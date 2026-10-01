TOPlist

Velká změna v herním světě: Xbox zavádí převod fyzických disků na digitální licence

Jakub Karásek
Jakub Karásek 1. 10. 10:30
0
Ovladač herní konzole Xbox
  • Microsoft připravuje hráče na budoucnost bez fyzických nosičů
  • Hry pro Xbox lze nově převádět z fyzických médií na digitální licence
  • K digitalizaci lze použít konzole Xbox One a Xbox Series X s mechanikou

Fyzická média v herních konzolích se zřejmě již brzy stanou minulostí. Sony plánuje na konci příštího roku ukončit distribuci her na Blu-ray discích, postupný přechod na digitální prodej chystá i Microsoft. Redmondský gigant ale na rozdíl od Sony dovolí hráčům, aby si své stávající hry na fyzických nosičích „zdigitalizovali“.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Xbox spouští převod fyzických disků na digitální kopie

Převod fyzických disků na digitální licence zprovoznil Microsoft v minulém měsíci pro účastníky programu Insider, nyní ji uvolňuje pro všechny – pouze je zapotřebí do konzole stáhnout zhruba 400MB aktualizační balíček. Technické řešení převodu licence je velmi jednoduché – stačí do konzole Xbox One nebo Xbox Series X s mechanikou vložit fyzický nosič a potvrdit výzvu k vytvoření jeho digitální „kopie“.

Digitální Licence

Digitální verze her se chovají, jako by byly zakoupené skrze Microsoft Store, a to včetně všech výhod – především lze do nich nakupovat doplňky a je možné u nich využívat službu Xbox Play Anywhere, tedy vzdálené hraní na kapesních konzolích a počítačích s Windows. Příjemným benefitem je i sdílení hry mezi více uživateli v rámci rodinných účtů.

Důležité je, že přenos licence do digitální knihovny nezruší licenci na samotném médiu – tato licence je nadále platná a pokud se rozhodnete médium s hrou půjčit/věnovat/prodat, digitální licence přejde z jednoho účtu na druhý. Původní disky si tak ponechají svoji hodnotu, a co víc – už je nebude nutné opotřebovávat hraním. Stačí si hru jednou přidat do digitální knihovny, a disk samotný pak může pohodlně odpočívat v prodejním balení.

Převod fyzických disků na digitální kopie není možné uplatnit u všech her – aktuálně má být podporováno 1 585 her. Nejnověji do tohoto programu přibyly vybrané tituly od společností Ubisoft nebo SEGA (např. Persona 5 Royal). Převod zatím není možný u her od Bandai Namco či Square Enix, předpokládáme však, že i jejich hry se dříve či později přidají. Rozšiřující se seznam podporovaných titulů lze sledovat na této fanouškovské stránce.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Gemini 4 Argon zatím jen pro vyvolené: nejpokročilejší AI model Googlu míří na programování i kyberbezpečnost
Gemini 4 Argon zatím jen pro vyvolené: nejpokročilejší AI model Googlu míří na programování i kyberbezpečnost
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 14:15
0
Oppo Find X10 Pro Max v ruce redaktora
Válka fotomobilů začala. Vyzkoušeli jsme Oppo Find X10 Pro Max se třemi 200Mpx foťáky
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:50
5
Pes běžící za chytrým míčkem
Od střílení pamlsků po toaletu s kamerou: 9 chytrých gadgetů pro vaše mazlíčky
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 9:00
0
asteroid
Šance na vyhynutí lidstva existuje, tvrdí bývalý výzkumník velkých AI laboratoří
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 6:30
1

Kapitoly článku