Pokročilé technologie sluchátek Galaxy Buds4, díky nimž bude váš hlas znít při hovorech dokonale čistě

Asi každý, kdo denně používá bezdrátová sluchátka, se již setkal s tím, že mu jeho protějšek při telefonování někdy špatně rozumí. Příčinou bývá okolní hluk, například pouliční ruch nebo blízký hlasitý hovor, který může téměř znemožnit bezproblémovou komunikaci.
Samsung proto při vývoji nových sluchátek Galaxy Buds4 Pro zcela přepracoval způsob, jakým sluchátka zachycují a přenášejí lidský hlas. Prvním cílem bylo vyvinout novou technologii Sensor Fusion pro komplexní zpracování signálů z několika senzorů, která zajistí, že řeč uživatele bude i přes okolní hluk zcela zřetelně slyšet.
Co je Sensor Fusion a jaký má význam pro kvalitu hovoru?
Při telefonování je mikrofon sluchátek mnohem dále od úst než mikrofon telefonu, takže hlas může být snadno rušen okolním hlukem. U běžných sluchátek, která mívají jen jeden snímač zvuku, vede toto fyzické omezení často ke zhoršení kvality hovoru, zejména když je okolní hluk silnější než hlas uživatele.
Samsung pro vyřešení tohoto problému použil pro model Galaxy Buds4 Pro systém Sensor Fusion. Ten nespoléhá na jediný vstup, ale chytře kombinuje signály z několika senzorů, aby rozpoznal podmínky okolního prostředí a dokázal se jim přizpůsobit.
Sluchátka Galaxy Buds4 Pro jsou vybavena třemi mikrofony – dva vnější mikrofony zachycují přímo hlas uživatele, zatímco třetí, vnitřní mikrofon, zachycuje přenos hlasu skrze tělesné tkáně. Na zkvalitnění snímání hlasu se podílí ještě senzor Voice Pickup Unit (VPU), který využívá také vedení zvuku přes kosti a detekuje fyzické vibrace hlavy, když uživatel mluví.
Všechna hlasová data jsou pak zpracovávána algoritmem pro potlačení hluku, který umožňuje s naprostou přesností vyfiltrovat hlas uživatele a kompletně ho zrekonstruovat, což zajišťuje dokonale srozumitelnou komunikaci i v těch nejrušnějších prostředích.
Jak sofistikovaný je algoritmus potlačení hluku u sluchátek Galaxy Buds4 Pro?
Jádrem technologie potlačení hluku v rámci technologie Sensor Fusion u sluchátek Galaxy Buds4 Pro je systém založený na umělé inteligenci nazývaný hluboká neuronová síť (DNN), která je volně inspirována strukturou lidského mozku. Tak výkonný software však obvykle vyžaduje ohromný výpočetní výkon, který se do malého sluchátka prostě nevejde. Samsung proto svůj algoritmus pečlivě optimalizoval, čímž dosáhl snížení výpočetní zátěže na zhruba 10 % původních požadavků a zmenšení velikosti modelu na pouhých 30 %. Tak se mu podařilo vměstnat výkonné zpracování hlasu pomocí AI přímo do kompaktního tvaru sluchátek.
Samotné potlačení hluku však k zajištění skutečně čistého zvuku při hovoru nestačí – je také zapotřebí, aby hlas zněl přirozeně. Sluchátka Galaxy Buds4 Pro proto analyzují minulá, současná i prediktivní zvuková data, aby se dokázala okamžitě přizpůsobit rychle se měnícímu prostředí. Samsung také vylepšil svůj algoritmus tak, že dokáže zachytit 16krát více hlasových detailů než předchozí modely. Díky tomuto výraznému zvýšení přesnosti zůstává každá část řeči – od vysokých tónů přes ostré souhlásky až po jemné koncovky slov – zřetelná a srozumitelná bez ohledu na rušivý hluk v okolí.
Sluchátka Galaxy Buds4 Pro dokonce zohledňují přirozené pohyby těla, které mohou způsobit posunutí sluchátek v uchu a tím i „akustické netěsnosti“, jimiž do sluchátek pronikají nežádoucí okolní zvuky. Pro jejich potlačení sluchátka průběžně analyzují signály z vnitřního a vnějšího mikrofonu, detekují průniky hluku v reálném čase a dynamicky upravují zvuk tak, aby byl hovor vždy křišťálově čistý.
Vynikající kvalita hlasu u sluchátek Galaxy Buds4 Pro se plně projeví při spárování se smartphonem Galaxy s technologií Super Wideband (SWB), která podporuje frekvenční rozsah až 16 kHz pro přenos mimořádně přirozeného hlasu.
Jak byla u modelu Galaxy Buds4 Pro testována kvalita hovorů v reálných podmínkách?
Pro zajištění vynikající kvality hovorů byla sluchátka Galaxy Buds testována v laboratoři, kdy byly napodobovány reálné podmínky a různé akustické scénáře pomocí velkých větrných simulátorů a nahrávek pořízených na skutečných místech.
Kromě laboratorních testů byly provedeny rozsáhlé terénní testy v obvyklých problematických prostředích, například ve velkých kavárnách, v rušných obchodních domech nebo v nádražních halách se silnými ozvěnami. Testovala se dokonce kvalita hovoru při chůzi venku pozdě v noci nebo při jízdě autem se staženými okénky – vše s cílem zdokonalit funkčnost sluchátek ve skutečně autentických situacích z reálného světa.
Sluchátka Galaxy Buds4 Pro jsou důkazem, že neustálé úsilí inženýrů a technologické inovace umožňují překonat fyzická omezení bezdrátových sluchátek typu True Wireless. Díky kombinaci sofistikované technologie Sensor Fusion s vysoce optimalizovanými algoritmy pro odfiltrování hlasu a jejímu důkladnému prověření v reálných podmínkách nabízí Galaxy Buds4 Pro bezprecedentní úroveň čistoty hovoru, ať jste kdekoli.