Velká změna v herním světě: Xbox zavádí převod fyzických disků na digitální licence

- Microsoft připravuje hráče na budoucnost bez fyzických nosičů
- Hry pro Xbox lze nově převádět z fyzických médií na digitální licence
- K digitalizaci lze použít konzole Xbox One a Xbox Series X s mechanikou
Fyzická média v herních konzolích se zřejmě již brzy stanou minulostí. Sony plánuje na konci příštího roku ukončit distribuci her na Blu-ray discích, postupný přechod na digitální prodej chystá i Microsoft. Redmondský gigant ale na rozdíl od Sony dovolí hráčům, aby si své stávající hry na fyzických nosičích „zdigitalizovali“.
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Xbox spouští převod fyzických disků na digitální kopie
Převod fyzických disků na digitální licence zprovoznil Microsoft v minulém měsíci pro účastníky programu Insider, nyní ji uvolňuje pro všechny – pouze je zapotřebí do konzole stáhnout zhruba 400MB aktualizační balíček. Technické řešení převodu licence je velmi jednoduché – stačí do konzole Xbox One nebo Xbox Series X s mechanikou vložit fyzický nosič a potvrdit výzvu k vytvoření jeho digitální „kopie“.
Digitální verze her se chovají, jako by byly zakoupené skrze Microsoft Store, a to včetně všech výhod – především lze do nich nakupovat doplňky a je možné u nich využívat službu Xbox Play Anywhere, tedy vzdálené hraní na kapesních konzolích a počítačích s Windows. Příjemným benefitem je i sdílení hry mezi více uživateli v rámci rodinných účtů.
Důležité je, že přenos licence do digitální knihovny nezruší licenci na samotném médiu – tato licence je nadále platná a pokud se rozhodnete médium s hrou půjčit/věnovat/prodat, digitální licence přejde z jednoho účtu na druhý. Původní disky si tak ponechají svoji hodnotu, a co víc – už je nebude nutné opotřebovávat hraním. Stačí si hru jednou přidat do digitální knihovny, a disk samotný pak může pohodlně odpočívat v prodejním balení.
Your discs just got a digital upgrade today! 💿
Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 pic.twitter.com/IVgrV2NY4v
— — (@XBOX) September 29, 2026
Převod fyzických disků na digitální kopie není možné uplatnit u všech her – aktuálně má být podporováno 1 585 her. Nejnověji do tohoto programu přibyly vybrané tituly od společností Ubisoft nebo SEGA (např. Persona 5 Royal). Převod zatím není možný u her od Bandai Namco či Square Enix, předpokládáme však, že i jejich hry se dříve či později přidají. Rozšiřující se seznam podporovaných titulů lze sledovat na této fanouškovské stránce.