Konec fyzických her se blíží: Sony a Microsoft mají špatné zprávy pro miliony hráčů

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- Sony se chystá ukončit fyzickou distribuci her na konci roku 2027
- Microsoft chce také herní knihovny hráčů digitalizovat, byť trochu jiným způsobem
- Ačkoli se jedná o logický krok, nese s sebou značné obavy ze strany hráčů
Mezi hráči na konzolích se delší dobu vede spor o to, zda je lepší budovat svou herní knihovnu ve fyzické či digitální podobě. Každé řešení má své výhody a nevýhody – namátkou fyzické kopie můžete někomu snadno půjčit či je prodat, digitální naopak máte vždy k dispozici a ve chvíli, kdy si je chcete zahrát, nemusíte vkládat disk do mechaniky. Z pohledu Sony a Microsoftu je ale preference jasná – výroba a distribuce fyzických kopií stojí finanční prostředky, přičemž částka, za kterou se hry prodávají není vyšší, než jak tomu je v případě digitálních kopií.
Definitivní konec fyzické distribuce her?
Sony se proto rozhodlo k radikálnímu kroku – od roku 2028 budou všechny nové tituly distribuovány výhradně digitálně, přičemž ve fyzických krabičkách budou taktéž dostupné jen kódy pro stažení. Podle japonské společnosti jde o přirozený směr reflektující spotřebitelské trendy, neboť prodeje skrze digitální distribuci výrazně překonaly ty z fyzické distribuce. Microsoft pochopitelně nezůstane pozadu a k tomuto kroku se hodlá připojit, byť trochu jiným způsobem.
Na rozdíl od Sony nabídne gigant z Redmondu hráčům digitalizaci jejich fyzické herní sbírky. Zaměstnanci Xboxu nedávno začali tuto novou funkci testovat poté, co se v květnu v kódu aplikace Xbox pro PC objevily odkazy na funkci Disc2Digital. Podle dostupných informací bude funkce převodu z disku do digitální podoby fungovat pouze u disků pro konzole Xbox One a Xbox Series X, nikoli u disků pro Xbox 360 nebo původní konzoli Xbox.
Získání digitální kopie hry by mělo být velmi jednoduché – bude stačit vložit kompatibilní disk, nainstalovat hru a začít hrát, přičemž následně dostanete digitální oprávnění. To je vázáno na konkrétní disk a přenese se z jednoho účtu na druhý, pokud si fyzickou hru vyměníte s přítelem nebo se přihlásíte k jinému profilu Xbox a pokusíte se spustit hru z disku. Disky budou i po digitalizaci nadále fungovat a o digitální licenci přijdete pouze v případě, že disk půjčíte kamarádovi, nebo ho prodáte někomu jinému.
Ačkoli je přesun směrem k digitální distribuci logickým krokem, hráčská komunita je obecně poměrně konzervativní a podobné kroky nese s velkou nelibostí. Ostatně právě téma půjčování či prodávání her se pro Sony stalo jedním z témat u příležitosti uvedení konzole PlayStation 4, v rámci kterého japonská společnost neváhala zesměšnit svého konkurenta. Ta největší obava hráčů ale spočívá ve snadné možnosti stažení digitálních kopií her z oběhu, zamezení jejich koupi například po vypršení práv na soundtrack či rovnou zrušení celé distribuční platformy, jako se tomu stane koncem letošního roku pro konzole PlayStation 3 a handheld Vita.