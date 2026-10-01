Gemini 4 Argon zatím jen pro vyvolené: nejpokročilejší AI model Googlu míří na programování i kyberbezpečnost

- Gemini 4 Argon je nejpokročilejší AI model Googlu zaměřený na dlouhé a komplexní úlohy v programování, podnikové sféře a kybernetické bezpečnosti
- V benchmarku DeepSWE v1.1 dosáhl skóre 77,9 % a Google u něj výrazně zvýšil maximální délku výstupu až na 1 milion tokenů
- Model zatím získávají vybraní experti na kybernetickou bezpečnost, širší zpřístupnění má následovat později
Google představil nový model Gemini 4 Argon, který má být určen především pro případy, kdy nestačí odpovědět na jednoduchý dotaz, ale je potřeba dlouhodobě pracovat na složitějším úkolu složeném z mnoha kroků. Firma jej nasazuje na programování, práci s podnikovými daty, finanční a právní analýzy nebo kybernetickou bezpečnost. Zpočátku se k němu ale běžní uživatelé nedostanou.
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Až milion tokenů na jeden výstup
Jednou z nejvýraznějších technických novinek Gemini 4 Argon je výrazně zvýšený limit výstupu. Z předchozích 64 tisíc tokenů Google přešel rovnou na 1 milion tokenů. Model tak může v rámci jednoho pracovního procesu generovat a zpracovávat podstatně rozsáhlejší řešení bez nutnosti práci rozdělovat do mnoha samostatných kroků.
Právě na takzvané long-horizon úlohy, tedy dlouhotrvající procesy vyžadující opakované uvažování, práci s nástroji nebo úpravy velkého množství kódu, se Argon výrazně zaměřuje. Google uvádí například nový nejlepší výsledek 77,9 % v benchmarku DeepSWE v1.1, který simuluje reálné a komplexní úkoly ze softwarového inženýrství.
Nejde přitom jen o programování. Argon se podle zveřejněných výsledků dostal na první příčku také v Vals Indexu, který hodnotí použití AI ve financích, programování, právu a daňovém poradenství. Jednotlivé oblasti jsou v něm váženy podle jejich podílu na HDP Spojených států.
Google zmiňuje také skóre 51,3 % v AutomationBench od Zapieru, zaměřeném na automatizaci kompletních firemních procesů, a 91,7 % v LVBench pro porozumění dlouhým videím.
Argon už přepisuje části Googlu do Rustu
Model přitom není jen laboratorním experimentem. Podle Googlu jej už používají tisíce zaměstnanců firmy při vývoji, výzkumu i dalších interních úkolech.
Jedním z projektů je převod rozsáhlých částí kódu napsaných v C a C++ do bezpečnějšího jazyka Rust. Argon pracuje na knihovnách s desítkami tisíc řádků kódu, ale také na projektech výrazně většího rozsahu. Google konkrétně zmiňuje například jádro Zircon používané v systému Fuchsia, kde jde o více než 800 tisíc řádků kódu. Výsledky samozřejmě před nasazením procházejí automatizovanými i ručními kontrolami.
Zajímavý je také případ open-source dekodéru videa libgav1. Agenti využívající Argon přepracovali přibližně 32 tisíc řádků SIMD kódu a výsledná implementace v Rustu má podle Googlu běžet 2,7× rychleji než předchozí Rust port, při zachování shodného výstupu videa.
Argon se zapojil také do optimalizace datových center. Skupina agentů analyzovala telemetrická data a hledala možnosti úspory operační paměti. Google uvádí, že již připravené optimalizace mají po kompletním nasazení uvolnit přes 300 TiB paměti, přičemž celkový potenciál firma odhaduje na 500 TiB až 1 PiB.
Důraz na kybernetickou bezpečnost
Významnou oblastí pro Gemini 4 Argon je kybernetická bezpečnost. Model má dokázat samostatně vyhledat softwarovou zranitelnost, ověřit její existenci a následně připravit opravu.
V benchmarku CWE-bench v1, který se zaměřuje právě na schopnost AI opravovat bezpečnostní chyby v softwaru, dosáhl Argon skóre 68 % a dělí se podle Googlu o první místo. Firma zároveň tvrdí, že proti předchozím modelům výrazně zlepšila také schopnosti vyhledávání dosud neodhalených zranitelností.
Mezi první uživatele patří bezpečnostní společnost Wiz. Ta Argon využívá v programu Scan for Good zaměřeném na bezplatné hledání závažných bezpečnostních problémů v kritické veřejné infrastruktuře. V jednom z raných testů měl model podle Googlu odhalit kritickou zranitelnost ve zdravotnickém softwaru používaném nemocnicemi, kterou předchozí frontier modely nezachytily.
Google současně zpřístupní vybraným důvěryhodným bezpečnostním týmům speciální podobu Argonu bez některých omezení pro kybernetické úlohy. Přístup bude omezen na prověřené obránce a interní týmy.
Argon je zatím jen pro vyvolené
Gemini 4 Argon zatím není modelem, který by si mohl běžný uživatel okamžitě vybrat v aplikaci Gemini. Google jej začíná postupně poskytovat vybraným odborníkům na kybernetickou bezpečnost prostřednictvím programu Fairwind.
Firma zároveň spolupracuje s americkou vládou v rámci dobrovolného procesu předběžného hodnocení pokročilých modelů. Před širším uvedením chce dále testovat ochranu proti zneužití, odolnost vůči prompt injection útokům a bezpečnost agentních systémů.
Další na řadě mají být vývojáři, firmy a následně běžní uživatelé. Google konkrétně uvádí, že širší zpřístupňování začne u platících zákazníků API a předplatitelů Google AI Ultra. Přesné datum zatím nezveřejnil.
Známá je už ale zaváděcí cena API. Za milion vstupních tokenů bude Google účtovat 2 dolary (přibližně 52 Kč včetně 21% DPH) a za milion výstupních tokenů 10 dolarů (zhruba 262 Kč včetně DPH). Cachovaný vstup má být o 95 % levnější. Po skončení zaváděcího období ceny vzrostou na 4 dolary za milion vstupních tokenů (přibližně 105 Kč včetně DPH) a 20 dolarů za milion výstupních tokenů (zhruba 524 Kč včetně DPH).