v posledních letech intenzivně věnoval zdokonalování svého ekosystému bezdrátových sluchátek Galaxy Buds, už nějakou dobu neuvedl na trh žádná plnohodnotná vlajková sluchátka s hlavovým mostem. V minulosti v tomto segmentu nabízel kupříkladu poměrně kvalitní sluchátka AKG N700NC, avšak to se bavíme o modelu z roku 2019. I když trhu vládnou Sony WH-1000XM6 a Apple svým AirPods Max tolik pozornosti nedává, pro Samsung jde také o otázku prestiže.
Ačkoli přesné specifikace zatím nebyly potvrzeny, Samsung by mohl plně využít know-how své dceřiné společnosti JBL, která již vyrábí relativně kvalitní sluchátka. První spekulace naznačují přítomnost aktivního potlačení hluku, možnosti propouštění okolních zvuků, připojení prostřednictvím Bluetooth 6.0 a chybět by neměl ani kodek SSC UHQ od Samsungu s vysokou přenosovou rychlostí. K tomu bychom se měli dočkat také plynulé podpory automatického přepínání mezi více zařízeními, prodloužené výdrže baterie a integrace Galaxy AI.
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Pokud jste už začali šetřit, musíme vaše očekávání krotit – v dohledné době se jich nejspíše nedočkáme. Předběžné interní harmonogramy projektu naznačují, že by k uvedení na trh mělo dojít přibližně na začátku roku 2027. Čekání to bude sice dlouhé, ale pokud se Samsungu podaří zajistit integraci do svého ekosystému a k tomu přidá špičkovou kvalitu zvuku, mohl by představovat vážnou konkurenci pro zavedené firmy, jako Apple, Sony a Bose.