Steam Machine jde do předprodeje. Je dražší než Xbox i PlayStation

- Valve začne příští týden prodávat svůj herní minipočítač Steam Machine
- Pro jeho získání je nutné zapsat se do seznamu zájemců
- Ceny startují na 25 tisících korunách bez ovladače
Herní minipočítač Steam Machine od Valve byl poprvé ukázán v listopadu loňského roku, od té doby hráči netrpělivě čekají na jeho uvedení. Očekáváný termín je se již výrazně přiblížil – společnost Valve potvrdila nejen termín zahájení prodeje, ale také prodejní cenu. Hráči si budou muset připravit pořádný obnos.
Steam Machine: napůl konzole, napůl počítač
Steam Machine je něco mezi herním počítačem a konzolí – z prvního si bere výpočetní hardware a portovou výbavu, z druhého přímočarý design a vlastní operační systém SteamOS uzpůsobený pro snadné ovládání herním ovladačem. Tento systém je založený na Linuxu, je však možné jej nahradit systémem jiným. Hráči ale patrně nebudou mít k tomuto kroku důvod, koneckonců i sám Microsoft si před nedávnem stanovil za cíl, aby byl systém Windows 11 ve hrách tak efektivní jako právě SteamOS.
Steam Machine pohání speciální čip od AMD obsahující procesor s 6 jádry (12 vlákny) architektury Zen 4, o grafické operace se stará 28jádrová grafika založená na architektuře RDNA3. Ta disponuje samostatnou pamětí s kapacitou 8 GB, sám systém pak obsahuje 16 GB RAM. Podle Valve je možné na této sestavě hrát hry ve 4K rozlišení při snímkovací frekvenci 60 fps se zapnutým FSR.
Steam Machine má podobu kompaktní černé krychle, jejíž design lze ozvláštnit vyměnitelnými předními kryty. Herní zaměření rovněž prozradí svítící RGB LED lišta na přední straně, pod kterou se nachází dvě USB-A a slot pro microSD kartu. Na zádech „konzole“ se pak nachází další dvě USB-A, jedno USB-C, HDMI, DisplayPort, gigabitový ethernet a napájecí konektor. Adaptér je interní součástí zařízení. Bezdrátová konektivita je zastoupena Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a bezdrátovým adaptérem pro ovladač Steam Controller.
Jak Steam Machine získat?
K získání Steam Machine je zapotřebí učinit několik kroků. Tím prvním je zapsat se do seznamu zájemců, který se uzavírá 25. června v 19:00 – je nutné mít aktivní Steam účet s minimálně jedním evidovaným nákupem (před 27. dubnem 2026), v rámci jedné domácnosti se může přihlásit pouze jeden člen.
Steam Machine is here, and you can sign up now:
Steam Machine 512GB
Steam Machine 2TB
Plus bundled versions with Steam Controller
Learn more and sign up here: https://t.co/n6RlOy3wHd pic.twitter.com/8W42GfYo6n
— Valve (@valvesoftware) June 22, 2026
Po splnění těchto podmínek se zájemci automaticky zařazují do pořadníku, který bude postupně odbavován – první konzole Valve plánuje odesílat v pondělí 29. června. Už při registraci si musí zájemce vybrat jednu ze čtyř konfigurací s následujícími cenami:
- Varianta s 512GB úložištěm za 1 039 eur (asi 25 200 korun)
- Varianta s 512GB úložištěm a ovladačem Steam Controller za 1 108 eur (asi 26 800 korun)
- Varianta s 2TB úložištěm za 1 359 eur (asi 32 900 korun)
- Varianta s 2TB úložištěm a ovladačem Steam Controller za 1 428 eur (asi 34 500 korun)
Samotný ovladač Steam Controller pak přijde na 99 eur (asi 2 400 korun). Steam Machine je znatelně dražší než Xbox Series X nebo PlayStation 5 Pro – podle Valve nemá cenu výrobu konzole dotovat a zakládat tak nezdravý ekosystém.